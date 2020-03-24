Ключ к пониманию прошлого. Алексей Заяц. Часть 1

В 1164 году было образовано купеческое сообщество приморских городов – Ганза или Анза Тевтоническая.



Автор-сказитель – Алексей Заяц

Часть 2 – https://youtu.be/CYbkd5rxz5E



Как же так получилось, что сегодня у официальной истории нет однозначного понимания в вопросе даты возникновения союза? Попробуем разобраться.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NlYtcZ0FdLA