Ключ к пониманию прошлого. Алексей Заяц. Часть 1
В 1164 году было образовано купеческое сообщество приморских городов – Ганза или Анза Тевтоническая.
Автор-сказитель – Алексей Заяц
Часть 2 – https://youtu.be/CYbkd5rxz5E
Как же так получилось, что сегодня у официальной истории нет однозначного понимания в вопросе даты возникновения союза? Попробуем разобраться.
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