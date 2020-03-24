Грядёт голодомор: жуткий глобальный кризис меняет мир (ВИДЕО)

Ни одна экономика не оказалась готова к серьёзному глобальному кризису, который буквально накрыл всю нашу планету. Почему так всё вышло и что с этим делать — рассказал российский журналист Армен Гаспарян.

«По той лишь причине, что подавляющее большинство людей к этому вообще в принципе не готовилось. Они игнорировали как таковые все негативные факты. Дескать, ежели чего Соединённые Штаты помогут. У них же была там евроатлантическая солидарность. Но выяснилось в момент, когда всё это началось рушиться, что никакие Соединённые Штаты никому помогать не собираются. Более того, даже внутри, казалось бы, Европейского союза тоже начинается: «Полундра! Спасайся, кто может!» — сказал он.

Журналист напомнил о том, что чехи, наверно, в знак «солидарности» взяли и «отжали» 700 000 медицинских масок, которые китайцы отправили бедствующей Италии. Дескать, им самим нужнее.

«Естественно, что от этого краха наиболее пострадали страны, которые мало того, что были более всех зависимы от этой вот абсолютно эфемерной, утопичной истории, так ещё и сделали это всё частью своей национальной идеи!» — поделился Гаспарян.

Так, глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что «пройдёт месяц и у людей банально может не хватать средств, чтобы поддержать себя или семью, купить еду и лекарства».

«То есть в совсем упрощённой модели, если просто кто-то не понимает: Арсен Борисович Аваков взял и анонсировал голодомор. Причём, не эфемерный, придуманный эмигрантскими украинскими политиками про 30-е годы, а самый что ни на есть настоящий», — подчеркнул журналист.

Однако, как заметил Гаспарян, «это никого не интересует вообще по факту».

«Ну, согласитесь, ситуация ведь абсолютно не тривиальная, она страшная! Потому что тем самым как бы государство обозначает: „Мы сделать вообще ничего не можем!“. Тогда что это за власть, которая уже, по сути дела, расписывается в своей капитуляции? Это первое.

Второе, а кто тогда должен спасать украинское население? Ну, Европейский союз, понятно, от этого дистанцируется. Потому что то, что произошло в Италии, в том числе близко поставленная к дефолту экономика, — это ведь такая очень яркая сигнальная ракета! Кто будет в этой ситуации заботиться об украинцах?» — повторил свой вопрос Армен Сумбатович.

Необходима помощь России

По словам журналиста, многие политологи заговорили о том, что Украине необходима помощь России. И было бы неплохо, если бы Россия сама эту помощь предложила.

«Предложить, в общем-то, не очень сложно, да и помочь не очень сложно. Я понимаю, что эту помощь они с благодарностью примут. Вопрос-то в другом. Ну, согласно решению Верховной рады Украина находится в войне с Россией. Ну, вы понимаете, что это абсурд! Агрессор оказывает медицинскую помощь жертве оккупации… Может быть, украинскому обывателю стоит спросить со своих политиков: «Как так?» — предложил он.

Журналист также обратил внимание, что украинские Telegram-каналы пишут об «активнейших переговорах» между Офисом президента Зеленского и Москвой.

«Другой вопрос, если бы это была одна отдельно взятая страна, которая бы бедствовала. Но сейчас ситуация такая, что нуждаются абсолютно все. И вместо принятия экстренных радикальных мер Аваков берёт и заявляет про готовящийся голодомор.

Ну, это действительно проще, чем в карантин отправить 105 тысяч заробитчан, которые вернулись за последние дни из Италии, Англии, Испании, Франции. Это действительно проще сказать: „Ну, всё! Ну, не смогли, ой…“. Но это же страшно на самом деле!» — считает он.

«А мы не можем!»

Не менее страшно, по его мнению, то, что произошло в Молдове. Так, президент страны Игорь Додон выступил с заявлением, что «мы не можем взять на себя риск и привезти 200 тысяч наших сограждан из Италии», пояснив это тем, что система государства такого не выдержит.

«Вопрос: а кто ими должен заниматься? Итальянское правительство? Они, извините за прямоту и цинизм, своих хоронить не успевают! В буквальном смысле этого слова — у них морги переполнены, крематории не успевают сжигать трупы людей, погибших от коронавируса.

И здесь возникает другой вопрос: что же это тогда за государство, которое даже о своих согражданах не в силах позаботиться? У меня на этот вопрос ответа нет…» — сказал Гаспарян.

Между тем, как сообщала «Русская Весна», медики выявили ещё одну причину аномально высокой смертности от коронавируса в Италии. Напомним, итальянцы на прошлой неделе обогнали Китай, откуда COVID-19 начал распространяться, по числу погибших.

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