Государственная система – это живая система…

Фундаментальным проявлением этого закона являются постоянные ритмичные изменения среды и вещественных тел. И потому все вещи должны уметь реагировать на изменения параметров среды и чётко следовать им, запоминая в памяти опыт взаимодействия. Каждое последующее поколение основывает свою жизнь на опыте своих предков, сконцентрированных в виде знаний о явлениях природы.

В космосе существует Универсальный закон сохранения и развития Жизни: всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий, при этом формируется новая структура памяти, куда первая входит составной частью и не видоизменяется благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии в условиях ритмичной смены полярности внешнего магнитного поля .

Главной целью всех исследований является необходимость найти универсальный закон успешного развития и духовного совершенствования. Такой закон существует.

2.1. Основа Универсального закона космоса

Закон основан:

- на универсальном свойстве происхождения вещества и излучения – на электромагнитном происхождении;

- на универсальном свойстве всех форм вещества и излучений – на колебательном процессе и ритма изменений свойств двух Начал – магнитной и электрической энергии;

- на универсальном свойстве пространства-времени – имеет электромагнитное происхождение;

- на универсальном свойстве сохранения чего-либо в неизменном виде – на воспроизводстве в точной копии; сохранять можно только через обновление, через воспроизводство, порождение по памяти прошлого опыта;

- на универсальном свойстве взаимодействия вещества с излучениями – все формы вещества способны взаимодействовать с электромагнитными излучениями, имея универсальное строение в виде двух колебательных систем – чувствительной оболочки и структуры памяти.



Чувствительная оболочка выполнена в форме последовательного электрического колебательного контура. Структура памяти выполнена в виде параллельного замкнутого колебательного контура. Вместе они образуют единое целое – живой организм;

- на универсальном физическом законе возврата энергии возбуждения колебательной системы в исходную точку возбуждения (закон ФПУ – Ферма – Паста – Улама)

- на универсальном законе сохранения энергии;

- на универсальном законе сохранения мощности;

- на универсальном законе сохранения памяти путём воспроизводства генетической памяти;

- на универсальном свойстве кругооборота материи в процессе воспроизводства структур памяти;

- магнитные ритмы памяти, будучи мыслями, управляют электрическими циклами в живом колебательном процессе.

2.2. Универсальный закон космоса включает в себя три закона:

- закон памяти – используй память как опыт прошлого действия;

- закон времени – всему своё время; логическая последовательность действий;

- закон пространства – все события ограничены законом колебания, превращения энергии магнитной (процесс мышления) в электрическую (процесс роста и развития под воздействием магнитного звука) и электрической в магнитную, события колебательного процесса происходят в ограниченном магнитными силовыми линиями пространстве.

2.3. Универсальный закон – основной закон космоса, он позволяет:

- иметь полную картину возникновения и превращения современного мира Вселенной;

- иметь полное представление о сверхслабых взаимодействиях в биологии и медицине;

- иметь полное представление о происхождении жизни и её назначении;

- иметь представление о функциональном назначении биосферы и человека в эволюции Земли;

- закон позволяет видеть перспективу развития человечества и даёт возможность стратегического планирования развития социальных структур (государства);

- закон позволяет установить зависимость изменения климата на планете от магнитных ритмов Солнечной активности;

- закон позволяет увидеть причину возникновения стихийных бедствий, их ускоренный темп;

- закон позволяет ответить на большинство не решаемых вопросов современной науки, в том числе на субстанциональность эфирной космической среды, на проблему пространства-времени, на проблему тёмной энергии и тёмной материи, на кругооборот вещества и материи, на вопрос реинкарнации, на возможность космоплавания, на воплощение Духа в форму вещества.



Закон позволяет объяснить и понять творение посредством мысли, сверхслабые взаимодействия в биологии и медицине, объяснить дальнодействие, понять возникновение ЗВУКА как средства формирования структуры вещества при воплощении электромагнитной волны (мысли, Духовной сущности) в форму вещества.

Люди живут на космическом теле, летящем в составе единой динамичной Солнечной системы, подчинённой законам космоса. Поэтому основным законом (Конституцией) государственной системы в форме научно-духовного социализма должен быть универсальный космический закон – закон сохранения и развития жизни.

2.4. Проблемы, решаемые с помощью Универсального закона космоса

В области науки:

- Решается проблема государственного устройства;

- Решается проблема происхождения и назначения жизни; решается проблема нарушения симметрии (хиральности), проблема тёмной материи и энергии, проблема управления силой гравитации, проблема взаимодействия атомарного вещества с излучениями, проблема дальнодействия и мысленного общения. Решается проблема полётов в дальнем космосе – на космическом теле;

- Решается проблема мирового эфира, способа концентрации энергии и массы в ядрах атомов.

Обретает смысл ТОНКАЯ СТРУКТУРА АТОМА в акте взаимодействия атома с излучениями. Тонкая структура атома расщепляется на подуровни, количество которых равно числу атомов, участвующих во взаимодействии. Этот принцип лежит в основе формирования систем из родственных элементов.

- Решается проблема тождественности спектров поглощения и излучения атомов. Универсальный закон космоса устраняет противоречия законов микромира и макромира, закон един для всех миров.



Закон объясняет дуальность частиц – быть волной и частицей. Частицы взаимодействуют с электромагнитными волнами и сохраняют в своей памяти свойства волны, поэтому и ведут себя подобно волне.

- Универсальный закон даёт миру единую единицу измерения времени, размеров и веса – частоту колебаний.

- Поэтому все расстояния во Вселенной измеряются ритмами – СВЕТОМБРАМИ – свето-магнитобиологическими ритмами.

В области биологии

- Жизнь вечный ритмичный процесс, имеет электромагнитное происхождение.

- Решается проблема двух полов, проблема смены поколений, долголетия и смысла жизни.

- Решается вековая проблема происхождения живого из неживого – всё живое, развитие жизни идёт строго по программе генома, поэтому нет неживой материи. Смерть не является противоположностью Жизни. Жизнь как процесс воспроизводства генетической памяти является ритмичным колебательным процессом, а смерть – это лишь промежуточный этап при необходимости смены поколений в текущем периоде колебаний.

- Решается проблема слабого взаимодействия (проблема КТ), поскольку форма материи – это МЕРА информационного содержания в волновых полях. Универсальный план строения всех форм материи позволяет усиливать в тысячи раз слабые сигналы электромагнитных волн.

В области социологии

- Решается вопрос устойчивого пути развития: плановая экономика, сетевое планирование и управление, целеустремлённое развитие по программе, идейно – нравственный социализм.

- Универсальный закон жизни показывает технологию формирования естественных систем из однородных элементов – свободные ранее элементы при объединении в систему обобществляют половину свей чувствительной оболочки, формируя единую энергоинформационную СЕТЬ системы.



Частота системы всегда меньше частоты индивидуальных элементов. Объединение в систему способствует последовательному прочтению электромагнитной Книги Жизни.

- В живом процессе нет никакой демократии и толерантности, никакого заимствования чужой культуры и чужого языка взамен своей национальной культуры.

- Всеобщее бесплатное обязательное обучение, планирование подготовки кадров, бесплатная медицина.

- Жить надо своим умом, своей территорией, своей национальной культурой и обычаями, устанавливая энергоинформационные связи с соседями, формируя единое информационное пространство человечества.

- Знать и применять в практике условия ЗОДИАКАЛЬНОГО ГОДА.

В области философии, религии и культуры

- Решается проблема основного свойства материи – движения, Жизнь является вечным движителем материи. Решается проблема противоречий, лежащих в основе диалектики – все противоречия (типа дня и ночи, зимы и лета, жизни и смерти, и пр.) – это ритмы колебательного процесса.



В природе жизни нет диалектического материализма. Всё видимое и ощущаемое человеком в организованном своём мышлении заранее создано вращением мыслей творящих сил (Бога) в процессе воплощения их, как духовных сущностей, в объекты материального мира.



Человек осознаёт мир в динамическом развитии по программе Абсолюта – Бога Вселенной. Идеализм, метафизика и наука изучают один и тот же мир. Мир духовный в неразрывной связи с миром вещественных форм, они не могут жить друг без друга.

- Решается проблема назначения человека и его цель развития.

- Каждые 2160 лет происходит смена религиозного мировоззрения, следуя событиям зодиакального года. Отсюда все проблемы нравственного развития решаются путём постижения знаний влияния звёзд на судьбы людей. Все звезды – это генетические центры памяти для своих планетных тел. Все тела в космосе порождаются, растут и развиваются до совершенства.

- Гармоничное духовное развитие идёт в ногу с исполнением человеком своих функциональных обязанностей в эволюции Земли.

- Универсальный закон жизни даёт уверенность в существовании Бога, даёт понимание, что Абсолютный разум, божественные силы природы управляют эволюцией жизни, в том числе и людей.

В области астрономии

- Решается проблема возникновения мира путём ритма воспроизводства генетической памяти ядра центра Вселенной;

- Решается проблема возникновения звёзд и ячеистой структуры космоса, проблема возникновения звёзд и галактик, проблема возникновения космической пыли, проблема возникновения водорода в космосе; звёзды возникают из планетных тел.

- Решается проблема возникновения и существования всеобъемлющего и вездесущего микроволнового радиоизлучения;

- Решается проблема механизма Солнечно-Земных связей, механизма вращения Земли и регулирования скорости вращения Луной.

- Решается проблема источника энергии светимости Солнца – управляемый радиоактивный распад вещества планетного тела с превращением его в планету-гигант (типа Юпитер, Сатурн, которые уже были звёздами). Назначение тонкого планетного диска планет для Солнца. Становится понятой роль комет и астероидов в обеспечении точности и слаженности работы электромагнитного механизма Солнечной системы.

- Решается проблема космических полётов с использованием космических тел типа Луны.

2.5. Аксиомы живого процесса в космосе

Аксиомы биологии. Биолог Медников Борис Михайлович в книге «Аксиомы биологии» предложил сформулировать определение жизни следующей фразой: жизнь – это активное, идущее с затратой энергии поддержание и воспроизведение специфической структуры. Краткость изложения требует обширного пояснения объёмом с книгу, что он и сделал, выделив основные аксиомы теоретической биологии:

1. – Все живые организмы оказываются объединенными единством фенотипа2 и программы для его построения (генотипа), передающейся по наследству из поколения в поколение (аксиома А. Вейсмана).

2. – Генетическая программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего поколения, используется ген предшествующего поколения (аксиома Н. К. Кольцова).

3. – В процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате различных причин изменяются случайно и не направленно, и лишь случайно такие изменения могут оказаться удачными в данной среде (1-ая аксиома Ч. Дарвина).

4. – Случайные изменения генетических программ при становлении фенотипа многократно усиливаются (аксиома Н. В. Тимофеева-Ресовского).

5. – Многократно усиленные изменения генетических программ подвергаются отбору условиями внешней среды (2-ая аксиома Ч. Дарвина).

Ковариантная редупликация (самовоспроизведение с изменениями), осуществляемая на основе матричного принципа (сумма трех первых аксиом), – это, видимо, единственное специфическое для жизни (в известной нам форме ее существования на Земле) свойство. В основе его лежит уникальная способность жить в изменяющихся условиях.

Современные интеллектуальные возможности позволяют разумно оценить сложившуюся в науке кризисную ситуацию в эволюции человечества, используя основной закон космического развития – закон сохранения и развития жизни. Ответом на электромагнитное происхождение Жизни в Солнечной системе являются следующие аксиомы:



Вещество и излучения имеют единую природу происхождения – электромагнитную.

Все формы вещества живут в электромагнитной среде Вселенной.

Все формы вещества имеют универсальное ДИПОЛЬНОЕ строение – имеют структуру памяти с индуктивными свойствами, и чувствительную систему с электрическими свойствами.

Все формы вещества от атома до космических тел и даже систем строятся как четверть волновые вибраторы/антенны. В оплодотворение вступает четвёртая часть Женского и Мужского генома.

Все формы вещества и вся Вселенная целиком являются электрическими колебательными системами.

Процессы в электрической колебательной системе, состоящей из структуры памяти со свойствами индуктивности и чувствительной оболочки со свойствами накопителя электрической энергии носят электромагнитный характер. Поэтому сама Жизнь, как процесс этих колебаний во времени и пространстве, имеет электромагнитное происхождение.

Все формы вещества, имея универсальное типовое строение диполя, являются живыми автоколебательными электромагнитными системами, и этот процесс является естественным устойчивым путём развития, и его ничем остановить невозможно.

Все живые организмы оказываются объединенными единством фенотипа и программы для его построения (генотипа), передающейся по наследству из поколения в поколение (аксиома А. Вейсмана).

Генетическая программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего поколения, используется ген предшествующего поколения (аксиома Н. К. Кольцова).

Нейтрон является простейшим элементом генетической памяти, он порождает матричную систему творения всех атомов на основе семи типов атомов водорода двух направлений вращения.

Все мы живём в едином электромагнитном поле Солнца, и потому оно является основой живого процесса на особо охраняемой территории Солнечной системы – на планете Земля. Это означает, что основой жизни всех форм вещества является электромагнетизм – энергоинформационные поля. Каждая форма вещества развивается до предела, ограниченного совершенством. Все виды биосуществ – это дети Солнца.

Чтобы сделать людей счастливыми, их надо обучать реальным законам природы, в знании не только сила, но счастье и судьба всего человечества и всей Вселенной.

Поскольку колебательный процесс свойственен всей Вселенной, Солнечной системе и Земле, то все они являются Живыми системами, а сама Жизнь имеет электромагнитное происхождение.

Основное назначение Жизни – сохранить генетическую память через акт ритмичного воспроизводства, чтобы не допустить неуправляемого большого радиоактивного взрыва. Жизнь – это управляемый огненный процесс.



§3. Устойчивость и управляемость

Поскольку социальная система людей сформирована живыми людьми, то и социум является живой системой, и подчиняется закону естественного развития в космосе. Поэтому, зная законы развития человека как индивидуального биологического объекта, можно и нужно знать законы развития социума. Именно этим и определяется путь развития России в настоящее время.

Просто устойчивых систем в природе жизни нет. Уравновешенность, устойчивость и управляемость функционально объединены в каждой живой системе, ибо все вместе они решают одну задачу – целесообразность развития в том или ином направлении согласно генетической памяти. Решение этих требований и составляет основную задачу – плановое государственное управление.

Современный лозунг – «Устойчивое развитие сельских территорий России в условиях ВТО» – в корне не верен, ибо сформулирован без понимания самой сути устойчивости как целеустремлённого процесса. Россия не страна-одиночка, мы живём в окружении других государств, а режим жизни ИНДИВИДУАЛЬНОГО государства зависит от сил, которые возникают от взаимодействия с соседями, но в большей мере от взаимодействия с Природой, со средой обитания, с энергетикой среды обитания.



В условиях установившейся жизни (а эти моменты весьма кратковременны) все силы уравновешены. Поэтому с появлением новых сил (нового информационного обеспечения) требуется система гибкого реагирования, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ система планового государственного управления.

А если государственная система просто устойчивая, то это затрудняет, или даже полностью исключает систему управления, чувствительную систему реагирования всего социума. Ещё хуже, когда государственная система в условиях демократии просто наблюдает за событиями в социуме, никак не реагируя на негативные и позитивные в нём проявления, собирая только налоги для своего содержания.

Употребление термина устойчивое развитие без связи с управлением вносит путаницу во взглядах на путь развития, и устойчивость следует поменять на целесообразный путь развития. Или, употребляя слово устойчивость, обязательно упоминать необходимость сбалансированности (центрирования) системы и её управляемости. Тогда станет ясно, что, кому, когда и как надо делать.

Устойчивость – характеризует способность государственной машины без вмешательства, в автоматическом режиме сохранять ранее заданный режим, чётко обозначенный идейный путь жизни всего социума. Это путь научного духовно-нравственного социализма.

Управляемость – характеризует способность всех государственных систем должным образом реагировать на действия правительства, религии и науки, на действия внешней среды и действия соседних государств. Тем самым достигается кратковременное равновесие всех систем государственной машины и самого государства как целостной системы.



Обратная связь от событий в социальной системе и её состояния служит средством автоматической корректировки управления движением к намеченной положительной цели – духовно-нравственному социализму.

Всё это говорит о том, что нельзя рассматривать устойчивость как процесс без учёта управляемости и равновесия. В действительности же, вступив в ВТО, правительство России передало все функции своего управления слабой и неокрепшей промышленностью и Агропромом сторонней организации, и тем самым правительство само вынуждено подчиняться внешней силе без всякой корректировки.

Можно ли управлять системой социального развития человечества, не зная главного – назначения человечества для планеты, хотя бы приблизительную цель развития, и что требуется получить от человечества в итоге его эволюции?



Безумно сложное для современных стратегов представление об устойчивом развитии человечества в реальности сводится к простому решению – надо определить то будущее, к которому естественным путём стремится человечество согласно космическим законам.



Записать в Конституцию идеологию государственного строительства. Без указания цели развития нет.

Вывод

Признаком дыхания государственной системы является ритмичная смена высокоорганизованного строя сильно неорганизованным, хаотичным, обычно демократическим строем, сменяемым новым организованным строем. Эволюционирует только энергоинформационная СЕТЬ управления государственной системы.



Демократия – это «свежий глоток воздуха», это вдох, при вдохе появляется свобода, хаос, но за ним обязательно должен быть выдох, чтобы восстановить порушенное, создать новую, более совершенную энергоинформационную СЕТЬ управления государством.



Если есть вдох, за ним должен последовать выдох, таков универсальный ритм жизни, как отдельного человека, так и государства. Государство – это живая, целенаправленно эволюционирующая система, способная обуздать ритмично возникающий хаос демократии. Опыт демократии как самой порочной государственной системы должны знать все стратеги будущего развития России.

Единственным выходом для России в создавшейся ситуации является определение цели развития с обязательным закреплением её в Конституции РФ: «Главной целью развития России как самостоятельного государства считать построение научно-духовного социализма».

Н.В. Петров



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