Европа хочет забыть, как СССР отстроил ее после 1945-го и накормил

ПОЛЬСКИЕ СНЫ

Девять месяцев чистили от нацистской ржавчины польские земли войска пяти советских фронтов и Балтфлота. Мы потеряли 600 тысяч убитыми и более полутора миллионов ранеными, освобождая Польшу с июля 1944 по март 1945 года. И сразу подставили усталое плечо полякам, возвращавшимся к мирной жизни. Вот что говорит доцент МГУ Михаил Лобанов.

— Чем мы помогли Польше?

— Отстроили их столицу. В 1945-м мы разобрали 700 тысяч кубометров варшавских руин. Сейчас эта тема в Польше вне закона. Но пол-Варшавы построено из наших стройматериалов. В 1947-м мы спасли поляков от последствий засухи. До середины 50-х из Союза шли огромные поставки жизненно важных материалов.

— Что значит огромные?

— На полмиллиарда долларов — в конце 40-х. Ни тогда, ни в 50-е годы о возврате кредитов под поставки речь не шла.

— Что поставляли?

— На крупнейшем металлургическом комбинате в Новой Гуте оборудование стояло наше. Построили завод легковых автомобилей в Варшаве. Сейчас там сборка машин компании Daewoo.

ВЕНГЕРСКИЕ ПЛЯСКИ

Более 140 тысяч наших бойцов погибли, освобождая Венгрию. Притом что венгры были союзниками Гитлера и воевали против нас в 1941 — 1943 годах. Что не помешало СССР начать помощь Венгрии ещё до её освобождения от фашистов. Вот что говорит по этому поводу ведущий научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Олег Волотов:

— Венгры нас убивали, а мы им помогали?

— Уже в марте 1945 года, когда бои с гитлеровцами на венгерской территории ещё шли, СССР поставил в Венгрию тысячи тонн зерна, эшелоны угля. В июне 1945-го Красная армия из своих запасов помогала населению мукой, мясом, солью. Наши бойцы восстанавливали десятки мостов, железных и шоссейных дорог по всей стране.

— Репарации со вчерашнего врага мы взимали?

— Репарационные соглашения были. Но мы смягчили их наполовину. При масштабном техническом содействии СССР (и нашей кредитной и кадровой поддержке) начали строить крупнейшие предприятия Венгрии: Дунайский металлургический, завод оконного стекла, атомную электростанцию в Пакше. По Потсдамскому соглашению 1945-го немецкие предприятия в Венгрии переходили в собственность советского государства. Но в середине 50-х СССР… передал свою часть собственности венгерскому государству! А наша АЭС «Пакш» сегодня дает более 40% всей электроэнергии Венгрии.

РУМЫНСКИЕ ПЕСНИ

Около 69 тысяч человек мы потеряли, освобождая от фашистов Румынию. Но 23-летний король Михай вовремя повернул штыки, направленные против Советов, в сторону Гитлера. И хотя забыть зверства румын под Сталинградом и в Одессе невозможно, даже этих экс-врагов Москва не бросила умирать в нищете. Комментарии «КП» дала ведущий научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Ангара Саморукова:

— Молодой король вовремя переметнулся от Гитлера к Сталину?

— 6 марта 1945 года король Михай утвердил состав нового правительства — и уже в мае 1945-го СССР и Румыния подписали два соглашения. О товарообороте на 1946 год и об экономическом сотрудничестве на пять лет. Благодаря им Румыния выжила — наша страна обеспечила вчерашнего врага сырьем для её важных отраслей. Например, хлопком. Доля СССР в товарообороте Румынии в 1945 — 1946 годах достигла 90%.

— Румыны избежали репараций?

— Сумма репараций составила лишь пятую часть от нанесенного Румынией ущерба нашей стране. В мае 1945-го были созданы румыно-советские общества. Доля бывших германских активов перешла в собственность СССР. Который сразу начал поставлять румынам и оборудование, и документацию.

— От голода их спасали?

— Советские войска ещё весной 1945-го помогли в проведении весеннего сева. Поставили 2 тысячи тракторов. Тысячи тонн семенного фонда и топливо для техники. Когда в 1946-м случились неурожай и голод, СССР отправил в Румынию 480 тысяч тонн зерна. А в феврале 1947-го подписал торгово-экономическое соглашение на 25 миллионов долларов. Румыния получила от СССР 120 тысяч тонн кокса, столько же угля, 35 тысяч тонн чугуна, оборудование.

— Румыны не платили ничего?

— Нет. В августе 1951 года СССР и Румыния подписали новое соглашение. Мы обеспечили им товарные кредиты. А в 1954-м передали долю своей собственности в совместных предприятиях. Благодаря СССР возводились электростанции, предприятия химпрома, внедрялись новые методы разведки и добычи нефти. С нашей помощью возродили тракторный завод в Брашове, поставлявший трактора по всему миру.

БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ

140 тысяч наших бойцов погибли в Чехии и Словакии.

— ЧССР с Болгарией лидировали в товарообороте с СССР, — говорит Михаил Лобанов. — Мы создали промышленность Болгарии, в Чехии она уже была, но мы её помогали развивать. Словакия сейчас держится на построенной СССР черной металлургии. Комбинат в Кошице после развала СЭВ достался американской US Steel. Он выпускал 5 млн тонн стали в год. АЭС в Богунице питает полстраны. А Братиславский НПЗ снабжал бензином всю ЧССР. Братиславский автозавод, который построили наши, выкупил «Фольксваген».

Входя в Югославию, мы потеряли 8 тысяч человек. Хорватские фашисты-усташи сражались за Гитлера, а сербы помогали Красной армии.

— Югославии мы предоставили огромные кредиты на закупку у нас всего, от каучука до паровозов, — подчеркивает Михаил Лобанов. — Их лидер Тито в каждой республике строил по металлургическому заводу с нашей помощью. В Черногории — алюминиевый. В сербском Смедерово — сталелитейный. Возникли заводы и в Боснии, и в Македонии. ТЭС под Белградом в Обреноваце снабжает энергией не только столицу. Работает наш НПЗ в Панчево. А «Железные ворота», ГЭС на Дунае, снабжает электроэнергией и Сербию, и Румынию.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

По соглашениям от 27 августа 1945-го мы поставили Венгрии (безвозмездно) 200 тыс. т кокса и руды, 4 тыс. т цветных металлов, 30 тыс. т хлопка, 15 тыс. т сахара и соли, 700 грузовиков.

В 1948 — 1950 гг. СССР предоставил Польше кредитов (невозвратных) на 2,2 млрд рублей.

По соглашениям от 8 мая 1945-го мы поставили Румынии (безвозмездно) 33 тыс. т металлов, 120 тыс. т кокса и угля, 20 тыс. т хлопка, 240 т химтоваров, 300 тыс. т зерна, 2 тыс. грузовиков, 18 военно-морских и 23 торговых судов, 15 тыс. вагонов.