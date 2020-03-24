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Это репетиция биологической войны, — российский хирург (ВИДЕО)

09:48. 24 марта 2020 250 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Это репетиция биологической войны, — российский хирург (ВИДЕО) | Русская весна

Стремительное распространение коронавируса нового типа сегодня является показателем готовности современной системы здравоохранения к аналогичным ситуациям в будущем и фактически выступает «репетицией биологической войны». Такое заявление сделал знаменитый российский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. 

В интервью телеканалу «России 24» он призвал соотечественников «не бояться и не нагнетать атмосферу». По словам Рошаля, способность нового типа коронавируса передаваться от зараженных людей здоровым, то есть вирулентность, во многом уступает другим инфекциям, а смертность, несмотря на истерию в СМИ, гораздо меньше, чем от многих других вирусов.

Врач также напомнил, что региональная медицина нуждается в развитии, так как сейчас многих больных после катастроф и чрезвычайных происшествий везут в Москву, и если столица по каким-либо причинам не сможет принимать больных, то вопрос о лечении таких пациентов останется открытым.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1585030719

Метки: Новости

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