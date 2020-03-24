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Директор УралВагонЗавода категорически не хотел выпускать танки Т-62.

16:24. 24 марта 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/nn0RkqZlZWY

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