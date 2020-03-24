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Будни борьбы с коронавирусом

19:49. 24 марта 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сербские военные переоборудуют Белградскую ярмарку для размещения больных коронавирусом.
После переоборудования будет установлено 3000 коек.







И еще всякое-разное.


Российские военные планируют операции в Бергамо совместно с итальянскими военными.


Фабрика по пошиву масок.






Путин посещает больных коронавирусом в Москве.


Главврач больницы в Коммунарке.


Актуальный игровой автомат в Британии.


Реклама в Москве.


Петрозаводск и наглядная агитация.


Российская туалетная бумага на Амазон по 2 доллара за рулон.


Иранская марка в честь героизма иранских медиков ведущих борьбу с коронавирусом.


Человек без сознания на автобусной остановке в Италии.


Ледовый дворец в Мадриде, который переоборудовали в большой морг, куда будут свозить трупы умерших от коронавируса.




Охрана импровизированного морга в Мадриде.


Президент Венесуэлы Мадуро обязал граждан появляться в общественных местах в масках и на последних выступлениях также был в маске.


Боевики в Идлибе рисуют мурал в поддержку Ангелы Меркель помещенной на карантин.


Шойгу сдает анализ на коронавирус.


Автобус в Индонезии.


Трапеза в Индии.


Вместо флага ЕС…


Флаг РФ.


Курды в Эрбиле выражают благодарность китайским товарищам за помощь в борьбе с коронавирусом.


Кубинские врачи в Италии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5735153.html

Метки: Европа, италия, коронавирус, медицина, Россия, США, фотографии, эпидемия

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