Будни борьбы с коронавирусом
19:49. 24 марта 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сербские военные переоборудуют Белградскую ярмарку для размещения больных коронавирусом.
После переоборудования будет установлено 3000 коек.
И еще всякое-разное.
Российские военные планируют операции в Бергамо совместно с итальянскими военными.
Фабрика по пошиву масок.
Путин посещает больных коронавирусом в Москве.
Главврач больницы в Коммунарке.
Актуальный игровой автомат в Британии.
Реклама в Москве.
Петрозаводск и наглядная агитация.
Российская туалетная бумага на Амазон по 2 доллара за рулон.
Иранская марка в честь героизма иранских медиков ведущих борьбу с коронавирусом.
Человек без сознания на автобусной остановке в Италии.
Ледовый дворец в Мадриде, который переоборудовали в большой морг, куда будут свозить трупы умерших от коронавируса.
Охрана импровизированного морга в Мадриде.
Президент Венесуэлы Мадуро обязал граждан появляться в общественных местах в масках и на последних выступлениях также был в маске.
Боевики в Идлибе рисуют мурал в поддержку Ангелы Меркель помещенной на карантин.
Шойгу сдает анализ на коронавирус.
Автобус в Индонезии.
Трапеза в Индии.
Вместо флага ЕС…
Флаг РФ.
Курды в Эрбиле выражают благодарность китайским товарищам за помощь в борьбе с коронавирусом.
Кубинские врачи в Италии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5735153.html