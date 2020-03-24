Будни борьбы с коронавирусом

Сербские военные переоборудуют Белградскую ярмарку для размещения больных коронавирусом.После переоборудования будет установлено 3000 коек.И еще всякое-разное.Российские военные планируют операции в Бергамо совместно с итальянскими военными.Фабрика по пошиву масок.Путин посещает больных коронавирусом в Москве.Главврач больницы в Коммунарке.Актуальный игровой автомат в Британии.Реклама в Москве.Петрозаводск и наглядная агитация.Российская туалетная бумага на Амазон по 2 доллара за рулон.Иранская марка в честь героизма иранских медиков ведущих борьбу с коронавирусом.Человек без сознания на автобусной остановке в Италии.Ледовый дворец в Мадриде, который переоборудовали в большой морг, куда будут свозить трупы умерших от коронавируса.Охрана импровизированного морга в Мадриде.Президент Венесуэлы Мадуро обязал граждан появляться в общественных местах в масках и на последних выступлениях также был в маске.Боевики в Идлибе рисуют мурал в поддержку Ангелы Меркель помещенной на карантин.Шойгу сдает анализ на коронавирус.Автобус в Индонезии.Трапеза в Индии.Вместо флага ЕС…Флаг РФ.Курды в Эрбиле выражают благодарность китайским товарищам за помощь в борьбе с коронавирусом.Кубинские врачи в Италии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5735153.html