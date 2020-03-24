А.И. Фурсов: Капитализм свое отработал. Российская элита пойдёт под нож

В беседе с Накануне.RU историк Андрей Фурсов делится своими прогнозами на будущее, и по его словам, кризис капиталистической системы может сказаться уже на всем мире и изменить его так, как многие сейчас даже не представляют.

Экономисты отмечают, что действия ФРС США – это сигнал того, что ситуация в мировой экономике критическая. Коронавирус тут, конечно, не причина обвала, но спусковой крючок, который запустил эффект домино и сдетонировал накопленные за десятилетия глубинные дисбалансы.

Федеральная резервная система США пошла на экстренные меры: • рекордно с 2008г. снизила процентную ставку сразу на 1% (до 0-0,25%); • запустила печатный станок (четвертый раунд количественного смягчения): ФРС на 500 млрд долл выкупит гособлигации и на 200 млрд ипотечные бумаги.



– Есть мнение, что нефтяной кризис повторяет ситуацию 1985-86 годов, когда США и Саудовская Аравия играли против нас. Мы помним, что для СССР это закончилось распадом, а что сейчас?

– Советский Союз, конечно, рухнул не из-за того, что Саудовская Аравия опустила цены на нефть, Советский Союз разрушил кластер проблем – внутренних и внешних, а потом некоторые попытались спрятать это за историей с нефтью.

Хотя удешевление нефти, безусловно, нанесло удар по Советскому Союзу, так же как и чернобыльская катастрофа, но тогда ситуация была все же другая.



Тогда речь шла о сознательном курсе на разрушение Советского Союза теми, кто использовал Горбачева как ширму. Сейчас, действительно, мы имеем дело с экономическим, нефтяным кризисом, который накладывается на общие кризисные явления в мировой экономике уже несколько лет. Экономисты говорят о том, что вот-вот начнется кризис, ну, вот, видимо, он начинается таким образом.

Он комбинированный – тут и коронавирус, тут и нефть, и реально плохое состояние мировой экономики. Все вместе.

Фото: Накануне.RU

– То есть речь, прежде всего, о мировом кризисе?

– Дело в том, что мы с конца 20 века живем в условиях терминального кризиса капиталистической системы. Такие события, как разрушение Советского Союза и социалистического лагеря, за которым последовало 20 лет разграбления этих стран, этот кризис несколько отодвинули, он пришел в 2008 году, его "залили" деньгами, которые фактически не функционируют в виде того, что мы называем "деньги". Если люди могут напечатать сколько угодно денег – это уже не совсем деньги.



Мы, действительно, присутствуем в ситуации кризиса, кризиса социальной системы, это процессы длительные и растягиваются, как растянулся кризис феодализма на сотню лет.

Мы, безусловно, свидетели кризиса капиталистической системы, и в этой системе Россия – слабое звено, у нас нет того социального жира, который накоплен в ядре капиталистической системы, и в этом отношении наша ситуация хуже.



С другой стороны, у нас социальный болевой порог намного выше, чем у людей на Западе, которые привыкли жить сытно, для которых катастрофа – какие-то бытовые проблемы. Здесь ситуация довольно неоднозначная. Но то, что она будет развиваться в сторону постепенного ухудшения, у меня сомнений нет.

– В нагнетании конфликта интересов между Россией и альянсом Саудовской Аравии и США кто-то может быть заинтересован?

– В современном кризисе, точнее в его оседлании, заинтересованы те, кого Дизраэлли называл "хозяевами денег", а писатель Олег Маркеев "хозяевами мировой игры".



Если мы посмотрим на историю всех кризисов, то верхушки всегда использовали кризис для самоусиления, они становились богаче, сильнее или иногда переводили себя в другое системное состояние. Ну, вот, например, сеньоры адаптировали себя к изменениям и превратились в капиталистов.



То, что нынешняя верхушка стремится создать принципиально иной строй, чем этот, предполагает и изменение социо-биологической природы человека.



Это может быть в одних случаях так называемый "электронный концлагерь", в других – более мягкая форма "хлеба и зрелищ", но мировая верхушка совершенно точно постарается этот кризис обратить себе на пользу и отсечь от будущего значительную часть капиталистической же верхушки, прежде всего, молодые деньги, которые наворовали за последние 20-30 лет, вот их и пустят первыми под нож.

– То есть именно российская элита и пойдет первой под нож, получается?

– Да, но не только российская – бразильская, часть индийской, все молодые деньги, тем более, что юридическая и моральная базы подведены под это, об этом еще сказала в свое время, несколько лет назад, Кристин Лагард в Токио – что такую базу нужно подвести под раскурочивание молодых денег.



Что касается российских олигархов, то вспомним, например, суд "Березовский против Абрамовича", когда они должны были под присягой говорить правду, иначе бы им было очень плохо. Все юридические основания для раскурочивания российских олигархов были сделаны.

– И что же ожидает общество в итоге, часто, если обратиться к истории, такие потрясения провоцировали социальные перемены революционного характера, население окажется под ударом, и могут начаться протесты?

– Если мы возьмем системный кризис феодализма – с середины 15 до середины 17 века это сплошные потрясения, резкое ухудшение жизни населения. Если брать не системные, а структурные кризисы, это уже внутри самой системы, это конец 18 начало 19 века, начало 20 века – и вот кризис, который стартовал на рубеже 70-80 годов – тетчеризм, рейгономика, развал Советского Союза.

Безусловно, нас ожидают ближайшие 20-30 лет очень серьезные социальные потрясения, которые, конечно же, изменят мир так, как мы и представить себе не могли.



Я думаю, что эти изменения будут значительно более серьезными, чем те, которые произошли в ходе и в результате Первой мировой войны, потому что это был внутрикапиталистический, структурный кризис, а нынешний кризис – системный, капитализм свое отработал, об этом говорят разные люди, например, Жак Аттали, организатор Давосского форума Клаус Шваб, он открытым текстом говорит, что капитализм не соответствует тому миру, который существует сегодня.



Так что я думаю, нас ждут такие очень интересные и очень жесткие времена.

Но это не значит, что нужно паниковать – во-первых, поздно, во-вторых, бессмысленно, паникующий человек всегда проигрывает.

Елена Рычкова



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