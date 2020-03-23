Внешний долг, о котором молчат. Олег Комолов // Простые числа

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программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...
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“Кому должен – всем прощаю”.
Самый большой долг у жителей Люксембурга – на 15 октября 2019 на 1 жителя приходилось 4.552.700 $. И ничего, – живут…