В КПРФ забили на марксизм и решили дружить с блогером Навальным
Про заветы марксизма-ленинизма в КПРФ уже давно забыли, а многие и вовсе никогда не знали. По сути партия Геннадия Зюганова представляет из себя сборище идеологических проституток, которые впустую трезвонят про интересы рабочего класса, а занимаются абсолютно другим.
Впрочем, о чём говорить, если многие из коммунистов попросту купили себе место в партии, чтобы отстаивать личные бизнес-интересы. Разумеется, всё что они могут сделать, это ввернуть красное словцо, чтобы создать видимость работы.
Уже и сам Зюганов давно признал, что марксизмом в программе КПРФ не пахнет. «Марксизм? Мы исчерпали эту тему», — заявил он в программе «Шевченко vs Зюганов». В таком случае чем занимаются «коммунисты» и для чего они нужны, становится вообще не понятно.
Видимо, в КПРФ и сами не знают, что им делать, поэтом попросту пустозвонят направо и налево, при этом зачастую противореча самим себе. Например, в 2016 году Валерий Рашкин с уверенностью сказал: «Никакого союза, тем более с белоленточниками, никакого союза с либералами быть у КПРФ и у меня, Рашкина Валерия Федоровича, не может».
Однако, как всем известно, коммунисты нашли точки соприкосновения с Навальным и прочими либералами-коллаборационистами и заговорили о сотрудничестве, хоть и не публично.
В общем, дедушка Ленин уже должно быть трижды перевернулся в Мавзолее, от того чем занимаются так называемые «коммунисты».
Сегодня какие-то лохи, коммунисты, наверно послали в Италию военных врачей спасать макаронников, а они в ответку послали прямо сегодня в Чёрное море боевые корабли тренироваться дрючить русских миротворцев на учениях с Украиной.