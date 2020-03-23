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В КПРФ забили на марксизм и решили дружить с блогером Навальным

16:29. 23 марта 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Про заветы марксизма-ленинизма в КПРФ уже давно забыли, а многие и вовсе никогда не знали. По сути партия Геннадия Зюганова представляет из себя сборище идеологических проституток, которые впустую трезвонят про интересы рабочего класса, а занимаются абсолютно другим. 

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Впрочем, о чём говорить, если многие из коммунистов попросту купили себе место в партии, чтобы отстаивать личные бизнес-интересы. Разумеется, всё что они могут сделать, это ввернуть красное словцо, чтобы создать видимость работы.

Уже и сам Зюганов давно признал, что марксизмом в программе КПРФ не пахнет. «Марксизм? Мы исчерпали эту тему», — заявил он в программе «Шевченко vs Зюганов». В таком случае чем занимаются «коммунисты» и для чего они нужны, становится вообще не понятно.

Видимо, в КПРФ и сами не знают, что им делать, поэтом попросту пустозвонят направо и налево, при этом зачастую противореча самим себе. Например, в 2016 году Валерий Рашкин с уверенностью сказал: «Никакого союза, тем более с белоленточниками, никакого союза с либералами быть у КПРФ и у меня, Рашкина Валерия Федоровича, не может».

Однако, как всем известно, коммунисты нашли точки соприкосновения с Навальным и прочими либералами-коллаборационистами и заговорили о сотрудничестве, хоть и не публично.

В общем, дедушка Ленин уже должно быть трижды перевернулся в Мавзолее, от того чем занимаются так называемые «коммунисты».

 

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2005 1463
    Игорь 23 марта 2020 в 16:59

    Сегодня какие-то лохи, коммунисты, наверно послали в Италию военных врачей спасать макаронников, а они в ответку послали прямо сегодня в Чёрное море боевые корабли тренироваться дрючить русских миротворцев на учениях с Украиной.

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