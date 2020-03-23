Техас, главный центр сланцевой добычи США, капитулировал первым

Название крупнейшего нефтеносного штата США сегодня на лентах всех западных информационных агентств и отраслевых СМИ, специализирующихся на рынке углеводородов. Поводов для этого сразу несколько.

Нефтяной регулятор Техаса впервые с 1973 года близок к директивному сокращению добычи «черного золота» на территории всего региона — это решение, если оно будет принято, повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия.

Не менее значимой выглядит новость о переговорах представителей «штата одинокой звезды» с руководством ОПЕК и полученное ими приглашение на встречу стран-экспортеров нефти, которое состоится в июне. Американские СМИ «приправили» эту информацию слухами о том, что США и Саудовская Аравия обсуждают возможность заключения нового энергетического союза. В общем, первой жертвой ценовой резни, развязанной саудитами и русскими, стало американское «сланцевое чудо». Пока два других крупнейших игрока на рынке нефти сохраняют спокойствие, Соединенные Штаты суетятся и судорожно ищут выход из сложившегося положения.

Восстановительное ралли, которое последовало за проседанием цен 18 марта, оказалось недолгим. На момент подготовки публикации фьючерсы на нефть эталонной марки Brent удерживают планку чуть выше 27 долларов, а WTI ненадолго проседала даже ниже 20. Ситуацию не спасли ни запуск программы скупки активов Европейского центрального банка, ни масштабные планы США пополнить стратегические резервы нефти, ни громкие заявления Трампа о том, что он остановит ценовую войну, когда посчитает нужным. Стремительное распространение коронавируса вкупе с непоколебимостью Москвы и Эр-Рияда подтверждает неутешительные прогнозы большинства западных аналитиков: нефть пока что может только дешеветь.

«Нефть марки WTI закончила неделю на ужасной ноте, так как по прогнозу спроса был нанесен еще один удар, поскольку крайние меры (борьбы с коронавирусом — прим. ред.) прокатываются по всей территории США, возникает скептицизм по поводу того, насколько эффективно правительство США будет заполнять стратегический нефтяной резерв, и сможет ли Техас вернуть ОПЕК+ к жизни», — отмечает старший аналитик рынка OANDA Эдвард Мойя.

С первыми двумя из перечисленных пунктов все понятно. Динамика распространения COVID-19 показывает, что Соединенные Штаты уже присоединились к неофициальному содружеству государств, которым не удается сдержать распространение болезни. Она уже и до Белого дома добралась — в числе зараженных оказался сотрудник аппарата вице-президента Майка Пенса (общее числено инфицированных перевалило за 13 тысяч). В этих условиях власти принимают меры, которые отнюдь не способствуют оживлению торговли нефтью в крупнейшей экономике мира. Покупка нескольких десятков миллионов баррелей для стратегического нефтяного резерв США — первый шаг Трампа по спасению сланцевиков — может «забуксовать» в Конгрессе. «Контролируемая демократами Палата представителей вряд ли согласится с этим планом, не требуя уступок по инициативам в области зеленой энергетики, которые администрация Трампа сочла бы неприемлемыми», — пишет специализирующееся на сырьевых рынках информационное агентство S&P Global Platts.

Наибольший интерес вызывает последний вопрос Эдварда Мойи: сможет ли Техас вернуть к жизни сделку ОПЕК+? Новости последних дней заставляют использовать именно такую формулировку.

По словам комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтона (то есть руководителя органа, который регулирует нефтегазовую отрасль штата), у него состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо: «Отличный разговор о мировых поставках и спросе». Подробности неизвестны, но едва ли в этой беседе было что-то сенсационное. Здесь все ясно как Божий день: закредитованные американские сланцевики в нынешних условиях долго не продержатся, с ценовыми войнами нужно заканчивать. Каким образом? Об этом стороны могут поразмышлять во время июньской встречи стран-экспортеров нефти, на которую Баркиндо пригласил Ситтона. И хотя конкретики здесь нет от слова «совсем», сама новость о налаживании контактов между ОПЕК и Техасом весьма примечательна.

Американцы сигнализируют о предварительной готовности сделать то, от чего отказывались последние несколько лет — принять участие в скоординированных усилиях по стабилизации мирового рынка нефти. Ранее от участия в сделке удавалось «откосить». Главный аргумент Вашингтона сводился к тому, что американская нефть в основном ориентирована на внутренний рынок, хотя это не мешало ей заполнять пустоты, которые образовывались на зарубежных рынках в результате действия сделки ОПЕК+. Но при ценах ниже 30 долларов за баррель вопрос осваивания новых рынков сбыта для сланцевиков Техаса становится просто неактуальным. Не до жиру, быть бы живу. Чем дольше длится ценовая война, тем больше заокеанские производители нефти убеждаются в том, что им пора перейти к активным действиям.

Параллельно с этим, по данным The Wall Street Journal, чиновники Министерства энергетики США уговаривают администрацию Трампа для стабилизации цен создать нефтяной союз с Саудовской Аравией. Обсуждаются разные варианты сотрудничества. По одному из них, к примеру, Вашингтон не будет регулировать добычу, но возьмет на себя обязательство перейти к активному использованию национальных запасов нефти и других стимулов, которые застрахуют рынок от резких скачков. Одно непонятно: почему лоббисты подобных планов, если верить газете, противопоставляют их возможному укреплению партнерских отношений Москвы и Эр-Рияда? Саудиты явно не намерены предпринимать какие-либо шаги по стабилизации рынка нефти без участия России, да и самих американцев это не устроит. Зачем отдавать русским роль стороны, которая пожинает плоды чужих усилий по поддержанию высоких цен на «черное золото»?

В теории формат картельного сговора между Москвой, Вашингтоном и Эр-Риядом (к которому подтянутся все остальные игроки поменьше) может снять груз накопленных противоречий. Отказ России от очередного снижения добычи нефти во многом был предопределен тем, что американцы не только не присоединяются к соглашению, но и снимают все его «сливки». Именно этот факт стал главным оружием противников ОПЕК+ во главе с Сечиным, которым удалось продавить свою «ястребиную» позицию. Если же американцы возьмут на себя часть бремени, у России не будет причин саботировать общие усилия по стабилизации цен. Тогда усилия действительно станут общими.

Слова Эдварда Мойи подтверждают, что западные аналитики мыслят в этом направлении. Техас, на территории которого находится «чудотворный» Пермский бассейн, мог бы реанимировать сделку ОПЕК+. Косвенно это подтверждается новостями, поступающими из главного нефтедобывающего региона США.

В уже упомянутой Техасской железнодорожной комиссии впервые с 1973 года заговорили о директивном сокращении добычи нефти на территории штата. Эту меру как эффективный способ борьбы с падением цен лоббируют сами пермские производители, хотя председатель комиссии Уэйн Кристиан против. И он руководствуется здравой логикой: если Техас снизит добычу, то его долю рынка просто заполнят другие игроки. Произойдет то же самое, что происходило после заключения и продления сделки ОПЕК+, когда освободившиеся ниши занимали американцы. В этом контексте единственным разумным решением видится то, чем уже занимается Техасская железнодорожная комиссия — переговоры с другими странами-экспортерами нефти.

В пятничной статье в Bloomberg Райан Ситтон как раз и выразил мнение, что для успокоения рынка федеральное правительство может координировать сокращение добычи с Саудовской Аравией и Россией. Такой подход предотвратит «полный крах нефтяной промышленности». В первую очередь — американской.

«В теории Техас мог бы сократить производство на 10%, и если Саудовская Аравия готова сократить производство на 10% от своих допандемических уровней, а Россия готова сделать то же самое, рынок вернется к докризисному состоянию (лишь с небольшим переизбыток предложения), — пишет Ситтон. — Когда другие правительства манипулируют нефтяными рынками, справедливо спросить: почему бы нашему правительству не вмешаться?»

Подвох трудно не заметить. Ситтон предлагает Москве и Эр-Рияду координировать усилия по снижению добычи всего с одним американским штатом. А на него, как ни крути, приходится только около 40% от общей перекачки сырой нефти в стране.

Как верно отмечает журнал World Oil, любые инициативы Техаса могут оказаться неэффективными, поскольку в других штатах нет аналогичных регулирующих органов. Это одна из главных технических преград на пути к новому картельному сговору. Нефтедобыча в России и Саудовской Аравии контролируется государством, а в США — частными компаниями. Впрочем, какое-то решение наверняка можно найти. Было бы желание.

Пока неясно, прислушаются ли федеральные власти к Райану Ситтону и бьющим тревогу сланцевикам. Но можно с уверенностью констатировать, что Техас со своим «сланцевым чудом» не выдерживает испытание нефтяной войной.

Алексей Ильяшевич

Источник: http://voicesevas.ru/news/50656-tehas-glavnyy-centr-slancevoy-dobychi-ssha-kapituliroval-pervym.html