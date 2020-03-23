Сводки от ополчения Новороссии 23 марта 2020
- 10:17 Истерия в рядах ВСУ: медики рекомендуют алкоголь в качестве профилактики коронавируса.
- 08:46 Донбасс: ранен ребёнок.
- 05:02 Битва за Донбасс: историк и воин — павший Герой ЛДНР Всеволод Петровский (ВИДЕО).
- 03:00 Каратели устроили массовое побоище на позициях и понесли потери.
- Вчера 20:25 Трое раненых за два дня в ДНР в результате огня ВСУ.
- Вчера 19:13 “Сейчас сильно стреляют, но до бомбоубежища боимся не добежать”, – жительница пос. Трудовские.
Истерия в рядах ВСУ: медики рекомендуют алкоголь в качестве профилактики коронавируса
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Донбасс: ранен ребёнок
22 марта в районе 20:30 в результате обстрела Горловки лёгкое ранение получил ребенок 2007 года рождения.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько.
Огонь украинских оккупантов достиг горловского поселка шахты им. Гагарина по улице Рубежной, 15, где проживал подросток.
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Битва за Донбасс: историк и воин — павший Герой ЛДНР Всеволод Петровский (ВИДЕО)
О защитниках и героях Донбасса помнят, не забывают. Так, недавно Министерство информации ДНР выпустило памятный ролик к годовщине гибели донецкого историка, поэта, воина и журналиста Всеволода Петровского. Погиб 8 февраля 2015 года под Комиссаровкой во время дебальцевской операции.
После провозглашения Донецкой Народной Республики Всеволод работал в Министерстве информации и был прекрасным специалистом в своём деле. Парень не мог оставаться равнодушным к тому, что происходит в его стране и потому взял в руки камеру, диктофон и стал одним из тех, кто ведёт информационную борьбу за молодую республику.
Но когда огонь войны перекинулся на Донбасс, он взял в руки автомат и пошёл защищать свою Родину и свой дом.
В тот день, 8 февраля 2015 года, планировался очередной штурм Дебальцево. Нацистские войска готовили засаду под Комиссаровкой. Разведка шла вперёд. В той группе был и Всеволод Петровский. Выполнив задание бойцы получили команду вернуться в расположение. И в один момент по ним был нанесён артиллерийский удар. Всеволод погиб.
Оксана Пенькова, декан истфака ДонНУ, преподавала у Всеволода, когда тот был ещё студентом. Там же, на здании корпуса исторического факультета, сегодня висит памятная доска в его честь со словами: «Здесь в 2003-2007 гг. учился историк, поэт, философ, комиссар бригады “Призрак” Всеволод “Ковыль” Петровский».
«Один из тех героев, на кого равняются нынешнее поколение студентов, как раз и есть Сева Петровский, который учился на нашем факультете. И мы его прекрасно помним как студента… Необыкновенно светлый человек, необыкновенно доброжелательный, очень интеллигентный. Всегда стремился к знаниям, к чему-то новому. И тот даже тот факт, что он занимался игрой “Что? Где? Когда?” говорит о том, что он всё время пытался расширять свои знания. И невероятно больно, что такие ребята уходят каждый год. Мы проводим обязательно в феврале день памяти Всеволода Петровского», — поделилась педагог Всеволода.
В октябре прошлого года в музей военных корреспондентов в ЛНР, расположенный в посёлке Металлист — это то место, где погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, были переданы личные вещи Севы его матерью — Татьяной Петровской. Это и одежда, и журналистские удостоверения коммуниста, и даже боевой листок, издаваемый им во время службы в политотделе бригады «Призрак». А также знамя воинского подразделения и сборник поэзии, написанный им при жизни.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Каратели устроили массовое побоище на позициях и понесли потери
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
В 13.10 боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из автоматических гранатометов район населённого пункта Смелое, выпустив двадцать гранат.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
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Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.
Так, в зоне ответственности 93-й бригады боевики военного преступника Брыжинского разместили шесть боевых бронированных машин в жилом частном секторе н.п. Нижнее.
В зоне ответственности 59-й бригады в непосредственной близости от жилых домов в н.п. Луганское обнаружено размещение одной боевой машины пехоты. В районе н.п. Дмитровка по приказу военного преступника Котенко боевики 46-й бригады разместили два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10».
Данные факты также подтверждаются в официальном отчете Миссии ОБСЕ.
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также выявленными случаями заражения коронавирусом военнослужащих в зоне «ООС», командованием карательной операцией создана мониторинговая группа, в задачи которой входит своевременное оповещение руководства «ООС» о всех фактах заражения и недопущения распространения этой информации в СМИ.
Как сообщалось ранее, командование карательной операции проводит санитарную обработку вооружения и военной техники на железнодорожной станции в н.п. Рубежное специальным химическим составом.
Стало известно, что среди персонала железнодорожной станции имеют место случаи отравления неустановленным химическим веществом.
В медицинских учреждениях Лисичанска уже находятся девять человек с симптомами сильной интоксикации.
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На фоне распространения инфекции коронавируса и введения карантина на территории Украины, в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается низкое морально-психологическое состояние. Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели системный характер.
Кроме того, увеличилось число случаев употребление личным составом спиртных напитков и наркотических веществ, что способствует увеличению небоевых потерь.
В связи с этим командование ВСУ вынуждено пойти на крайние меры. В нарушение карантина принято решение на отправку в зону «ООС» подразделений, планируемых на замену.
В ходе ротации между военнослужащими соединений возникают конфликты. По информации от нашего источника, 20 марта в районе н. п. Счастье произошла драка между военнослужащими 46-й бригады ВСУ и прибывшими им на замену боевиками 25-й бригады.
Поводом послужило требование офицеров 46-й бригады оплатить оборудованные за свой счёт позиции.
Заместитель командира 1-го парашютно-десантного батальона 25-й бригады майор Шмигля отказался компенсировать затраченные средства, после чего боевики 46-й бригады принялись разбирать блиндажи. Это вызвало агрессию со стороны личного состава 25-й бригады, которая привела к массовой драке. В результате конфликта тяжкие телесные повреждения получили трое военнослужащих 46-й бригады и двое военнослужащих 25-й ОВДБр.
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Кроме того, на фоне низкого уровня морально-психологического состояния, в 25-й воздушно-десантной бригаде отмечаются случаи дезертирства. 21 марта в одно из подразделений соединения прибыли сотрудники ВСП для проведения разбирательства по факту самовольного оставления пункта временной дислокации рядовым Шапировым.
В ходе проверки книг учета личного состава выяснилось, что он отсутствует с 18 марта. От сослуживцев стало известно, что Шапиров, опасаясь заражения коронавирусом, отказывался ехать в зону «ООС». В настоящее время местонахождение беглеца не установлено, ведутся поисковые мероприятия.
Также сотрудниками ВСП выявлено более тридцати военнослужащих 46-й бригады, которые отказываются от выполнения своих обязанностей, и нацелены на скорейшее убытие из зоны «ООС», несмотря на запрет передвижения в связи с карантином.
С целью оценки морально-психологического состояния и оказания психологической помощи в 25-ю бригаду прибыла и приступила к работе комиссия по работе с личным составом во главе с полковником Токарь. В состав комиссии входят военные психологи и медицинские работники.
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Трое раненых за два дня в ДНР в результате огня ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Сейчас сильно стреляют, но до бомбоубежища боимся не добежать”, – жительница пос. Трудовские
К оглавлению | Источник: www.youtube.com