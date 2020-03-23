Сводки от ополчения Новороссии 23 марта 2020

О защитниках и героях Донбасса помнят, не забывают. Так, недавно Министерство информации ДНР выпустило памятный ролик к годовщине гибели донецкого историка, поэта, воина и журналиста Всеволода Петровского. Погиб 8 февраля 2015 года под Комиссаровкой во время дебальцевской операции.

После провозглашения Донецкой Народной Республики Всеволод работал в Министерстве информации и был прекрасным специалистом в своём деле. Парень не мог оставаться равнодушным к тому, что происходит в его стране и потому взял в руки камеру, диктофон и стал одним из тех, кто ведёт информационную борьбу за молодую республику.

Но когда огонь войны перекинулся на Донбасс, он взял в руки автомат и пошёл защищать свою Родину и свой дом.

В тот день, 8 февраля 2015 года, планировался очередной штурм Дебальцево. Нацистские войска готовили засаду под Комиссаровкой. Разведка шла вперёд. В той группе был и Всеволод Петровский. Выполнив задание бойцы получили команду вернуться в расположение. И в один момент по ним был нанесён артиллерийский удар. Всеволод погиб.

Оксана Пенькова, декан истфака ДонНУ, преподавала у Всеволода, когда тот был ещё студентом. Там же, на здании корпуса исторического факультета, сегодня висит памятная доска в его честь со словами: «Здесь в 2003-2007 гг. учился историк, поэт, философ, комиссар бригады “Призрак” Всеволод “Ковыль” Петровский».

«Один из тех героев, на кого равняются нынешнее поколение студентов, как раз и есть Сева Петровский, который учился на нашем факультете. И мы его прекрасно помним как студента… Необыкновенно светлый человек, необыкновенно доброжелательный, очень интеллигентный. Всегда стремился к знаниям, к чему-то новому. И тот даже тот факт, что он занимался игрой “Что? Где? Когда?” говорит о том, что он всё время пытался расширять свои знания. И невероятно больно, что такие ребята уходят каждый год. Мы проводим обязательно в феврале день памяти Всеволода Петровского», — поделилась педагог Всеволода.

В октябре прошлого года в музей военных корреспондентов в ЛНР, расположенный в посёлке Металлист — это то место, где погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, были переданы личные вещи Севы его матерью — Татьяной Петровской. Это и одежда, и журналистские удостоверения коммуниста, и даже боевой листок, издаваемый им во время службы в политотделе бригады «Призрак». А также знамя воинского подразделения и сборник поэзии, написанный им при жизни.

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