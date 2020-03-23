США намерены помочь террористам в Сирии, пока все отвлечены на шумиху вокруг коронавируса
США задумали перебросить в Сирию крупную партию подконтрольных боевиков, пока все отвлечены шумихой вокруг коронавируса. По всей видимости, в Вашингтоне собираются воспользоваться карантинными мероприятиями, чтобы организовать масштабное наступление террористов в Сирии сразу на нескольких направлениях.
О подобных намерениях свидетельствуют несколько фактов. Американские СМИ намерено распространяют вбросы про коронавирус в Сирии, чем разжигают паническую истерию.
«Сирийские врачи, которые работают в тяжелых условиях в лагерях беженцев в Идлибе, считают, что коронавирус, скорее всего, уже проник в Сирию и стремительно распространяется среди временно перемещенных лиц», - пишет The New York Times.
В то же время, в Идлибе обнаружен схрон американского вооружение, поставленного боевикам. Военный корреспондент Евгений Поддубный нашёл боеприпасы производства США в идлибской пещере. Пробив даты поставок по номерам на коробках, ему удалось выяснить, что вооружение доставлено совсем недавно.
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин уверен, что Соединённые Штаты намерены продолжать разворовывать ресурсы арабской республики и душить экономику страны с помощью санкций.
«США беспардонно разворовывают национальные недра республики. И при этом воспрещают импорт энергоресурсов в страну. Это противоречит международному гуманитарному праву и граничит с жестокостью и бесчеловечностью», — заявил Фомин.
В заключение представитель Минобороны РФ намекнул, что американская агрессия не останется без внимания.
Очередная глупость от пентагона.
Долго же они думали на своих саммитах и пр. посиделках, какую бы вонючку подкинуть человечеству… Теперь под видом опасности и борьбы с мнимой заразой, будут твориться тёмные делишки разной направленности…
Вашингтон вооружает террористов в Сирии под завесой коронавируса,
чтобы при удобном случае атаковать военных из России и САР чужими
руками. Лаврову пора бы уже поставить вопрос об этом в ООН.
ООН – это фикция.
Ничего не решает.
Решает Россия и США.
По поводу террористов – будет новое мясо для ВКС России.
Так в чем дело, что мешает договориться Москве и Вашингтону.
А главное- о чем?
Такие как Вы, которых целая цивилизация.
Пиндосы, из-за экономии на лечении, выпускают зеков у себя… Скоро, видать, по этой причине, и армию свою они распустят… Вот тогда этот вирус станет “голубем мира”…