Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 марта 2020
16:03. 23 марта 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 16:03 Очередной военный конвой заехал из Турции в Сирию.
- 16:03 Патрулирование трассы в Сирии российскими боевыми вертолетами Ми-8 и Ми-35.
- Вчера 23:17 В Сирии обнаружены тайники боевиков с оружием США – Олег Блохин.
Очередной военный конвой заехал из Турции в Сирию
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Патрулирование трассы в Сирии российскими боевыми вертолетами Ми-8 и Ми-35
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Сирии обнаружены тайники боевиков с оружием США – Олег Блохин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com