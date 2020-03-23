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С.Б. Переслегин. COVID-19. Взбесившееся право. Психоистория в действии

19:25. 23 марта 2020 189 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Классическое право – до свидания или прощай?!!



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4942457.html

Метки: вирус, власть, закон, информационная, история, общество, Переслегин, статистика

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2566 2311
    VorchunVV 23 марта 2020 в 21:10

    По моему, ситуативное право начало проявлять себя не с появлением короновируса, а гораздо раньше. США уже давно ведут себя именно так. Выполняют законы выгодные им, и игнорируют те, которые им не выгодны.

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