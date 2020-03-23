Противникам обновления Конституции не дождаться поддержки Запада.

С развитием ситуации с коронавирусом в США и ЕС становится ясно, что российским оппозиционерам рассчитывать на их поддержку не приходится. Сейчас вся Европа и Америка нацелены на борьбу с коронавирусом, вряд ли им есть дело до российской политической жизни. Следовательно, разного рода либералам и оппозиционерам, активистам и общественным деятелям тоже может прийтись туго.

Политолог Алексей Мартынов, например, говорит, что оппозиция сейчас осталась один на один с россиянами, на которых ей абсолютно плевать. Также он добавляет, что Ходорковский с Навальным сейчас в крайне неприятном положении, они, как движущие силы российской оппозиционно-либеральной своры, не знают, куда податься. Деньги на исходе, на носу праздник Великой победы, голосование по обновлению Конституции, нужно на что-то организовывать митинги.

Сложно представить, как напряглась сейчас эта шобла, ведь если бы просто финансирование прервалось, можно было бы расчехлять резервные запасы и устраивать митинги, так ведь шабаши особо теперь не поустраиваешь – вирус расползается на массовых сборищах, как сумасшедший.

Остается только посочувствовать оппозиции: кругом обломы. Крупные капельки пота выступают на лбах их руководителей. Это фиаско, либшизики. Коронавирус сломал все их планы.

Источник: https://newsland.com/user/4297868783/content/protivnikam-obnovleniia-konstitutsii-ne-dozhdatsia-podderzhki-zapada/7065826