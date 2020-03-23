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Прилетел из Франции через Украину

11:16. 23 марта 2020 272 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


По следам истории главного эпидемиолога из Ставрополья, которая завезла коронавирус из Испании наплевав на меры безопасности.
О первом заболевшем коронавирусом в Крыму.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала подробности о первом случае заражения коронавирусной инфекцией. Во время ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Совете министров Крыма она сообщила, что мужчина скрыл информацию о посещении Франции.

«Заболевший на переходе государственной границы Российской Федерации с Украины представил паспорт гражданина Российской Федерации. Информации о том, что он посещал страны Европы, представлено не было. В этот период времени работали уже сотрудники медицинской службы для отбора материала. Если бы было заявлено, что он посещал Францию, его бы обследовали прямо в пункте пропуска», – рассказала Пеньковская.

После перехода границы крымчанин на такси проследовал к месту жительства, где у него был определенный круг общения. «14-го он прилетел, и 16-го он госпитализирован. Два дня. У него успели побывать родные и близкие, с которыми он не виделся. 15 марта, отметила Пеньковская, он почувствовал себя плохо, в момент обращения к медикам он уже сообщил, что находился во Франции, затем приехал в Краков, а оттуда вылетел в Херсон украинскими авиалиниями. «То есть мы понимаем, что, если он летел с Кракова в Херсон, им был предъявлен украинский паспорт», – резюмировала Пеньковская.

Она отметила, что крымчанин был сразу госпитализирован в бокс, а его ближайшие контакты – жена и дети – получили постановления о запрете посещения работы, школы и детского сада. Отмечается, что эти учреждения они не посещали. Сейчас они находятся в боксах евпаторийской больницы.

«Установлен отдаленный круг контактов – это те люди, которые одновременно с ним по времени пересекали государственную границу Российской Федерации. Им выданы постановления главных государственных санитарных врачей об установлении мер наблюдения, группы риска отстранены от работы на этот период времени», – рассказала Пеньковская.

Также был найден таксист, который вез заболевшего крымчанина. Он сейчас находится под медицинским контролем. Родные и близкие, которые посещали больного, сейчас также находятся под медицинским наблюдением и отстранены от работы. Всего по нему было установлено 37 контактов, из которых пять – близких, 32 – отдаленных.

Накануне оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный мужчина побывал во Франции и приехал на полуостров через территорию Украины.

http://www.c-inform.info/news/id/84292 – цинк

Уже сегодня было объявлено, что его состояние удовлетворительное, но также выяснилось, что он успел сходить на работу, после чего всех его коллег, которые с ним контактировали, также изолировали.

Это к вопросу о том, почему еще до общероссийского закрытия границ с другими странами, в Крыму и Севастополе требовали перекрыть границу с Украиной.
Также подобные истории показывают, что пока не будет пары-тройки пары показательных дел, некоторые граждане так и будут наплевательски относиться к предпринимаемым мерам безопасности, рискуя как своим здоровьем, так и здоровьем окружающих.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5730859.html

Метки: коронавирус, крым, медицина, Украина, Франция

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