Последний Ведический Храм Руси…
09:03. 23 марта 2020 327 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Данным видео Исторический Вольнодумец как бы подвёл черту под предыдущими исследованиями о подмене церковной (религиозной) истории Руси-России.
И ясна роль узурпатора и фальсификатора памяти и главного российского рейдера, охочего до чужого имущества – РПЦ. Украденные у страны храмы, начиная от Исакиевского собора и кончая многими сотнями великолепных староверческих строений, разбросанных по громадной территории нашей Родины, – это практика деятельности ОПГ в рясе.
И ясна роль узурпатора и фальсификатора памяти и главного российского рейдера, охочего до чужого имущества – РПЦ. Украденные у страны храмы, начиная от Исакиевского собора и кончая многими сотнями великолепных староверческих строений, разбросанных по громадной территории нашей Родины, – это практика деятельности ОПГ в рясе.
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“Последнего”, как и смерти нет… Всё переходит из одной формации в другую… Христиане отобрали многие наши храмы под свои нужды, и они стоят до сих пор… Уже сейчас идёт процесс отмирания христианства, грядёт время славян и буду возвращаться наши храмы обратно… А в Исландии уже построили наш храм…
https://www.kp.ru/daily/26337/3220412/
,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,
VEРА,в НЕ существующего “бога” ЭТО…ПСИхичческая БОЛЕЗНЬ…
[своего рода МЕНТАЛЬНЫЙ..."коронаВИРУС" для Человечества]
[i от этого ВИРУСА - Нужно ЛЕЧИТЬ(Атеизмом)Мир!]
->>> А Россию(и СНГ)- от КРОВАВОГО христианства!
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~~~ РеLiгioзное поРАБощение! ~~~
_Тень оккупанта = ПАРАЗИТА – над россиею поднимается…
Этот ОККУПАНТ=ПАРАЗИТ – РЕЛИГИЕЙ называется!
Этот ментальный “ОПИУМ” – России НАВЯЗЫВАЕТСЯ!
Этим “опиумом=ВИРУСОМ” – Россия “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!
* в – РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ – Россия превращается!
_Вераю в НЕ существующего “бога” – народ “окормляется”!
Вераю в НЕ существующего “бога” – народ оБОЛВАНивается!
Вераю в НЕ существующего “бога” – страна поРАБощается!
Вера в НЕ существующего “бога” – древнейшим Обманом является!
* в – РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ – Россия превращается!
_Без Мата не сказать,ЧТО в России тВОРится!
Такое впечатление,что ТАМошней ВЛАСТЬЮ Русь -
в…в…ПРАВОСЛАВНЫЙ ХАЛИФАТ превращается…
Религия ПРИНУДИТЕЛЬНО – в России НАСАЖДАЕТСЯ…
* в – РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ – Россия превращается!
_Светская Жизнь в России – ЦЕДЕНАПРАВЛЕННО уничтожается!
ГLav~ПОП России ~ гундяев – очччень СТАРАЕТСЯ!
Именно р-п-ц – МРАКоБЕСие в России распространяет`ся!
Россия – РЕЛИГИОЗНЫМ ВИРУСОМ – РАЗРУШАЕТся!
* в – РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ -Россия превращается!
_Вставай страна Великая,ВСТАВАЙ на Главный Бой!
с ЧЁРНАЮ сiLaю,с РЕЛИГИОЗНАЮ ОРДОЙ!
Русь – ВСТАВАЙ,и себя ОТ реLiгii – Защищай!
Опасность – РЕЛИГИОЗНОГО поРАБощения – Осознай!
* вераю себя – в РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ – НЕ превращай!
_Россию НЕЛЬЗЯ – силаю победить,но – Можно…
ЕсLi РАДИ ЭТОГО – в Россию – РЕЛИГИЮ ВНЕДРИТЬ!
ЕсLi “ОКОРПМЛЯТЬ`СЯ” РЕЛИГИЕЙ – Россию ПРИНУДИТЬ…
ЕсLi РЕЛИГИЮ,как “ХОМУТ” – на Россию “ОДЕТЬ”…
* ВНЕДРИВ РЕЛИГИЮ в Россию,МОЖНО – Россию ПОБЕДИТЬ…!
* вераю в Т.Н.”бога” – оДЕБИЛить и Обман`ув – Захватить…
*** веру,КРЕСТ,как “ТРОЯНСКОГО~коня” – в Россию ВНЕДРИТЬ![44-74]
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-> РеLiгiей “ОКОРМЛЁННЫЕ”…уже поРАБощённые!
-> Вера – поРАБощает!Вера верующего – в РАБа превращает!
-> Вера – слуга РАБства!
-> Ментальным ЧЕРВЯКОМ – религия является!Сознание человека ею -
ВСЮ жизнь[как яблоко] ПОЖИРАЕТся!
—> Вера(в Т.Н.”бога”)это – “ИМПЛАНТАЦИЯ” в сознани(я)е ЛЖИ!
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->>> Освобождение страны(России)от религии – Основная Цель Руси!
[поРАБощения "ХОМУТ"-веры в Т.Н."бога" - Люди Сорвут!!!]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23-3-20.