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Последний Ведический Храм Руси…

09:03. 23 марта 2020 327 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Данным видео Исторический Вольнодумец как бы подвёл черту под предыдущими исследованиями о подмене церковной (религиозной) истории Руси-России.

И ясна роль узурпатора и фальсификатора памяти и главного российского рейдера, охочего до чужого имущества – РПЦ. Украденные у страны храмы, начиная от Исакиевского собора и кончая многими сотнями великолепных староверческих строений, разбросанных по громадной территории нашей Родины, – это практика деятельности ОПГ в рясе.



***


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4941390.html

Метки: вера, вольнодумец, история, ОПГ, религия, Россия, РПЦ, Русь, фальсификация, церковь

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 28014 24470
    Вячеслав 23 марта 2020 в 9:49

    “Последнего”, как и смерти нет… Всё переходит из одной формации в другую… Христиане отобрали многие наши храмы под свои нужды, и они стоят до сих пор… Уже сейчас идёт процесс отмирания христианства, грядёт время славян и буду возвращаться наши храмы обратно… А в Исландии уже построили наш храм…
    https://www.kp.ru/daily/26337/3220412/

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    2
  • 374 290
    Valeriy Bondarik 23 марта 2020 в 10:17

    ,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,

    VEРА,в НЕ существующего “бога” ЭТО…ПСИхичческая БОЛЕЗНЬ…
    [своего рода МЕНТАЛЬНЫЙ..."коронаВИРУС" для Человечества]
    [i от этого ВИРУСА - Нужно ЛЕЧИТЬ(Атеизмом)Мир!]
    ->>> А Россию(и СНГ)- от КРОВАВОГО христианства!
    “““““““““““““““““““““““`
    ~~~ РеLiгioзное поРАБощение! ~~~

    _Тень оккупанта = ПАРАЗИТА – над россиею поднимается…
    Этот ОККУПАНТ=ПАРАЗИТ – РЕЛИГИЕЙ называется!
    Этот ментальный “ОПИУМ” – России НАВЯЗЫВАЕТСЯ!
    Этим “опиумом=ВИРУСОМ” – Россия “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!
    * в – РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ – Россия превращается!

    _Вераю в НЕ существующего “бога” – народ “окормляется”!
    Вераю в НЕ существующего “бога” – народ оБОЛВАНивается!
    Вераю в НЕ существующего “бога” – страна поРАБощается!
    Вера в НЕ существующего “бога” – древнейшим Обманом является!
    * в – РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ – Россия превращается!

    _Без Мата не сказать,ЧТО в России тВОРится!
    Такое впечатление,что ТАМошней ВЛАСТЬЮ Русь -
    в…в…ПРАВОСЛАВНЫЙ ХАЛИФАТ превращается…
    Религия ПРИНУДИТЕЛЬНО – в России НАСАЖДАЕТСЯ…
    * в – РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ – Россия превращается!

    _Светская Жизнь в России – ЦЕДЕНАПРАВЛЕННО уничтожается!
    ГLav~ПОП России ~ гундяев – очччень СТАРАЕТСЯ!
    Именно р-п-ц – МРАКоБЕСие в России распространяет`ся!
    Россия – РЕЛИГИОЗНЫМ ВИРУСОМ – РАЗРУШАЕТся!
    * в – РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ -Россия превращается!

    _Вставай страна Великая,ВСТАВАЙ на Главный Бой!
    с ЧЁРНАЮ сiLaю,с РЕЛИГИОЗНАЮ ОРДОЙ!
    Русь – ВСТАВАЙ,и себя ОТ реLiгii – Защищай!
    Опасность – РЕЛИГИОЗНОГО поРАБощения – Осознай!
    * вераю себя – в РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ – НЕ превращай!

    _Россию НЕЛЬЗЯ – силаю победить,но – Можно…
    ЕсLi РАДИ ЭТОГО – в Россию – РЕЛИГИЮ ВНЕДРИТЬ!
    ЕсLi “ОКОРПМЛЯТЬ`СЯ” РЕЛИГИЕЙ – Россию ПРИНУДИТЬ…
    ЕсLi РЕЛИГИЮ,как “ХОМУТ” – на Россию “ОДЕТЬ”…
    * ВНЕДРИВ РЕЛИГИЮ в Россию,МОЖНО – Россию ПОБЕДИТЬ…!
    * вераю в Т.Н.”бога” – оДЕБИЛить и Обман`ув – Захватить…
    *** веру,КРЕСТ,как “ТРОЯНСКОГО~коня” – в Россию ВНЕДРИТЬ![44-74]
    ““““““““““““““““““
    -> РеLiгiей “ОКОРМЛЁННЫЕ”…уже поРАБощённые!
    -> Вера – поРАБощает!Вера верующего – в РАБа превращает!
    -> Вера – слуга РАБства!
    -> Ментальным ЧЕРВЯКОМ – религия является!Сознание человека ею -
    ВСЮ жизнь[как яблоко] ПОЖИРАЕТся!
    —> Вера(в Т.Н.”бога”)это – “ИМПЛАНТАЦИЯ” в сознани(я)е ЛЖИ!
    ““““““““““““““““““““““““““““““`
    ->>> Освобождение страны(России)от религии – Основная Цель Руси!
    [поРАБощения "ХОМУТ"-веры в Т.Н."бога" - Люди Сорвут!!!]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 23-3-20.

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