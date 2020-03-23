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По мнению Арсена Авакова, украинцы находятся на гране нищеты из-за карантина

20:25. 23 марта 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, страна находится в одном шаге от экономической катастрофы. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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Аваков отметил, что из-за карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции у украинцев заканчиваются деньги, и в скором времени у них не будет возможности обеспечивать себя едой и лекарствами. 

Глава МВД считает, что у большинства жителей Украины попросту нет накоплений, а значит денег в лучшем случае хватит на месяц изоляции. После этого в стране может начаться самый настоящий голод.

Аваков предполагает, что спасти положение возможно только при введении 75-процентных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, необходимо ввести запрет на увольнения сотрудников и отправления людей в неоплачиваемый отпуск из-за карантинных мер.

Помимо этого, глава МВД Украины добавил, что нужно временно приостановить начисление процентов по кредитам для частных лиц. А властям в свою очередь необходимо действовать решительно, уверен Аваков. Речь идёт о пересмотре госбюджета и создании фондов для поддержания мер по стабилизации экономики. 

Раннее глава Минздрава Украины Илья Емец выразил мнение, что от коронавируса «умрут все пенсионеры».

 

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