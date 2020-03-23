Отмена авиасообщения, Кризис уже здесь, Божья милость // Галопом по Европам #177
В этом выпуске:
- С сегодняшнего дня Россия отменяет полеты во все страны;
- Нефть на открытии торгов рухнула еще на 7 процентов – до 25 долларов, американские биржи потеряли 4%;
- В Германии запретили собираться больше чем по двое (кроме семей и тех, кто живет под одной крышей);
- Мэр Москвы Собянин запретил людям старше 65 лет выходить из дома;
- Патриарх Кирилл заявил, что вирус – это божья милость;
- В Ставропольском крае полиция проводит проверку в отношении главного краевого инфекциониста Санниковой;
- Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь;
- Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний;
- В Хорватии – сильнейшее за полтора века землетрясение;
- ГИБДД тестирует камеры, которые смогут распознавать водителей, говорящих по телефону за рулем;
- В Иркутске один из ресторанов по-своему подготовился к 75-летней годовщине победы.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам