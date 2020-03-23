Отмена авиасообщения, Кризис уже здесь, Божья милость // Галопом по Европам #177

В этом выпуске:

- С сегодняшнего дня Россия отменяет полеты во все страны;

- Нефть на открытии торгов рухнула еще на 7 процентов – до 25 долларов, американские биржи потеряли 4%;

- В Германии запретили собираться больше чем по двое (кроме семей и тех, кто живет под одной крышей);

- Мэр Москвы Собянин запретил людям старше 65 лет выходить из дома;

- Патриарх Кирилл заявил, что вирус – это божья милость;

- В Ставропольском крае полиция проводит проверку в отношении главного краевого инфекциониста Санниковой;

- Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь;

- Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний;

- В Хорватии – сильнейшее за полтора века землетрясение;

- ГИБДД тестирует камеры, которые смогут распознавать водителей, говорящих по телефону за рулем;

- В Иркутске один из ресторанов по-своему подготовился к 75-летней годовщине победы.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FcVOCXZb-JQ