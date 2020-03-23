Главная » Вооруженные силы, Здоровье, Невероятное в мире, Политика, Творчество

МО РФ об отправке помощи Италии

20:08. 23 марта 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


МО РФ официально прокомментировало ситуацию с отправкой военных специалистов для помощи Италии.
Если коротко, то военные говорят о том, что в помощь Италии выделена незначительная часть из доступных армии ресурсов и в Италию едут в том числе для получения практического опыта работы.





Видео доставки.





В целом, тут есть конечно несколько подтекстов.

1. Упоминаемая военными возможность получить практический опыт борьбы с эпидемией в новой для себя местности. Военные как прагматики, даже ситуацию с эпидемией рассматривают как полигон для получения практического опыта. Немного цинично, зато честно. Сирию МО РФ тоже рассматривало в том числе и в этом ключе.

2. Сугубо гуманитарный мотив помощи пострадавшим, которые провозглашают такие страны как Китай, Куба, Венесуэла. Как по мне лучше ориентироваться на опыт этих стран, а не на поведение мирового гегемона, где особо отвратительно смотрелась история с выкупом масок и тестов предназначенных для других стран.

3. Политический подтекст – оказывая помощь Италии, РФ продолжает "играть на контрасте", подпитывая итальянскую фронду по отношению к европейской политике санкций против России. Разумеется, данная помощь, повысит популярность РФ в Италии (при не самых больших затратах) и усилит позиции тех сил, которые выступают за снятие санкций. Не факт, что из этого что-то выгорит, но "попытка не пытка". Я не сильно верю в то, что Италия зайдет так далеко, что снимет санкции, но как знать.


Итальянская полиция встречает китайских врачей, которые поборов вспышку в Ухане, прибыли помогать итальянцам.


В Алеппо в знак солидарности сирийцев с итальянцами церковь подсвечена в цвета итальянского флага.
Хотя казалось бы, Италия страна НАТО, участники которого принимали прямое участие в агрессии против Сирии и принесли на сирийскую землю столько горя.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5732391.html

Метки: Видео, италия, коронавирус, медицина, мо рф, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Европа – враги или друзья? Наши "партнёры и коллеги" в Великой Отечественной...
... Германии воевали войска Румынии, Венгрии, Италии, Финляндии, Словакии, Хорватии. Кроме ...маршал Пьетро Бадольо и король Италии Виктор Эммануил III, подписали перемирие...норвежского добровольческого легиона, для отправки на помощь Финляндии в войне против СССР...
Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2017
...заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину,... Российский газ идет в Италию через территорию Украины. Собственно,...из Донецка "Сломали ногу, помощи не оказали" ООН задокументировала...этого периода никакой медицинской помощи им не оказали. ...
Сталин и Испанская республика (1936-1939 гг.)
... план «операции Х» — отправки военной помощи Испании. Германия и Италия были ближе и... фашистских государств значительно превышало помощь СССР. Прежде всего, Италия и Германия направили...
Бэкграунд, выпуск-317 за 14 сентября 2013
...- Греция, Испания, Португалия и Италия. Здесь воруют практически все. Громкий... определенный «гонорар» чиновники содействовали отправке румынских солдат в Афганистан (в...эта беззастенчиво выставляемая напоказ (с помощью рекламных биллбордов) «любовь» призвана...
Новости Украины и Новороссии 21 октября 2019
...возмущение, что помощь не предоставляется Украине. Помощь - это военная помощь, в духе...платформе Республиканского национального комитета о [отправке] наступательного оружия на Украину....их экономической политикой. В Италии и Германии она существенно ...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2015
...момент разрушения импровизированного мемориала с помощью веб-камеры, направленной на Куликово...тайник с оружием, предназначенным к отправке на Центральную Украину. Всего изъято... — немецкоговорящая провинция на севере Италии.Автономная, со своим парламентом и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)