МО РФ об отправке помощи Италии

МО РФ официально прокомментировало ситуацию с отправкой военных специалистов для помощи Италии.Если коротко, то военные говорят о том, что в помощь Италии выделена незначительная часть из доступных армии ресурсов и в Италию едут в том числе для получения практического опыта работы.Видео доставки.В целом, тут есть конечно несколько подтекстов.1. Упоминаемая военными возможность получить практический опыт борьбы с эпидемией в новой для себя местности. Военные как прагматики, даже ситуацию с эпидемией рассматривают как полигон для получения практического опыта. Немного цинично, зато честно. Сирию МО РФ тоже рассматривало в том числе и в этом ключе.2. Сугубо гуманитарный мотив помощи пострадавшим, которые провозглашают такие страны как Китай, Куба, Венесуэла. Как по мне лучше ориентироваться на опыт этих стран, а не на поведение мирового гегемона, где особо отвратительно смотрелась история с выкупом масок и тестов предназначенных для других стран.3. Политический подтекст – оказывая помощь Италии, РФ продолжает "играть на контрасте", подпитывая итальянскую фронду по отношению к европейской политике санкций против России. Разумеется, данная помощь, повысит популярность РФ в Италии (при не самых больших затратах) и усилит позиции тех сил, которые выступают за снятие санкций. Не факт, что из этого что-то выгорит, но "попытка не пытка". Я не сильно верю в то, что Италия зайдет так далеко, что снимет санкции, но как знать.Итальянская полиция встречает китайских врачей, которые поборов вспышку в Ухане, прибыли помогать итальянцам.В Алеппо в знак солидарности сирийцев с итальянцами церковь подсвечена в цвета итальянского флага.Хотя казалось бы, Италия страна НАТО, участники которого принимали прямое участие в агрессии против Сирии и принесли на сирийскую землю столько горя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5732391.html