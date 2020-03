Ленд-лиз без прикрас

Мне неизвестно, что из продовольствия можно было купить в Соединенных Штатах на семь центов в 1941-м, но сегодняшних 70 хватит на приобретение лишь восьмой части гамбургера (бигмак в США стоил в 2019 году примерно 5,6 доллара). Рекомендую Гавриилу Попову попробовать прожить хотя бы неделю, питаясь осьмушкой гамбургера в день.



Думаю, охота пересчитывать доллары в калории пропадет.

“ Поставки по ленд-лизу локомотивов и вагонов составляли мизерные 1,5 и 6,9 процента, никак не влияя на работу советских железных дорог ”

Гавриил Попов предлагает: «Давно надо сделать точную сводку: сколько продовольствия потребила страна, сколько из этого объема дал колхозно-совхозный строй и сколько привезли нам союзники. Для удобства сделать расчет в калориях. И тогда окажется, что советский колхозный строй обрекал страну на голод в 1941–1945 годах».



Попов намекает, что страну спасла от голода продовольственная помощь союзников. И снова у экономиста проблемы с арифметикой. Если все продовольствие по ленд-лизу по стоимости перевести в гамбургеры и отнести их ко всему населению СССР военного периода (более 150 млн чел.), получится один гамбургер на 160 человек в день.



Если же поделить вес всего поставленного по ленд-лизу продовольствия (около 4,5 млн тонн) на все население СССР, то на каждого советского гражданина придется менее 30 килограммов продовольствия. Это за три с лишним года поставок. В месяц каждому советскому гражданину ленд-лиз давал менее одного килограмма продовольствия.



Спасения от голода за счет ленд-лиза, как ни считай калории, не получается. В действительности именно колхозы и совхозы кормили страну во время войны. И благодаря им после войны СССР первым в Европе уже в 1947 году отменил продовольственные карточки.



Через 30 лет после слома колхозно-совхозного строя ничего хотя бы приближающегося к нему по эффективности в России не появилось. По одному из основных показателей сельхозпроизводства – поголовью скота – современная Россия еще не достигла уровня РСФСР в довоенном 1940 году.

Теперь о поставках по ленд-лизу вооружения, военной техники, промышленного оборудования и материалов. И Гавриил Попов, и Борис Соколов оценивают роль ленд-лиза по соотношению поставок из США к собственному производству соответствующей продукции в СССР. По военной технике особенно часто упоминаются большие поставки американских автомобилей.



По этому поводу Гавриил Попов, например, пишет: «За годы войны мы произвели 265 тысяч автомобилей, а получили от союзников 427 тысяч». Ему вторит Борис Соколов: «Автомобилей из США в годы войны было поставлено в 1,5 раза больше, чем произведено в СССР».

Подобные сравнения завышают весомость ленд-лиза для Красной армии и экономики СССР, поскольку не учитывают имевшиеся запасы соответствующих товаров на начало войны. А с ними картина существенно меняется.



Так, при учете автопарка РККА, имевшегося в 1940 году, доля машин, поставленных по ленд-лизу в годы войны, снижается более чем в 3,5 раза.

Реальный вес помощи из-за океана наглядно демонстрирует таблица, в которой приведены данные о наличии в Красной армии к концу войны основных видов ВВТ в сравнении с объемами ленд-лиза.



Даже автомобилей, огромными поставками которых восхищаются Попов и Соколов, оставалось в 1,39 раза больше, чем было получено из США.

Что касается промышленного оборудования, то традиционное сравнение собственного производства и поставок по ленд-лизу не просто завышает вес последнего, но и кардинально искажает состояние дел в соответствующих отраслях экономики СССР.



В «Правде и мифах Второй мировой» Борис Соколов пишет: «По ленд-лизу уже в СССР в годы войны было доставлено 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов, что превосходило общее советское производство паровозов в 2,4 раза, а электровозов – в 11 раз. А железнодорожных вагонов по ленд-лизу же было поставлено в 10,2 раза больше советского производства 1942–1945 годов…»



Опираясь на эти цифры, автор повторяет, что без ленд-лиза «функционирование советского железнодорожного транспорта было бы невозможно».

Но объемы производства того или иного промышленного оборудования в те годы определялись нуждами войны. Заместитель председателя СНК СССР Николай Вознесенский в книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» (изданной в 1947 году) писал:



«Промышленные предприятия были переключены на выпуск военной продукции… Прекращено производство ряда видов гражданской продукции в целях высвобождения производственных мощностей, рабочей силы и материальных фондов на нужды военного хозяйства».



С переходом экономики на военные рельсы выпуск паровозов и тепловозов в СССР резко сократился. Но по данным генерал-лейтенанта технических войск, доктора военных наук Ивана Ковалева, в Великую Отечественную занимавшего должности начальника Центрального управления военных сообщений, члена Транспортного комитета при ГКО, наркома путей сообщения, в 1940 году парк железнодорожных локомотивов в стране составлял 26 тысяч единиц, а грузовых вагонов в двухосном исчислении – 715 тысяч.



По отношению к этим цифрам поставки по ленд-лизу составляли мизерные 1,5 и 6,9 процента и не могли сколь-нибудь влиять на функционирование советского железнодорожного транспорта.

Аналогичная ситуация с металлорежущими станками. Их по ленд-лизу в годы войны было поставлено 44 600. В СССР в 1941–1945 годах произведено 115 400 металлорежущих станков, то есть в 2,6 раза больше. А в 1940-м станочный парк насчитывал 710 тысяч единиц, то есть поставки по ленд-лизу составляли лишь 5,5 процента.

По поводу суммарной оценки ленд-лиза Гавриил Попов возмущается: «В годы холодной войны вообще появилось утверждение Сталина, что помощь союзников не превышала четырех процентов от собственного производства СССР». Этому, по мнению Попова, «есть одно определение: ложь, полная ложь, наглая ложь».



С Гавриилом Поповым солидарен Борис Соколов, который в «Правде и мифах Второй мировой», взяв с потолка значение советского ВВП в 1940 году (16,9 млрд долл.), определил: «Общий объем ленд-лиза, отправленного в СССР, составил около 78,4 процента от годового объема советского ВВП».



Поскольку война шла пять лет, то по Борису Соколову получается, что в целом поставки по ленд-лизу составили 15,7 процента от ВВП СССР.



Но цифра четыре процента, во-первых, была названа не Сталиным, как это утверждает Гавриил Попов, а приведена в упомянутой книге Вознесенского.



Во-вторых, эта цифра в целом верно отражает удельный вес ленд-лиза. В изданной в 2004 году книге Натальи Бутениной «Ленд-лиз: сделка века» приведены цифры общей суммы объемов производства СССР за годы войны (1445 млрд. руб.) и валютного курса рубля в 1940-м (5,3 руб. за 1 долл.).



Это значит, что общая сумма объемов производства СССР за время Великой Отечественной составила 272,6 миллиарда долларов, то есть в среднем 54,5 миллиарда долларов в год, что в 3,2 раза больше потолочной цифры Бориса Соколова (16,9 млрд долл.).



Поставки по ленд-лизу оцениваются, по разным источникам, в 9,8–13,2 миллиарда долларов, что дает 3,6–4,8 процента от объемов производства СССР за годы войны.



Цифры, приводимые некоторыми американскими исследователями, выше, но это объясняется различием баз индексации. Так, Херринг исчислял удельный вес поставок в общем объеме производства СССР не в четыре процента, как Вознесенский, учитывавший то, что фактически получил Советский Союз, а в 10–11 процентов, учитывая все, что было отправлено из США.



По оценкам сотрудника Управления военного производства США Реймонда Голдсмита, союзная помощь СССР не превысила 1/10 советского производства вооружений (подчеркиваю: не общего объема, а только производства вооружений).



Справка «ВПК»

В Великую Отечественную союзные страны, в основном США, оказывали помощь СССР поставками необходимых для ведения войны товаров: боевой техники, промышленного оборудования, материалов и продовольствия – по ленд-лизу (от lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду, внаем).



В Соединенных Штатах это была Государственная программа, юридически оформленная Законом по обеспечению защиты Соединенных Штатов (An Act to Promote the Defense of the United States), принятым конгрессом США 11 марта 1941 года.



Она действовала до 20 сентября 1945-го.



В течение войны в соответствии с четырьмя соглашениями (Московским, Вашингтонским, Лондонским и Оттавским протоколами) о взаимных поставках СССР получил определённое количество товаров военного и промышленного назначения, продовольствия и медикаментов.



Советское руководство в ходе войны неоднократно подчеркивало важность программы для общего дела разгрома фашизма.