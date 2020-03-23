Коронавирус как приговор миру ничтожеств с татуировками

Заметили, как моментально из информационной повестки исчезли темы абьюза, бодишейминга и виктимблейминга?! Ощутили, как мигом выдохся пафос феминисток, вегетарианцев и зоозащитников?! Коронавирус оказался долгожданным ветром перемен, который сдует на свалку всё раздутое, наносное, напускное и ненужное. Кризис — это экзамен на прочность и его гарантированно не сдадут все пустышки, невесть с какой стати возомнившие себя гегемоном общества.

В постиндустриальном мире излишнее развитие получила сфера навязанных услуг. Женщина спокойно может прожить и без маникюра, но салонам красоты ведь надо выуживать средства из дамских карманов. Мужчина легко обойдется без бороды и ухода за ней, но барбершопам надо делать кассу. Предприниматели, организовывая малый бизнес, думали только о легких доходах, но не рассуждали о том, действительно ли нужны людям их услуги. Теперь настало время, когда потребитель будет вынужден отделить жизненную необходимость от искусственно популяризируемой прихоти.

Все ненужные бизнесы справедливо останутся за бортом спроса и разорятся.

Врачебному делу надо учиться долгие годы, потом ординатура, труд ассистентом и лишь потом самостоятельная практика. Путь медика тернист — тонны прочитанной литературы, бессонные ночи в приемных покоях. Куда проще открыть кофейню — быстрые деньги, большая прибыль, примитивные рабочие навыки. Побрил виски в барбершопе, в салоне намалевал на руках татуировки и стал бариста. Стриги себе капусту с обывателя и не заморачивайся над высокими материями. Именно так рассуждало поколение пустозвонов, помешавшееся на айфонах и путешествиях. Им казалось, что они продвинутые в сравнении с родителями из-за возможностей интернета, но это было иллюзией. Хипстеры в сети получили безграничный доступ к различной информации, но вместо изучения социально-философских книг принялись смотреть сериалы.

Естественно, что никакой практической пользы просмотр «Игры престолов» принести не способен. Сеть для них вместо источника образования стала местом отупения и деградации. Хипстеры возомнили себя свободными донельзя, но на практике они стали рабами общества потребления. Если поколение отцов преимущественно было рабами настенных ковров, китайских сервизов и гэдээровских стенок, то поколение детей выросло рабами гаджетов, автомобилей и турпоездок. Фетиши изменились, но рабская зацикленность передалась по наследству и осталась.

Коронавирус и сопутствующий экономический кризис — именно это главное обнуление эпохи, а не то, что заявлено с думской трибуны Терешковой.

Обнулятся тренды. Обнулятся ценности. Обнулятся иерархии. Каждый гражданин будет вынужден пересмотреть взгляды на жизнь и поменять приоритеты. Кризис это, прежде всего, окно возможностей для думающих и деятельных, а уже потом катастрофа для недалеких и пассивных. Кризис — это процесс очищения от прилипал, паразитирующих на теле экономики.

Рестораторы, дизайнеры, фотографы и эскортницы, корректно именуемые «трэвел-блогерами», теперь останутся не у дел. Все эти «люди с хорошими лицами» ещё недавно активно транслировали ультралиберальные взгляды, напевая мантру Айн Рэнд «никто никому ничего не должен». Обожаемый креативным классом рынок и смоет их в канализацию. На словах рестораторы поклоняются рыночной экономике, а на деле сейчас просят от государства налоговых льгот и поблажек с арендными платежами — удивительное двуличие и лицемерие!

Еще недавно рядовая smm-специалист ресторана ходила с носом, задранным выше Эйфелевой башни. Засоряла фэйсбук квадратными километрами рассуждений о кулинарных преимуществах фейхоа над гуакамоле. Приценивалась к брендовой сумке, розничная стоимость которой превышает месячный бюджет среднестатистической постсоветской семьи. Выносила мозг кавалеру, требуя поездку в сказочное Бали. Упрямо коверкала русский язык, пропагандируя феминитивы «редакторка» и «политологиня». Потреблядь свысока посматривала на работниц медицинской сферы с их скромными зарплатами. И вот случился кризис. Хотя на самом деле это реальный мир нокаутом победил мир диджитальный! Ресторан закрылся на карантин. Девица отправлена в бессрочный и неоплачиваемый отпуск. Никому теперь не нужны навыки цветокоррекции фотоснимков лукового супа и стейков. Виртуальный мир схлопнулся как мыльный пузырь. Теперь все понесут денюжки врачу, чьи профессиональные компетенции действительно необходимы обществу. А работники мира пикселей закономерно станут невостребованными. Настала пора, когда вновь важно умение работать руками в реальной жизни и подешевели виртуальные таланты. Теперь smm-дивам остаётся только идти на окружную и ублажать дальнобойщиков. Вчерашним инста-богиням придётся познать все прелести езды в маршрутках. Услуги диетологов, предлагающих методы похудения, будут совсем неактуальны, т.к. худеть станут природным путем из-за уменьшения пищевого рациона по экономическим причинам.

Есть вселенская справедливость в том, что сузится сфера услуг. Не должна маникюрша зарабатывать больше медсестры! Коронавирусный кризис отрегулирует диспропорции в экономике, образованные дремучими постсоветскими спросом и предложением. Квалифицированному врачу сейчас не потребуются услуги smm-специалиста. Наоборот все будут искать опытных целителей. Опытный врач никогда не останется без куска хлеба в отличие от напыщенных интернет-дельцов. Пусть закроются все расплодившиеся кофейни, барбершопы и тату-салоны — человечество спокойно проживет и без них!

У современников, к сожалению, короткая память. А у меня проблемные девяностые хорошо отпечатались в подсознании. Не забываются голодные обмороки одноклассников прямо на уроке и один хот-дог на четверых после тренировки. Бабушка рассказывала, как в войну съедали всё до единой крошки и приучила ничего не оставлять в тарелке. Поэтому уже давно и неприятно удивляло, что те, кто в девяностые питался исключительно картошкой и кашей на воде, стали напоказ перебирать харчами, разглагольствуя о характеристиках моцареллы. Да и обленились настолько, что подсели на услуги службы доставки. Забыли кто вы и откуда? Коронавирус в ближайшее время напомнит вам! Привыкшие к фо-бо, сибасу и дорадо будут вынуждены вспомнить вкус гречки. Сказка «О рыбаке и рыбке» актуальности никогда не теряла. Зажравшиеся постсоветские карго-буржуа справедливо должны вновь оказаться у разбитого корыта!

Рухнул мир лоукостеров! Открытые границы оказались фикцией! Все искусственно навязанные обществу вопросы вроде прав мигрантов и свобод сексуальных меньшинств смыло как песчаный замок волной! Происходит консервативная революция, сопровождающаяся крахом либерального миропорядка. Восстанавливаются национальные государства. Дети глобализации в виду скудоумия ещё не осознают все происходящие процессы, но им всё равно придется смириться и адаптироваться к изменившимся условиям.

Источник: https://fraza.ua/column/288007-koronavirus-kak-prigovor-miru-nichtozhestv-s-tatuirovkami-