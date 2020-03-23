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Канонизация Николая II. Елена Прудникова

12:46. 23 марта 2020 221 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Bl3NUvNbU0

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2761 2233
    Антон 23 марта 2020 в 15:59

    Гражданская война в головах людей, судя по всему, до сих пор не закончилась…

    Разумная женщина Елена Прудникова приводит аргументы “за” или “против” той или иной позиции, а каждый волен сам решать и делать выводы. Вопросы о царе, церкви, большевиках – тяжелые, для некоторых – болезненные, но именно так, по-прудниковски, спокойно рассуждая, приводя факты, можно находить точки соприкосновения и двигаться по пути примирения.

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    1
  • 28045 24493
    Вячеслав 23 марта 2020 в 17:02

    У попов – свои причуды…

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