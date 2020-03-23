Канонизация Николая II. Елена Прудникова

... надо помнить, что вопрос о канонизацииНиколая II был очень непростой. Многие... профессор Осипов, категорически выступали против канонизации последнего русского царя. Более того... твердят, что отречение — фальшивка. Автор: Елена Кирякова Источник: nnm.me
... Комплексов. Когда постановкой Генераторов занимался Николай, он НЕ УСТАНАВЛИВАЛ подобные Программы... практически дебилом с вялым, апатичным, еле соображающим Мозгом, который НЕ СПОСОБЕН... так, и другого пути нет. Канонизация кого-либо одного (как пример...
...и др. -- служили основанием для канонизации преподобных. В XV в. власть...произведения византийско-киевского круга -- Софийский, Николо-Дворищенский и Георгиевский соборы, росписи...можно видеть фреску «Константин и Елена», ниже её сохранилась композиция «Деисус...
... стоит на месте впадения реки Елена (Ладожки) в Волхов и это... куршей, не послужил основанием для канонизации, а детальное описание разбойнического набега... от 28 сентября 865 папы Николая I императору Михаилу III содержится...
Из всех отвратительных пороков, позорящих этот мир, наиболее пагубен, наиболее опасен, конечно, фанатизм. Фанатизм проявляется в том, что человек постоянно и упрямо придерживается своего особого мнения. ... Ему чужд творческий и деловой подход к вещам. Личное суждение становится его владыкой, а гипертрофированное самомнение — единственным наставником. Для подобного извращенного сознания собственные взгляды тождественны абсолютной истине.
Гражданская война в головах людей, судя по всему, до сих пор не закончилась…
Разумная женщина Елена Прудникова приводит аргументы “за” или “против” той или иной позиции, а каждый волен сам решать и делать выводы. Вопросы о царе, церкви, большевиках – тяжелые, для некоторых – болезненные, но именно так, по-прудниковски, спокойно рассуждая, приводя факты, можно находить точки соприкосновения и двигаться по пути примирения.
У попов – свои причуды…