Как пережить коронавирус

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман по этому поводу сразу предлагает вспомнить народную мудрость: чтобы успешно расслабляться, нужно изначально не очень сильно напрягаться. А для этого не помешает “фильтровать” информацию. И держать в уме несколько простых закономерностей.

“Лучше слушать советы профессиональных медиков, а не каких-то мелких жуликов. Если есть возможность, лучше не высовываться из дому, но если нет такой возможности — то и не беспокоиться. В конце концов, вероятность заболеть этой дрянью достаточно мала. Но если уж она есть, то дополнительная нервная нагрузка только ухудшит состояние. И надо иметь в виду: с одной стороны, чем человек моложе, тем больше у него шансов выздороветь. А с другой стороны, как показывает мировой клинический опыт по самым разным заболеваниям, чем оптимистичнее человек смотрит на жизнь, тем у него больше шансов выздороветь”, — уверяет собеседник радио Sputnik Беларусь.

По мнению Вассермана, самую большую опасность сейчас представляет даже не сам коронавирус, а вызванный им карантин. Это уже привело к разрыву многих технологических цепочек, ударило по самым разным отраслям.

“В результате от голода умрет гораздо больше народу, чем от этого воспаления легких. Поэтому надо искать возможности взаимодействовать с другими (хоть дистанционно, хоть живьем), чтобы таким образом наше общее ухудшение хозяйственного положения было чуть меньше”, — считает интеллектуал.

Что касается теории о том, что коронавирус может подтолкнуть мир на переход к более солидарной экономической модели, то Вассерман настроен довольно пессимистично. И считает, что в итоге может произойти даже откат от нынешней степени взаимодействия меду странами и производителями.

“Именно в силу того, что сейчас очень тесное хозяйственное взаимодействие всего мира, карантин оказался настолько экономически опасным. Боюсь, тут наоборот уменьшится степень хозяйственного взаимодействия по сравнению с тем, что достигнуто в данный момент. Единственное, что в этой обстановке утешает: по оценке многих специалистов сейчас степень взаимодействия превысила целесообразный уровень и ее сокращение может оказаться даже полезным”, — резюмирует Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/kak-perezhit-koronavirus/