Главная » Здоровье, Мировоззрение

Как пережить коронавирус

23:49. 23 марта 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман по этому поводу сразу предлагает вспомнить народную мудрость: чтобы успешно расслабляться, нужно изначально не очень сильно напрягаться. А для этого не помешает “фильтровать” информацию. И держать в уме несколько простых закономерностей.

“Лучше слушать советы профессиональных медиков, а не каких-то мелких жуликов. Если есть возможность, лучше не высовываться из дому, но если нет такой возможности — то и не беспокоиться. В конце концов, вероятность заболеть этой дрянью достаточно мала. Но если уж она есть, то дополнительная нервная нагрузка только ухудшит состояние. И надо иметь в виду: с одной стороны, чем человек моложе, тем больше у него шансов выздороветь. А с другой стороны, как показывает мировой клинический опыт по самым разным заболеваниям, чем оптимистичнее человек смотрит на жизнь, тем у него больше шансов выздороветь”, — уверяет собеседник радио Sputnik Беларусь.

По мнению Вассермана, самую большую опасность сейчас представляет даже не сам коронавирус, а вызванный им карантин. Это уже привело к разрыву многих технологических цепочек, ударило по самым разным отраслям.

“В результате от голода умрет гораздо больше народу, чем от этого воспаления легких. Поэтому надо искать возможности взаимодействовать с другими (хоть дистанционно, хоть живьем), чтобы таким образом наше общее ухудшение хозяйственного положения было чуть меньше”, — считает интеллектуал.

Что касается теории о том, что коронавирус может подтолкнуть мир на переход к более солидарной экономической модели, то Вассерман настроен довольно пессимистично. И считает, что в итоге может произойти даже откат от нынешней степени взаимодействия меду странами и производителями.

“Именно в силу того, что сейчас очень тесное хозяйственное взаимодействие всего мира, карантин оказался настолько экономически опасным. Боюсь, тут наоборот уменьшится степень хозяйственного взаимодействия по сравнению с тем, что достигнуто в данный момент. Единственное, что в этой обстановке утешает: по оценке многих специалистов сейчас степень взаимодействия превысила целесообразный уровень и ее сокращение может оказаться даже полезным”, — резюмирует Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/kak-perezhit-koronavirus/

Метки: COVID-19, комментарий, коронавирус

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
В Крыму появился первый заболевший коронавирусом
... что «это экономически обоснованное повышение». Какого-то внятного критерия определения, где...юмором в стиле «пережили 90-е, переживем и коронавирус». Если пойдут заболевшие.... Но посмотрим, как будут развиваться дела, когда коронавирус появится в Севастополе...
Новости Украины и Новороссии 23 марта 2020
...youtube.com Мы уже все пережили, и это переживем От...Донецкой Народной Республики продемонстрировало, как производится обеззараживающая обработка транспортных средств... банальное отсутствие тест-систем диагностики коронавируса. Это возможно, учитывая последние...
Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2020
...лет уничтожают почище коронавируса, и дела никому нет», — как дончане пережили эту ночь... уничтожают почище коронавируса, и дела никому нет», — как дончане пережили эту ночь... уничтожают почище коронавируса, и дела никому нет», — как дончане пережили эту ночь...
Сводки от ополчения Новороссии 15 марта 2020
... уничтожают почище коронавируса, и дела никому нет», — как дончане пережили эту ночь...уничтожают почище коронавируса, и дела никому нет», — как дончане пережили эту ночь...объявлен карантин. Случаи заражения коронавирусом также зафиксированы в подразделениях 59...
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2020
..., то и делайте»: как на Украине борются с коронавирусом К оглавлению | Источник... лет уничтожают почище коронавируса, и дела никому нет», — как дончане пережили эту ночь..., то и делайте»: как на Украине борются с коронавирусом Ева Лисовская, специально...
Экономика в условиях пандемии, нефть и Конституция
... когда необходимо избежать каких-то возможностей переноса этого коронавируса, но пройдет месяц...про коронавирус никто слыхом не слыхивал, какая складывалась ситуация? Была хоть какая-...я не очень понимаю, как авиакомпании смогут это пережить. Ну, Аэрофлот — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)