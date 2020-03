Как перевести стрелки с использованием Википедии

В дополнение к заявлениям аятоллы Хаменеи, который вслед за представителем МИД КНР фактически обвинил США в причастности к создании уханьского коронавируса.Госдеп США снова ушел в отрицание, переведя стрелки на различные обвинения в адрес Ирана, точно также, как ранее он отвергал обвинения со стороны китайцев.Интересное наблюдение от читателя, который не поленился покопаться в статье Википедии, где США переводят стрелки на Китай в дискуссии о том, откуда взялся COVID-19.Смотрим – https://en.wikipedia.org/wiki/SHC014-CoV Проверяем, первую ссылку https://www.nature.com/articles/nm.3985 Авторы –Кроме Xing-Yi Ge & Zhengli-Li Shi (Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China) и еще одного из Швейцарии, все остальные 12 from USAНу а кто же все-таки "conducted research", правда ли Wuhan Institute of Virology? СмотримНо в Wuhan Institute of Virology они это делали? Информации здесь такой нет.Откуда же автор статьи на Wikipedia это взял? И о чем он при этом умолчал (или намеренно ввел заблуждение тех, кто не полезет исследование?).Я, прочитав поначалу "Wuhan Institute of Virology conducted research" и не сомневался кто "conducted research".А умолчал он что:Ну теперь что-то не получается, что Wuhan Institute of Virology "conducted research", или во всяком случае далеко не главную роль, хоть может и предоставил "HeLa cells" и "SHC014 spike sequences and plasmids".А вот где именно была часть "performed pseudotyping experiments" еще выяснить нужно. Или главное успеть указать пальцем первым?Источники – статьи сами по себе интересны.В 2007-м году адаптация вируса SARS-CoV под опытных мышей, получил название MA15 ( https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.0030005 Вот объясняют зачем:В 2013-м, нашли и выделили вирус SARS-CoV летучих мышей, который умеет прикрепляться к человеческой ACE2Обратим внимание на ФИО Peter Daszak, мы ее еще вспомним.2015 создание химеры на основе найденного вируса SHC014-CoV – MA15.при этом использовалась техника как они говорят из этого источника (10 ссылка в предыдущей работе) https://www.nature.com/articles/nature13777 А не про эту ли лабораторию речь в https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html Точно ничего с водами не вынесло и не попало к тем трупам про которые говорил директор ЦКЗ в ссылке МИДа Китая? А если уж все равно начало распространяться, то почему бы просто не воспользоваться ситуацией.А теперь о тех, кто заказывал сбор экземпляров и консервацию вирусов, а также эксперименты уровня "Gain of function" на вирусах в векторе людей. А, да тут все знакомые …В статье на Wikipedia опубликовано типа «ну нет, нет, это совсем не SHC014 виноват во вспышке, он мол вообще больше то ли на >5000 то ли на >6000 из почти 30000 нуклетидов отличаетсся».и при этом приведены ссылки на:Но вот что-то про такие различия ни в одном не указано. Но наоборот указано чтоНу т.е. что участок гена S отвечающего за создание спайков, ответственных за прикрепление к человеческой ACE2, на участке 1,029 and 1,652 (тот самый RBD – the receptor-binding domain ) очень похож на таковой от RsSHC014.После этого у меня вопрос USA готово предоставить SHC014-CoV – MA15 для экспертизы сравнения? https://asd.news/articles/v-mire/kak-perevesti-strelki-s-ispolzovaniem-vikipedii/ – цинкPS. На АСД теперь появились комментарии и их можно при желании комментировать прямо там.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5731713.html