Как не заболеть гриппом. В том числе, коронавирусным. (Из личного опыта)
11:29. 23 марта 2020 100 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Адам Палюхович
ЧТО ЗА ЭКЗЕМПЛЯР С ВАМИ ГОВОРИТ
Я не доктор, но есть жизненный опыт, теоретическая и практическая подготовка в области здоровья, физкультуры и спорта. Получал второе высшее образование в Белорусском Институте Физической Культуры по специальности «Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма». Прошёл все основные дисциплины и, увы, был отчислен на 4-м курсе с формулировкой «за работу не по специальности». Был молод и не сообразил, что можно восстановиться, подрабатывая на четверть ставки в каком-нибудь ФОКе. Решил, что ладно, учёба-то была «для себя», всё нужное уже получено.
Достаточно много читаю специальной литературы о здоровье, испытываю на себе различные методы его поддержания и избавления от болезней. О чём – ряд статей моего блога, см. раздел «Здоровый образ жизни (ЗОЖ)».
Родился в 1957 году с крайне слабым иммунитетом и был очень болезненным. Два старших брата, которые появились на свет между сестрой Ольгой (1951г.р.) и мною, умерли в младенчестве. Обоим было на момент смерти около года от роду. Мама сильно горевала и боялась потерять следующего ребёнка. Отсюда и нетипичное для наших мест имя, которым меня нарекли. Бабушка Авдотья по маминой линии посоветовала назвать библейским именем, может, выживет.
По словам мамы, болел в младенчестве раз пять пневмонией. Не смотря на скромную жизнь и нехватку средств к существованию, она сидела со мной до года в декретном отпуске. Работал один отец, строили дом, денег было негусто. Младшая же сестра Наташа (1959г.р.) была с мамой в её декретном отпуске только три месяца.
Выжил-таки. В школьные годы часто болел простудными заболеваниями, неделями не ходил на занятия. Это к тому, чтобы было ясно, с каким человеческим экземпляром по части генетики мы имеем дело. :)
В школе, особенно в старших классах, стал активно заниматься физухой, спортом. Футбол, бег, бокс, тяжёлая атлетика. Регулярные бани с обливанием холодной водой. После 23-х лет – регулярные циклы РДТ – проводил водные и сухие голодания от суток до 20 дней.
Но простудные и более серьёзные респираторные болезни периодически «нападали». Куда от них деться, если гриппом и ангиной во время эпидемий болеют все вокруг. Воздух буквально кишит бациллами, вирусами и прочими «миазмами». Плюс к тому, не смотря на закалку, всё ещё сказывалась слабая генетика. Но ничего, поболеешь в лёгкой форме, затем опять в строй. В 38 лет перенёс достаточно тяжёлую форму пневмонии, отлежал три недели в пульмологическом отделении 10-й клиники Минска. В следующие десятилетия раз по пять-восемь в год, цепляя вирус, переносил его «на ногах» и без больничного, обходясь чем-нибудь вроде колдрекса.
А сегодня (тьфу-тьфу-тьфу), не болею. Как так?!
В придачу к ЗОЖ (моя система, изложенная подробно в блоге по ссылке выше, – аэробные и силовые тренировки, еженедельные 30-40-часовые голодания, правильное питание, закаливание, баня), нашёл эффективнейший метод лечения гриппа и прочих вирусных напастей.
КАК БОРОТЬСЯ С ПРОСТУДАМИ И «ГРИППАМИ»
Ещё недавно жил среди нас врач Иван Павлович Неумывакин, активный пропагандист натуральных и нетрадиционных методов лечения. Доктор медицинских наук, автор более 200 научных работ по части здоровья. Им был предложен ряд способов профилактики и лечения болезней. Не буду перечислять, их легко можно найти в соответствующей литературе и интернете.
Касаемо вирусных заболеваний, Иван Павлович обратил наше внимание на благотворное воздействие атомарного кислорода. К примеру, высокогорный воздух хорошо помогает лечению простудных заболеваний, потому, что содержит много озона. Формула озона – О3. Озон – не очень устойчивое химическое соединение и достаточно быстро превращается в обыкновенный кислород О2, выделяя при этом атом кислорода О. Атомарный кислород чрезвычайно активен и соединяется с «первой попавшейся» молекулой, реализуя свой потенциал. В организме за счёт этой активности атомарного кислорода быстро уничтожаются различные болезнетворные микроорганизмы.
Точно такой же активностью обладает атомарный кислород из перекиси водорода (формула Н2О2), которая также, как и озон, не очень устойчива, и разлагается, превращаясь в обыкновенную воду (формула Н2О), отдавая гиперактивный атом кислорода О.
Доктор Неумывакин при простудных бактериальных и (особенно!) вирусных заболеваниях предложил пить лёгкий раствор перекиси водорода или закапывать в нос по десятку капель такого раствора. То есть, умный в горы (за озоном) не пойдёт, умный при необходимости на равнине купит в аптеке дешёвую бутылочку перекиси водорода. :)
Попробовал на себе – работает прекрасно! При первых признаках инфекции (насморк, першение и боль в горле, начало повышения температуры) – принимается раствор перекиси через каждые 3-4-часа. Начиная с 10-15 капель, со временем можно довести до 35-45 капель на 100 миллилитров воды. Простуда и грипп уходят за 2-3 дня. Максимум, что можно ещё добавить, – 3-4 таблетки аспирина или парацетомола в день. Через пару дней здоров как бык. :)
Коронавирус – тот же вирус гриппа, только с возможными более тяжёлыми, чем при известных формах гриппа, осложнениями. И лечиться он может так же, как любой грипп.
ЕЩЁ О СЕБЕ
Вчера вот, заехал в аптеку, купил 3 флакона перекиси водорода для себя и своих близких. На всякий пожарный случай. ))
Вообще-то говоря, последнее время вообще перестал болеть простудными заболеваниями. Ежедневно два раза в день – обливание холодной водой под душем. Утром – сразу по пробуждении из-под одеяла, пока ещё горяч, и вечером – после тренировки. И ещё, что очень важно, – прополаскивание горла холодной водой раз 15-20 по всей поверхность горла, чтобы холод «разливался» по всем пазухам глотки. Стоит специальная бутылка с водой в самом холодном месте внизу холодильника. После такого полоскания – обязательный горячий некрепкий чай или кофе. Не рекомендую резко приступать к такому жёсткому методу закаливания, к этому нужно идти годами. Неподготовленный человек может очень серьёзно заболеть.
Считается, что против гриппа нет надёжных средств. Так вот, на своём опыте убедился, что такое средство есть, и что грипп быстро лечится! Любая форма гриппа, которая появлялась в последние десятилетия, излечивалась в течение пары-тройки дней приёмом лёгкого раствора перекиси водорода каждые 3-4 часа. При наличии температуры можно добавить несколько таблеток аспирина/парацетамола. Если птичий, коровий и прочие гриппы излечивались, то, думается, и нынешний коронавирус не устоит!
И ЕЩЁ ПАРУ СЛОВ
Для сомневающихся. Вы же ничего не теряете. Можно попробовать, как минимум, вреда никакого. Ну попил себе водички, хуже ж не будет. :)
Предостережение для тех, кто начнёт пить раствор перекиси водорода в период, когда грипп уже дал осложнения. И к тому же, начало гриппа может быть бессимптомным. Если есть проблемы с дыханием, началось серьёзное воспаление и даже пневмония, то, конечно, необходимо к врачу.
Лично я предпочитаю пить раствор перекиси, а не закапывать его в нос. Просто пью “водичку”.
В этой короткой заметке в очередной раз изложены принципы моей системы ЗОЖ. Кроме общего физического, интеллектуального и эмоционального позитивного эффекта, следование этим принципам уменьшает частоту заболеваний и серьёзность их протекания.
Доброго здоровья, друзья!
ЧТО ЗА ЭКЗЕМПЛЯР С ВАМИ ГОВОРИТ
Я не доктор, но есть жизненный опыт, теоретическая и практическая подготовка в области здоровья, физкультуры и спорта. Получал второе высшее образование в Белорусском Институте Физической Культуры по специальности «Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма». Прошёл все основные дисциплины и, увы, был отчислен на 4-м курсе с формулировкой «за работу не по специальности». Был молод и не сообразил, что можно восстановиться, подрабатывая на четверть ставки в каком-нибудь ФОКе. Решил, что ладно, учёба-то была «для себя», всё нужное уже получено.
Достаточно много читаю специальной литературы о здоровье, испытываю на себе различные методы его поддержания и избавления от болезней. О чём – ряд статей моего блога, см. раздел «Здоровый образ жизни (ЗОЖ)».
Родился в 1957 году с крайне слабым иммунитетом и был очень болезненным. Два старших брата, которые появились на свет между сестрой Ольгой (1951г.р.) и мною, умерли в младенчестве. Обоим было на момент смерти около года от роду. Мама сильно горевала и боялась потерять следующего ребёнка. Отсюда и нетипичное для наших мест имя, которым меня нарекли. Бабушка Авдотья по маминой линии посоветовала назвать библейским именем, может, выживет.
По словам мамы, болел в младенчестве раз пять пневмонией. Не смотря на скромную жизнь и нехватку средств к существованию, она сидела со мной до года в декретном отпуске. Работал один отец, строили дом, денег было негусто. Младшая же сестра Наташа (1959г.р.) была с мамой в её декретном отпуске только три месяца.
Выжил-таки. В школьные годы часто болел простудными заболеваниями, неделями не ходил на занятия. Это к тому, чтобы было ясно, с каким человеческим экземпляром по части генетики мы имеем дело. :)
В школе, особенно в старших классах, стал активно заниматься физухой, спортом. Футбол, бег, бокс, тяжёлая атлетика. Регулярные бани с обливанием холодной водой. После 23-х лет – регулярные циклы РДТ – проводил водные и сухие голодания от суток до 20 дней.
Но простудные и более серьёзные респираторные болезни периодически «нападали». Куда от них деться, если гриппом и ангиной во время эпидемий болеют все вокруг. Воздух буквально кишит бациллами, вирусами и прочими «миазмами». Плюс к тому, не смотря на закалку, всё ещё сказывалась слабая генетика. Но ничего, поболеешь в лёгкой форме, затем опять в строй. В 38 лет перенёс достаточно тяжёлую форму пневмонии, отлежал три недели в пульмологическом отделении 10-й клиники Минска. В следующие десятилетия раз по пять-восемь в год, цепляя вирус, переносил его «на ногах» и без больничного, обходясь чем-нибудь вроде колдрекса.
А сегодня (тьфу-тьфу-тьфу), не болею. Как так?!
В придачу к ЗОЖ (моя система, изложенная подробно в блоге по ссылке выше, – аэробные и силовые тренировки, еженедельные 30-40-часовые голодания, правильное питание, закаливание, баня), нашёл эффективнейший метод лечения гриппа и прочих вирусных напастей.
КАК БОРОТЬСЯ С ПРОСТУДАМИ И «ГРИППАМИ»
Ещё недавно жил среди нас врач Иван Павлович Неумывакин, активный пропагандист натуральных и нетрадиционных методов лечения. Доктор медицинских наук, автор более 200 научных работ по части здоровья. Им был предложен ряд способов профилактики и лечения болезней. Не буду перечислять, их легко можно найти в соответствующей литературе и интернете.
Касаемо вирусных заболеваний, Иван Павлович обратил наше внимание на благотворное воздействие атомарного кислорода. К примеру, высокогорный воздух хорошо помогает лечению простудных заболеваний, потому, что содержит много озона. Формула озона – О3. Озон – не очень устойчивое химическое соединение и достаточно быстро превращается в обыкновенный кислород О2, выделяя при этом атом кислорода О. Атомарный кислород чрезвычайно активен и соединяется с «первой попавшейся» молекулой, реализуя свой потенциал. В организме за счёт этой активности атомарного кислорода быстро уничтожаются различные болезнетворные микроорганизмы.
Точно такой же активностью обладает атомарный кислород из перекиси водорода (формула Н2О2), которая также, как и озон, не очень устойчива, и разлагается, превращаясь в обыкновенную воду (формула Н2О), отдавая гиперактивный атом кислорода О.
Доктор Неумывакин при простудных бактериальных и (особенно!) вирусных заболеваниях предложил пить лёгкий раствор перекиси водорода или закапывать в нос по десятку капель такого раствора. То есть, умный в горы (за озоном) не пойдёт, умный при необходимости на равнине купит в аптеке дешёвую бутылочку перекиси водорода. :)
Попробовал на себе – работает прекрасно! При первых признаках инфекции (насморк, першение и боль в горле, начало повышения температуры) – принимается раствор перекиси через каждые 3-4-часа. Начиная с 10-15 капель, со временем можно довести до 35-45 капель на 100 миллилитров воды. Простуда и грипп уходят за 2-3 дня. Максимум, что можно ещё добавить, – 3-4 таблетки аспирина или парацетомола в день. Через пару дней здоров как бык. :)
Коронавирус – тот же вирус гриппа, только с возможными более тяжёлыми, чем при известных формах гриппа, осложнениями. И лечиться он может так же, как любой грипп.
ЕЩЁ О СЕБЕ
Вчера вот, заехал в аптеку, купил 3 флакона перекиси водорода для себя и своих близких. На всякий пожарный случай. ))
Вообще-то говоря, последнее время вообще перестал болеть простудными заболеваниями. Ежедневно два раза в день – обливание холодной водой под душем. Утром – сразу по пробуждении из-под одеяла, пока ещё горяч, и вечером – после тренировки. И ещё, что очень важно, – прополаскивание горла холодной водой раз 15-20 по всей поверхность горла, чтобы холод «разливался» по всем пазухам глотки. Стоит специальная бутылка с водой в самом холодном месте внизу холодильника. После такого полоскания – обязательный горячий некрепкий чай или кофе. Не рекомендую резко приступать к такому жёсткому методу закаливания, к этому нужно идти годами. Неподготовленный человек может очень серьёзно заболеть.
Считается, что против гриппа нет надёжных средств. Так вот, на своём опыте убедился, что такое средство есть, и что грипп быстро лечится! Любая форма гриппа, которая появлялась в последние десятилетия, излечивалась в течение пары-тройки дней приёмом лёгкого раствора перекиси водорода каждые 3-4 часа. При наличии температуры можно добавить несколько таблеток аспирина/парацетамола. Если птичий, коровий и прочие гриппы излечивались, то, думается, и нынешний коронавирус не устоит!
И ЕЩЁ ПАРУ СЛОВ
Для сомневающихся. Вы же ничего не теряете. Можно попробовать, как минимум, вреда никакого. Ну попил себе водички, хуже ж не будет. :)
Предостережение для тех, кто начнёт пить раствор перекиси водорода в период, когда грипп уже дал осложнения. И к тому же, начало гриппа может быть бессимптомным. Если есть проблемы с дыханием, началось серьёзное воспаление и даже пневмония, то, конечно, необходимо к врачу.
Лично я предпочитаю пить раствор перекиси, а не закапывать его в нос. Просто пью “водичку”.
В этой короткой заметке в очередной раз изложены принципы моей системы ЗОЖ. Кроме общего физического, интеллектуального и эмоционального позитивного эффекта, следование этим принципам уменьшает частоту заболеваний и серьёзность их протекания.
Доброго здоровья, друзья!
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9903326.html
Познавательно.Спасибо за материал.