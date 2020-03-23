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Грузчики привитые от коронавируса

10:21. 23 марта 2020 81 просмотр Один комментарий Опубликовал:


Севастопольская медицина делает небывалые успехи.
Пока в других странах отчаянно испытывают вакцины от коронавируса, в одной из  местных грузовых компаний уже прошли успешные клинические испытания на разнорабочих.

О текущем прогрессе в разработке вакцин.

Cообщения о начале испытании «вакцин против SARS-CoV-2/COVID-19 посыпались как из рога изобилия. На 20-3-2020 было объявлено о начале фаза 1 клинических испытаний следующих вакцин:

1. mRNA-1273

Разработчик: Moderna (США)

Технология: модифицированная мРНК, ген S

Результаты доклинических испытаний: ?

2. Ad5-CoV

Разработчик: CanSino Biologics (КНР)

Технология: рекомбинантный аденовирус, ген S

Результаты доклинических испытаний: заявлено, без научных деталей, что вакцина «индуцирует сильный иммунный ответ у животных и имеет хороший профиль безопасности».

Несколько десятков (не менее 40) биотехнологических компаний и исследовательских центров, объявили о том, что у них уже есть «прототип» вакцины, и они приступают к доклиническим испытаниям.

(Заметка на полях: хотелось бы знать на каких конкретно моделях, только инфекция или инфекция + заболевание, сходное с COVID-19; мыши, хорьки, трансгенные мыши, обезьяны) предполагается проводить доклинические испытания).

Многие из разработчиков вакцин обещают приступить к Фазу 1 клинических испытаний в конце апреля-начале мая. Я уже неоднократно высказывался о том, что на всё это нужно смотреть «сняв розовые очки» (см. посты датированные 7.03.2020 и 17.03.2020 в моём блоге). Так и буду делать сообщая о прогрессе в этой области.

https://prof-afv.livejournal.com/3054.html – цинк

PS. У специалиста-вирусолога, заметки которого вы могли читать в феврале-марте в моем блоге, теперь есть свой блог в Живом Журнале prof_afv, где он будет выпускать свои заметки по медицинским параметрам пандемии. Рекомендую подписываться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5730791.html

Метки: идиоты, коронавирус, мошенники, севастополь, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 28014 24470
    Вячеслав 23 марта 2020 в 11:58

    Закрываются все виды мелкого бизнеса – от фитнеса до футбола, кинотеатров и всевозможных конкурсов… Куда пойдёт вся эта публика трудиться? Да и гастеры-азиаты кругом стадами бродят… Вот и наступает время проверки чинуш на “вшивость”…

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