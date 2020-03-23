Диплом в рассрочку // Письма

Мне 19, я давно подписана на ваш канал и учусь в одном из местных университетов на платном очном отделении. Я сдала ЕГЭ довольно хорошо,даже без репетиторов, но та специальность, что я выбрала, не имела бюджетных мест, исключительно коммерческие. Изучаю иностранные языки и мировую экономику, понятно, почему востребована такая специальность, но в нынешних условиях надеяться на кого-то, кроме себя, не приходится, и конечно, сейчас моя цель – набраться уникальных знаний и навыков, чтобы уехать из родного небольшого города,оставшегося без заводов и фабрик, и начать зарабатывать деньги, потому что добиться чего-либо на малой родине молодой девушке без богатых и влиятельных знакомых довольно сложно.





Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru

Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Am10d6AjBWY