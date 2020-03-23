Авгиевы конюшни РАН

Закон Мерфи о достижении своего максимального административного положения: «Если вы заняли руководящее кресло и поняли, что совершенно не разбираетесь в выполняемых под вашим «руководством» работах, значит, вы достигли вершины своей карьеры».

Никто не хотел уходить

Бывшему ректору Тюменского университета Валерию Фалькову, который по каким-то своим причинам согласился возглавить министерство «верхнего» образования и недобитой науки, действительно не позавидуешь. Тот бардак, которым он призван как-то руководить, за годы окормления Фурсенко–Ливанова–Котюкова, похоже, превратился в удава, который поедает сам себя. Особенно старался студент-заочник Михаил Котюков, путавший фундаментальную науку с прикладной, а аспирантуру с ординатурой. Научные институты сливали, объединяли, укрупняли, разгоняли… Вместо реальных научных достижений, в которых и министр, и большая часть его замов были просто в силу своего образования «ни в зуб ногой», были введены индексы публикационной активности. Причём оценивались публикации строго в западных научных журналах. Президент РАН Александр Сергеев даже признался сгоряча, что во всех нормативных документах, в том числе национальных проектах, именно количество публикаций – аз и буки учёности учёного: «купи публикацию – и живи спокойно».

Человек в футляре Фальков почти за 40 дней с момента назначения не сделал ни одного резкого движения, официально не провёл ни одного назначения или увольнения. «Работа министерства требует тонкой настройки», – заявил он.

– Единственный представитель научного сообщества, академик Григорий Трубников, вероятно, покинет пост первого замминистра. Собирается вернуться в науку. Сейчас идут консультации – займёт ли его место другой представитель РАН или пусть решают у себя в министерстве, – рассказал «АН» представитель академии.

Уход академика Трубникова окончательно превратит МНВО в очередную «высшую школу экономики», в которой люди руководят тем, в чём совершенно ничего не понимают. В своё время был сформулирован закон Мерфи о достижении своего максимального административного положения: «Если вы заняли руководящее кресло и поняли, что совершенно не разбираетесь в выполняемых под вашим «руководством» работах, значит, вы достигли вершины своей карьеры».

Все замы нового министра такой своей вершины достигли. Статс-секретарь Лукашевич – юрист, заместители министра Медведев, Нарукавников и Боровская – экономисты, мадам Бочарова – юрист и экономист в одном флаконе. В активе 19 лет «ответственности» за госнедвижимость. Ещё два замминистра, которые по образованию и трудовому стажу к науке ну никакого отношения не имеют.

Зато все эти замечательные люди имеют прямое отношение к вакханалии вогруг Российской академии наук (РАН), которая развернулась после принятия в 2013 году «закона о РАН».

По официальной информации Минобрнауки, за период 2013–2018 гг. у 51 подведомственной ФАНО России (ныне МНВО) организации были изъяты 120 земельных участков общей площадью 20 077 гектаров. С июня 2018 г. по весну 2019 г. у 16 подведомственных Минобрнауки России организаций были изъяты 22 земельных участка общей площадью 61, 41 га и 37 объектов капитального строительства у 12 подведомственных министерству организаций общей площадью 42305, 70 кв. метров.

И кого из них Валерий Фальков собрался настраивать?! Тут настраивай не настраивай, а чисто «Квартет» батюшки Крылова в итоге выйдет.

Кто крутит зебу хвосты?

Есть, правда, в министерстве профильные департаменты, которые и должны тянуть чёрную каторжную чиновничью работу. Сельским научным хозяйством заведует там некий членкор РАН, доктор биологических наук Вугар Алиевич Багиров. Казалось бы – повезло учёным-селянам, свой парень, биолог, в обиду не даст!

Но когда начинаешь писать про разорённые научные институты отделения сельскохозяйственных наук РАН, про уничтожение целых направлений и научных школ, про отобранные гектары плодородных земель, всегда в разговоре тихим ласковым матерным словом учёные вспоминают фамилию Багиров.

Вот неполный перечень материалов «АН»: «Пчелодёры из ФАНО», «Умри, кролик, умри! Кто добивает российское кролиководство?», «Правительство возвращает страну в каменный век», «Правительственная комиссия настоящих вредителей». И везде Багиров, Багиров, Багиров…

Есть такое неизлечимое опухолевое заболевание у крупного рогатого скота – лейкоз. По статистике Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») за 2015 год, 33, 2% крупного рогатого скота (КРС) России содержали геном возбудителя лейкоза. Это первое место среди заболеваний бурёнок.

По-хорошему большинство из них надо забивать на специальных бойнях. Но мы и так скатываемся с горы в обрыв. В 1990 г. в РСФСР насчитывалось около 57 млн голов, из них 20, 6 млн – коровы. В России образца 2000 года – уже менее 28 млн, из них 12, 7 млн – коровы. В 2010 году общая численность КРС была 20 млн голов, коров – 8, 8 миллиона. В июне 2019-го – 8, 06 миллиона. Молока за прошлый год надоили 22, 1 млн тонн. И это при потребности минимум в 40 миллионов.

А теперь представьте – есть коровы, которые практически не болеют лейкозом. Иммунитет у них. При этом дают молоко с повышенным содержанием белка. Которое сохраняется свежим и не киснет на несколько дней дольше. Которое полезнее для любого человека – от посетителя детского сада до пенсионера, который выжил вопреки заботе нашего государства. Более 50 лет российские селекционеры выводили этот гибрид! Полвека! И он сейчас умирает в нескольких десятках километров от кабинета Вугара Багирова! Который по своей должности напрямую уже много лет должен отвечать головой, креслом и свободой за сохранность этой уникальной для нашей страны породы. Порода умирает, Багиров процветает…

Дело Чубайса живее всех живых

Научно-экспериментальное хозяйство «Снегири», образованное в 1953 году по решению выдающегося биолога академика Цицина и включённое в состав Главного ботанического сада АН СССР, в 1990-е годы выпало из академической орбиты и стало самостоятельным юридическим лицом. И вроде бы ничего страшного, но почему-то наследие Цицина – уникальное зебувидное маточное молочное стадо, единственное в стране, стало умирать. С 1950-х скрещивали чёрно-пёстрых молочных коров с азербайджанским, индийским, кубинским, новозеландским зебу. Получился крепкий, неприхотливый к температуре, еде, всякой нечисти типа слепней и оводов, дающий отличное молоко и вкусное мясо гибрид новой чёрно-пёстрой жирномолочной породы. А главное, устойчивый к большинству коровьих заболеваний (бруцеллёзу, туберкулёзу, лейкозу).

К моменту прихода к власти Гайдара и его банды в «Снегирях» прекрасно жило более тысячи голов, которые давали до 5 тыс. кг молока в год с 4, 3–4, 5% жирности и 3, 5–3, 8% белка.

– Во всём мире это давно поняли. Более половины мирового поголовья – зебувидные гибриды! Они мировые рекордсмены по продуктивности и качеству молока. В советские годы это научное направление в селекции было успешно организовано учёными Главного ботанического сада АН СССР, экономическая эффективность снегирёвского молочного стада была в районе 2–3 рубля прибыли на рубль вложений. Надо сознательно вгонять такое сельхозпредприятие в убытки, чтобы обанкротить, – говорит профессор Тимирязевской академии Владимир Маковецкий.

Интересно, три зама Фалькова, которые гордо пишут в биографии «экономист», этого не понимают? Или сознательно проводят политику срыва импортозамещения? Притом что импорт племенного скота растёт год от года. В 2014 году завезли 42 тыс. племенных животных. В 2018‑м – уже 64 тысячи! А в среднем тёлка стоит от 3 тыс. долларов! Вот и считайте!

Но, конечно, важнее всяких денег здоровье людей.

– Сейчас Россия, к сожалению, пьёт молоко с пониженным содержанием белка по сравнению с Германией или Голландией. Это результат голштинизации. Завозят голштинскую породу скота, которая молока даёт много, но по составу оно проигрывает нашим чисто российским породам. А уж тем более зебувидным гибридам из «Снегирей», – уверен крупный специалист по молоку профессор Тимирязевки Анатолий Шувариков.

За последние годы, когда наукой стали руководить из ФАНО и министерства, в «Снегирях» поменялось несколько директоров, большей частью не имеющих никакого отношения ни к коровам, ни к гибридизации, ни к биологической науке. Молочное стадо сократилось до 330 голов, и в том числе ядро материнского стада стало ещё меньше. Три раза у научного хозяйства отбирали землю под дачи. Например, в 2016 году некая правительственная комиссия Шувалова забрала 126 га пастбищ. ФАНО с Багировым сделали вид, что так и надо. Всего же отобрали почти 600 га!

«Федеральное государственное бюджетное научное предприятие НЭХ «Снегири» государство же в лице «ответственного» чиновника из ФАНО и Миннауки то ли по дурости, то ли сознательно загнало в долги. Животноводы должны и налоговой, и водоканалу, и поставщикам тепла и электричества. Как говорят в РАН, чтобы покрыть долги, экспериментальных животных сдают на мясо. Продают нетелей населению по цене беспородного скота. И.о., который «прибыл издалека» «рулить» хозяйством, не имеет высшего профессионального образования. Кто его назначал? Подписывал, конечно, Котюков, но рекомендовал-то тот самый Багиров.

Приезжают трясти долги даже местные истринские начальники. Говорят о партийном проекте «устойчивое развитие сельских территорий», мол, всё для вас, сельские труженики. Только в глазах какой-то нездоровый блеск, когда речь заходит об оставшихся 630 га пахотной земли. Не просто в золотом, а в платиновом по стоимости сотки Истринском районе.

По данным Института генетики РАН имени Вавилова, до середины 1980-х годов в России существовало 66 местных национальных пород крупного рогатого скота. К началу века их осталось всего 33, причём в благополучном состоянии только 16 из них. Остальные потихоньку вымирают.

Может быть, именно в этом великая сермяжная идея чиновников от Минобрнауки? Как там говорил Чубайс: «Надо уничтожить всё советское!» Воин-интернационалист Вугар Багиров согласен с Анатолием Борисовичем?

«Чиновники от науки» – это не министерские клерки типа Багирова, это академики и лауреаты госпремий. Это то старшее поколение, благодаря открытиям которых РФ ещё стоит как независимое государство. Это те, благодаря кому большая наука в стране ещё тлеет. И вряд ли у современной «молодости» хватит таланта достичь тех же вершин. Разве только купить парочку статей, поднять свой публикационный рейтинг, чтобы «Хирш не стыдно показать»…