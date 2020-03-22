"Захар Прилепин. Уроки русского": Урок №95. Париж, я люблю тебя! А ты меня?

"Нормальные страны, где все устроено по нормальному, не то что у нас": нормальные страны – это какие? Почему так называемые новые управленцы, кивающие в качестве образца на Запад, толком не понимают, что такое Запад? Или делают вид, что не понимают, а россиян держат за дураков…

Для примера можно взять неподражаемую Францию. Какие сегодня общие черты есть у Франции и России? Чем приезжих поражают Париж и парижане и почему романтичная столица считается местом без перспектив?

Все уроки – в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list…

http://www.ntv.ru/video/click1837060/…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iVOvqkwrSTI