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Восстановить русский алфавит, или сократить его до 19 букв…

19:29. 22 марта 2020 140 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

    Генетика человека и электромагнитные колебания, рождённые речью, между собой тесно связаны. Естественно, первична генетика. Слова и рождённые ими электромагнитные колебания вторичны. В результате, что мы получаем? Уравнение или систему. 

    А теперь подумайте, что может дать речевой частотный примитив, например второго измерения, где действуют в электромагнитном диапазоне только два вектора? Своего рода удар по генетике. Часть генетического кода человека по причине ненадобности начнёт деградировать. Такова природа всех систем. Любая система стремится к наименьшей отдаче энергии. Поэтому она опустится на порядок ниже. Налицо акт психической дегенерации. По сути, рушится ДНК - из более сложного, оно превращается в более примитивное. Следовательно, начинается дегенеративный процесс.

    Теперь подумайте, какого уровня языковые романская и германская группы? Насколько мы знаем, обе западноевропейские языковые группы: и германская, и романская, образностью не блещут. Значит, перед нами не третье измерение, а скорее всего, второе - рациональное плоскостное. По сути они знаковые. Они хороши только для общения на примитивном, грубоматериальном уровне. Их и адаптировали под будущую техногенную цивилизацию. Грустно, но это так.

    Возьмём звуковое значение принятия пищи, по-русски: еда, пища, харч, хавчик, жор, есть и другие звуковые обозначения этого процесса. А в английском? Одно слово food –«фуд». Или: я тебя люблю, тебя люблю я, да люблю я тебя! А в английском: I love you. Всё, больше ничего и никак иначе. Только знак, никакой образно-временной наполненности. Поэтому честные учёные из Израиля прямо заявили, что русский язык развивает не только левое полушарие головного мозга, но и правое. Потому что он создаёт образы, а другие европейские языки на это не способны. Самый же отсталый из европейских языков - это английский. Мы не в коей мере не хотим унизить английский язык. Мы говорим о фактической сложности языка, о лингвистике. Единственное, что он способен развить, так это память и левое полушарие головного мозга, что и является приоритетом современной западной цивилизации. Поэтому для данной цивилизации – это самый лучший и приемлемый язык. Все логично.

    Но что интересно, самыми умными на западе оказались израильтяне. Они поняли то, о чём мы сейчас говорим. Когда в парламенте у них возникают споры, и они не могут понять друг друга, то обычно отправляются в фойе, где переходят на «варварский» русский. И понимание приходит. Тоже самое и в раде Украины. Как только страсти накаляются, народные избранники переходят на русский язык, включая и самого президента. Кроме того, в Израиле вышли работы учёных лингвистов и психологов, где утверждается, что грамматика русского языка и его глубокое знание развивает нервную систему человека так, как ни один язык мира. И чтобы дети были умными и талантливыми, надо учить их русскому языку с детства, а уже потом изучать иврит. Это раз. И второе. Не забывайте, что Россия платит дань Западу не только деньгами или детьми, но и своими учёными. Не будь у них наших, русских мозгов, они со своими псевдоспециалистами по разным наукам давно бы загнулись.

    Как пример. Обучение в школах Норвегии ведётся на норвежском, и то, что половина учеников не понимает, что говорит учитель, мало кого волнует. Такое положение устраивало до тех пор, пока в норвежских школах не стали появляться русскоязычные дети. 

    Норвежские дети к своим шести годам еще плохо владеют родным языком, поскольку говорить начинают очень поздно – до четырёх лет они ходят в памперсах с соской во рту. И вот когда встаёт вопрос, на каком языке им общаться, дети безошибочно выбирают именно русский, и уже через неделю пребывания в классе русского первоклассника учителей перестают понимать не только арабчата, но и коренные норвежата, а на задаваемые им вопросы начинают отвечать по-русски, искренне недоумевая, почему их не понимают учителя. 

    Ещё большую тревогу вызывает ситуация в детских садах – там, где норвежские дети и произносят свои первые слова. Если в детсадовской группе окажется хоть один русский ребёнок, по-русски будет говорить вся группа. 

    Феномен перенимания детьми русского языка отмечен не только в школах и детсадах Норвегии, но и в Германии, Бельгии, Канаде и, естественно, в Израиле. Причём в Канаде в районах смешанного проживания русский в детских коллективах становится языком межнационального общения.

 

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВ ЧИСТОЙ ЛОГИКИ

    Возвращаясь к Вавилонскому мифу, давайте попробуем понять, как родился первый язык чистой логики и холодного рассудка. 

    Итак. Был единый народ с единым языком, но Бог смешал языки. Этот миф отражает истину, но в упрощенном виде. Все было несколько сложнее. 

    Мы уже говорили, что две цивилизации, орианская и атлантическая, говорили на одном языке. Была и третья цивилизация – лемурийская, у которой тоже был свой язык. Но данный язык сейчас мертв, его корни сохранились только у некоторых племен тамилов и австралийцев. А потомки лемурийцев постепенно перешли на арийский язык. В результате на Земле были разные культуры, но язык был единым, что позволяло строить оккультные конструкции. 

    Когда рухнула атлантическая цивилизация, ориане или арии уцелели. Но погрузившись в океан, Атлантида вытеснила огромное количество воды, что вызвало повышение уровня мирового океана на 150 метров. В результате стала уходить на дно океана и Ориана. Сохранилась и часть населения Атлантиды во главе с их жречеством. Часть ушла на Американский континент, часть ушла на территории Иберийского полуострова и северной Африки. Когда Сахара стала превращаться в пустыню, они постепенно расселились на территорию Аравийского полуострова и смешавшись с местным населением образовали семитские и арабские народы. Но в те времена, на аравийском полуострове жили и арийские племена, пришедшие с Севера. Это подтверждается находками черепов и артефактами культуры. До сих пор там есть оазисы русской культуры. Арабы это хорошо знают.

    В тот момент, когда семитское население обнищало, психологически было вымотано, черное жречество обвинило во всех грехах ариев, живших в Египте, вызвав этим озлобленность среди арабских народов. В результате какая-то группа семитского населения, чтобы не походить на ариев, стала брать древний язык и читать его справа налево. Так родился арабский язык. До сих пор многие арабские слова, прочтенные наоборот, легко понимаются на русском языке. Но в результате этого новый язык потерял свою образность и стал языком чистой логики. Постепенно на этот язык были переведены все семитские народы. 

    Возникает вопрос: а зачем это надо было делать? А ответ прост: оторвать от магического уровня образного языка, изменить психику и самосознание народа.  Тот, кто не знает, что такое образ, а языком отражает только какое-то действие, перестает пользоваться правым полушарием мозга, становясь чистым левополушарником или чистым логиком. Более того, это стало предпосылкой создания и других языков, призванных раздробить «единый язык и единый народ».

    Если взять древнееврейский, который знают раввины и левиты, не иврит, то можно увидеть удивительное сходство с древнерусским языком, но прочтенным наоборот. 

    Возмите европейские языки. Только германский насчитывает 36 диалектов. Взять итальянские – там тоже самое. Южная Италия с трудом понимает северную. 

    Сами латиняне изначально говорили на древнем языке, на пракрите. Хотя по генетике они и не были арийским народом, но говорили на арийском. Так вот, когда пришли кельты и саксы, вытесняя коренные народы на юг, самыми притесняемыми были латины или латиняне, племя, заселявшее Лаций (современное Лацио - район Италии). 

    Тогда атлантическое жречество решило "спасти" этот народ, но с одним условием – элита этого народа перейдет на другой язык. В результате было создано первоклассное государство, отличнейшая армия с железной дисциплиной. Откуда такие знания?

    Опять был взят арабский язык, но с большими изменениями и добавлением части языка альбанов и картвельского населения. В результате появилась латиница, которая стала распространяться по всем итальянским народам. Перейдя через Альпы латиница попала и в центральную Европу. Так появилась романская группа языков. Сейчас практически все народы Европы говорят на различных видах латиницы. Немного устояли шотландцы, ирландцы, шведы. В их языке есть и русские и латинские слова. О попытках латинизации России и союзных республик мы уже упоминали.

    А английский – это вообще эсперанто, язык чистой логики и холодного разума, созданный под техногенную цивилизацию. С одной стороны – латинский язык, с другой альбано, плюс язык пиктов, саксов, дотчан. А все основные корни – древнеегипетские. Получается, что древнеегипетский язык протик в Европу. Как? Ведь римляне не пользовались египетскими корнями. Видимо его привнесли те, кто пришел на территорию Англии после короля Артура

    И последнее. Вы наверняка слышали о Чудинове, нашем русском лингвисте? И знаете, что этот учёный открыл, так называемую до-кириллицу. О чём это говорит? О том, что Кирилл и Мефодий никакого отношения к русской древней азбуке не имеют. Они просто приспособили древнюю азбуку для моравов и болгар. Тем, которые в силу своего движения на запад, её утратили.

    При этом вы должны понимать, что современный русский язык мало чем отличается от древнего праязыка. И в этом немалая заслуга Михаила Ломоносова, возродившего всю ту могучую, не имеющую себе равных в мире, русскую литературу. Вот что самое главное. Иначе бы академик Чудинов не читал свободно древние наши тексты. 

    А теперь вопрос на засыпку: как вы думаете, какой язык станет языком будущего нашей планеты: немецкий, английский, французский, испанский или наш, русский? Если деградацию не остановить, то языком международного общения несомненно станет язык английский. Если же остановить, тогда языком международного общения станет язык русский. Не столько в силу своей четырёхмерности, сколько потому, что он может явиться тем лингвистическим инструментом, которым можно будет поднять генетику цветных гибридных рас. Не верите? Перечитайте миф о Вавилонской башне и едином языке, и задайте себе вопрос – что это был за язык? Цикличность времени еще никто не смог отменить, разве что выйти за его пределы.image

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 28014 24470
    Вячеслав 23 марта 2020 в 10:00

    Во-первых, если возвращаться, то к нашей Буквице из 49 букв, во-вторых,- уменьшение количества букв обедняет разговорный язык человека, сковывает мышление, ведёт к деградации человека, в-третьих, самое главное – русский язык, даже с оставшимися 33 буквами, развивает не только левое полушарие головного мозга, но и правое. Потому что он создаёт образы, а другие европейские языки на это не способны.

    Самый отсталый из европейских языков – это английский. Единственное, что он способен развить, так это память и левое полушарие головного мозга. Вот и ответ, почему самый примитивный из европейских языков так стремительно навязывается всему миру…

    Ответить
    1
  • 2565 2310
    VorchunVV 23 марта 2020 в 10:26

    Неверная постановка вопроса в самом названии. У Русов была азбука, в которой каждому знаку соответствовал свой образ. А вот алфавит,- греческое изобретение. Потому и языки, на алфавите основанные, безОбразные, то есть безобрАзные.

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