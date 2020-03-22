Видеосолянка. 22.03.2020

1. Танк под номером 0.

2. Миграционный развод.

3. Плохой сигнал. Храм-музей за миллиард.

4. Венесуэла держит удар

О текущей ситуации в Венесуэле после того, как она выдержала несколько ударов со стороны США и смогла сохранить национальный суверенитет. Тем не менее, перед чавистами стоит немало задач связанных с экономической ситуацией и действиями пятой колонны внутри Венесуэлы.

6. Как нужно отвечать, когда вам исправляют ошибки в речи.

7. О состоянии производства фильма о Лидии Литвяк

8. На пляже.

9. Об истории прижизненного издания собрания сочинений Сталина

Интересный рассказ от Рыченкова о достоинствах и недостатках прижизненного собрания сочинений Сталина и отличиях от более поздних изданий. Самое новое издание это "Сталин.Труды", коих уже вышло 15 томов, куда включены как тексты из прижизненного издания, так и документы ранее в них не входившие. Спор о том, какое лучше на мой взгляд схоластичен – кто хочет, может использовать печатный или цифровой прижизненный набор томов. Кто хочет больше – может брать свежее переиздание, которе принципиально не меняет облик Сталина, но дополняет его различными штрихами, позволяющими лучше понять его мотивацию в тех или иных исторических моментах. Само собой, читать Сталина в оригинале строго рекомендую – очень поучительное и увлекательное дело, где более прочего радует железная логика автора.

10. Деконструкция. О польском фильме "Огнем и мечом".

11. Последний бой "Адмирала графа Шпее"

12. Вещи с историей из земли

13. "Крокодил" в осаде.

14. Как Вещий Олег над Киевом летал.

Несколько задержавшаяся видеосолянка.Документальный фильм о первом танке Луганской Народной Республики. С этой машины началась история танковый войск ЛНР, которые позднее пополнялись многочисленными украинскими трофейными танками. Но конечно не только ими.О разделении семьи за нарушение миграционного законодательства.* * *Отличный материал от Егора Тубуса о деятельности Магаданского краеведческого музея. "Магадан нашего страха".* * *5.Жизненное.* * *Андрей Шальопа о том, как продвигается работа над фильмом о летчице Лидии Литвяк.* * *Несколько странный как бы антивоенный анимационный сюжет, где солдаты вермахта и американцы играют в пляжный волейбол.В первой мировой войне такой сюжет смотрелся бы более уместно, а тут получается, что солдат вермахта тоже "жертва войны". А так анимация красивая да. Но почему то кажется, что есть подвох.* * ** * *Клим Жуков задорно и обстоятельно о польской экранизации книги "Огнем и мечом". Сам я прямо скажем не поклонник этого исторического периода, да и сама книга особого впечатления на меня не произвела, но было весьма интересно послушать как с киношной точки зрения, так и с исторической.* * *О последнем бое нацистского карманного линкора "Адмирала графа Шпее" с британскими крейсерами в устье реки Ла-Плата.* * *Познавательный расказ на тему истории поискового движения и военной археологии. Некоторые истории вещей и стоящих за ними людей, прямо скажем производят впечатление.* * ** * *Юмористический разбор прогрессирующего идиотизма в сериале "Викинги", который успешно положил с прибором на какую-либо историческую достоверность (даром, что его выпускает телеканал гордо носящий название History) и скатывается в полнейший трэш. Собственно, я пару серий в прошлом году посмотрел – даже и не знаю, кто более мерзотен – князь Владимир в "Викинге" или князь Олег в "Викингах". Иронично, что и того и другого играет Козловский. Так сказать оттоптался, но тут конечно не в Козловском дело, а в сценаристах, которые прописывают таких персонажей.Партия и правительство выражают благодарность отважным людям, которые несмотря на бушующую пандемию коронавируса и запрет посещать кинотеатры продолжают слать новые ролики.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5730000.html