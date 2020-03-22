В Германии высоко оценили меры, предпринятые российскими службами для борьбы с коронавирусом
Журналист из Германии Андре Баллин уверен, что России удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции благодаря решительным мерам властей и служб безопасности. Его статью опубликовало австрийское издание Der Standard.
Журналист отметил, что в России оперативно отреагировали на ситуацию с вирусом в Китае, чего нельзя сказать о европейских странах и США. Российские власти закрыли сухопутную границу с КНР уже в конце января. Первого февраля ограничили воздушное сообщение, а 20 февраля ввели ограничения на въезд для китайских граждан, напоминает автор. Впоследствии ввели ограничение на въезд и для граждан других государств, в которых была зафиксирована вспышка коронавируса.
Баллин отметил, что России отчасти повезло с тем, что, когда вирус только начинал распространяться, на её территории оказалось только двое заражённых коронавирусом из Китая. Однако ключевую роль в борьбе с распространением инфекции сыграли именно своевременные меры властей и служб.
Напомним, 11 марта вспышка коронавируса была признана пандемий Всемирной организацией здравоохранения. По последнему сообщению ВОЗ, коронавирусной инфекцией заражены по крайней мере 266 тыс. чел и более 11 тыс. скончались.
Немцы, ещё очень высоко оценили работу обнулка, наибулиной, чубыся и пр. нечисти.
Это типа их реванш за 9 мая 1945 года.
Это в Вашем больном сознании)))
Собственно, Вами же и проявленным в Ваших словах.
а что не так? в те времена триколор был на проигравшей стороне
Там игры не те были.
Могли и не играть, не было бы 1917 года.
Если бы такие персонажи как наш любимый неадекват, он же «азъ Бог» не существовали бы в иной мимикрии.
Не было бы сталинской СССР, не было бы кыци.
Но если бы кыця подавился бы предметом своей полировки, то мир бы вздохнул с облегчением.
…Но если бы кыця подавился бы предметом своей полировки, то мир бы вздохнул с облегчением…
Скорее Вы повеситесь на флаге Израиля в собственной комнатушке)
Соколова активизировалась .
Чем сия дама лучше проститутки ? Тут вообщем то нечего сказать … ничем .
Но вот чем она хуже проститутки ? Об этом много чего можно …… .
Только местный духовный гуру не позволяет .
Вам «жмет»?
Он хотя бы думает, что публикует.
Вы же не раз доказали свою несостоятельность, не имея возможности обьяснить то, что Вы постите.
Злоба, зависть, попытка манипуляции мнением читателей.
Типичный джентельменский набор от серости.
Молодец Влад, штампуй эти статьи ,служи отечеству,ты уже конкурент для оппы.Аж задыхаются от гнева ,повторяясь.
Оперативно отреагировала на ситуацию с коронавирусом Белоруссия. Там работает промышленность, все магазины, школы и о корнавирусе ничего не знают. Лукашенко запретил карантин, чтобы экономика не падала.