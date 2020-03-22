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В Германии высоко оценили меры, предпринятые российскими службами для борьбы с коронавирусом

13:48. 22 марта 2020 153 просмотра 10 коммент. Опубликовал:

Журналист из Германии Андре Баллин уверен, что России удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции благодаря решительным мерам властей и служб безопасности. Его статью опубликовало австрийское издание Der Standard.

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Журналист отметил, что в России оперативно отреагировали на ситуацию с вирусом в Китае, чего нельзя сказать о европейских странах и США. Российские власти закрыли сухопутную границу с КНР уже в конце января. Первого февраля ограничили воздушное сообщение, а 20 февраля ввели ограничения на въезд для китайских граждан, напоминает автор. Впоследствии ввели ограничение на въезд и для граждан других государств, в которых была зафиксирована вспышка коронавируса. 

Баллин отметил, что России отчасти повезло с тем, что, когда вирус только начинал распространяться, на её территории оказалось только двое заражённых коронавирусом из Китая. Однако ключевую роль в борьбе с распространением инфекции сыграли именно своевременные меры властей и служб.

Напомним, 11 марта вспышка коронавируса была признана пандемий Всемирной организацией здравоохранения. По последнему сообщению ВОЗ, коронавирусной инфекцией заражены по крайней мере 266 тыс. чел и более 11 тыс. скончались.

 

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11041 6667
    XAPAOH 22 марта 2020 в 13:57

    Немцы, ещё очень высоко оценили работу обнулка, наибулиной, чубыся и пр. нечисти.
    Это типа их реванш за 9 мая 1945 года.

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    1
  • 33856 20310
    Серый 22 марта 2020 в 14:17

    Соколова активизировалась .
    Чем сия дама лучше проститутки ? Тут вообщем то нечего сказать … ничем .
    Но вот чем она хуже проститутки ? Об этом много чего можно …… .
    Только местный духовный гуру не позволяет .

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    • 11658 5462
      BlackCatСерый 22 марта 2020 в 14:47

      Вам «жмет»?
      Он хотя бы думает, что публикует.
      Вы же не раз доказали свою несостоятельность, не имея возможности обьяснить то, что Вы постите.
      Злоба, зависть, попытка манипуляции мнением читателей.
      Типичный джентельменский набор от серости.

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      1
  • 7514 5972
    марина 22 марта 2020 в 14:32

    Молодец Влад, штампуй эти статьи ,служи отечеству,ты уже конкурент для оппы.Аж задыхаются от гнева ,повторяясь.

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    1
  • 8590 3071
    nikolay 22 марта 2020 в 15:41

    Оперативно отреагировала на ситуацию с коронавирусом Белоруссия. Там работает промышленность, все магазины, школы и о корнавирусе ничего не знают. Лукашенко запретил карантин, чтобы экономика не падала.

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