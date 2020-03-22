В Германии высоко оценили меры, предпринятые российскими службами для борьбы с коронавирусом

Журналист из Германии Андре Баллин уверен, что России удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции благодаря решительным мерам властей и служб безопасности. Его статью опубликовало австрийское издание Der Standard.

Журналист отметил, что в России оперативно отреагировали на ситуацию с вирусом в Китае, чего нельзя сказать о европейских странах и США. Российские власти закрыли сухопутную границу с КНР уже в конце января. Первого февраля ограничили воздушное сообщение, а 20 февраля ввели ограничения на въезд для китайских граждан, напоминает автор. Впоследствии ввели ограничение на въезд и для граждан других государств, в которых была зафиксирована вспышка коронавируса.

Баллин отметил, что России отчасти повезло с тем, что, когда вирус только начинал распространяться, на её территории оказалось только двое заражённых коронавирусом из Китая. Однако ключевую роль в борьбе с распространением инфекции сыграли именно своевременные меры властей и служб.

Напомним, 11 марта вспышка коронавируса была признана пандемий Всемирной организацией здравоохранения. По последнему сообщению ВОЗ, коронавирусной инфекцией заражены по крайней мере 266 тыс. чел и более 11 тыс. скончались.