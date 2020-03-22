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Турция перебросила в Ливию наёмников, заражённых коронавирусом

17:34. 22 марта 2020 68 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари заявил, что силы Халифы Хафтара придерживаются режима прекращения огня и поддерживают призыв ООН прекратить вооруженные столкновения.

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Мисмари отметил, что ЛНА следует своим обещаниям по деэскалации конфликта, несмотря на постоянные провокации со стороны т. н. Правительства национального согласия. Генерал-майор подчеркнул, что армия Хафтара готова придерживаться режима перемирия столько, сколько это будет необходимо. Однако в случае обстрелов со стороны террористов, ЛНА будет вынуждена точечно ответить на провокации.

По мнению официального спикера ЛНА, международной общественности стоит обратить внимание на политику Анкары, которая продолжает поставлять боевикам ПНС вооружение и военную технику. Помимо этого, Турция продолжает (тавтология) перебрасывает в Ливию сирийских боевиков. Они могут стать причиной распространения коронавируса в североафриканской республике. Недавно американская журналистка сообщила, что Турция направила в Триполи более 70 террористов из Сирии, среди которых был инфицированный.

Пандемия представляет реальную угрозу, именно поэтому ООН призывает приостановить боевые действия. Этой же позиции придерживаются и в ЛНА.

 

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