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Первая мировая война на греческом фронте

21:28. 22 марта 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Уникальные цветные кадры наступления турецкой армии на позиции греческих войск в Первой мировой войне с применением химических снарядов.


Обработка первой линией обороны снарядами с ипритом.


Под прикрытием газовой атаки, турецкие саперы пытаются проделать проход в проволочных заграждениях, чтобы обеспечить проход штурмовых подразделений для взятия первой линии греческих окопов.


Греческая пехота отважно удерживает оборону, отбивая атаки легкой турецкой пехоты, которая безжалостно гонит в первых рядах больных тифом.


Выдвижение первой волны на рубеж атаки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5729650.html

Метки: беженцы, греция, первая мировая война, турция, юмор

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