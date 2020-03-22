Первая мировая война на греческом фронте

Уникальные цветные кадры наступления турецкой армии на позиции греческих войск в Первой мировой войне с применением химических снарядов.Обработка первой линией обороны снарядами с ипритом.Под прикрытием газовой атаки, турецкие саперы пытаются проделать проход в проволочных заграждениях, чтобы обеспечить проход штурмовых подразделений для взятия первой линии греческих окопов.Греческая пехота отважно удерживает оборону, отбивая атаки легкой турецкой пехоты, которая безжалостно гонит в первых рядах больных тифом.Выдвижение первой волны на рубеж атаки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5729650.html