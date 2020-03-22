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Малькевич уверен, что за вбросы про коронавирус необходимо жёстко давать по шапке

14:12. 22 марта 2020 94 просмотра Один комментарий Опубликовал:

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, защита Рунета и информационного пространства в целом, в условиях распространения коронавируса становится фактически жизненно необходимой задачей.

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Малькевич уверен, что пора применять самые строгие меры к распространителям фейков, провоцирующих панические настроения. Пандемия коронавируса в первую очередь показала, что наше общество неспособно противостоять «вирусу» информационному, отметил глава ФЗНЦ.

«К сожалению, у нас в России граждане порой поглощают информацию бездумно, не давая себе труда ее проверить или хотя бы задаться вопросом, кому выгоден тот или иной вброс. Эта ситуация, конечно, общемировая, но России оказалась тут наиболее уязвимой, поскольку именно наша страна давно стала объектом «панических информационных атак», координируемых из-за рубежа», - объясняет общественный деятель.

Малькевич отметил, что на Западе подобные провокации не проходят, так как власти контролируют информационное пространство, а общество проявляет нетерпимость к распространителям дезинформации.

«А в это время у нас происходят такие вопиющие истории, как с [журналистом «Эха Москвы» Сергеем] Асланяном, который позволяет себе провокационные вбросы. Наш фонд в ежедневном режиме мониторит ситуацию, и, увы, таких случаев достаточно много. Много фейков вообще и фейков, связанных с коронавирусом: читатели со всей страны присылают нам ссылки на разные гнусности», - сетует журналист.

Малькевич подчеркнул, что фейки могут забрасываться прямо из-за границы, в том числе и с Украины, а не только от внутренних провокаторов.

«Да, наше общество больно еще и потому, что эти маленькие «информационные вирусы» нам внедряли в кровь в течение многих лет. Это делалось сознательно, над этим работали мощные силы, обслуживающие интересы наших противников, вот откуда у нас десятки пранкеров, которые с наслаждением глумятся над человеческой бедой», — говорит глава ФЗНЦ.

В нынешней ситуации, по мнению общественного деятеля, вопрос защиты российского информационного пространства от враждебных нападок Запада встаёт ещё более остро.

«Считаю, что наши власти должны как можно скорее внести соответствующие изменения в законодательство, причем изменения должны быть комплексными», — заявил Малькевич.

Он отметил, что эта необходимость появилась уже давно, так как всевозможные провокаторы активизируются по любому удобному поводу. По мнению главы ФЗНЦ, за подобные вбросы необходимо наказывать миллионными штрафами и ставить вопрос о возможной блокировке ресурсов, на которых публикуется дезинформация.

«То, что мы сегодня видим, это уже не просто попытка хайпануть на острой теме — это злонамеренные целенаправленные атаки на сами основы нашей жизни. Все это началось не вчера: определенные силы своими подлыми испражнениями пытаются расшатывать наш суверенитет, в том числе информационный. Коронавирус в данном случае — просто очередной повод. Этому необходимо поставить заслон», — заключает Малькевич.

 

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