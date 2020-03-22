Купол от вируса. Константин Сёмин // АгитПроп 22.03.2020
Мы очень долго смотрели НТВ и РЕН-ТВ, мы очень долго разрушали систему образования, мы очень настырно доламывали академию наук, переделывали Планетарии в храмы, заводы – в боулинг-центры, закрывали лаборатории и НИИ. Теперь нам кажется, что вирус — это предательская, паникерская истерика, придуманная либералами, масонами и рептилоидами, на которую, как на обычный грипп, не следует обращать внимания. Пара крестных ходов и все пройдет.
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