Купол от вируса. Константин Сёмин // АгитПроп 22.03.2020

Мы очень долго смотрели НТВ и РЕН-ТВ, мы очень долго разрушали систему образования, мы очень настырно доламывали академию наук, переделывали Планетарии в храмы, заводы – в боулинг-центры, закрывали лаборатории и НИИ. Теперь нам кажется, что вирус — это предательская, паникерская истерика, придуманная либералами, масонами и рептилоидами, на которую, как на обычный грипп, не следует обращать внимания. Пара крестных ходов и все пройдет.









_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/agitdonate/

_______________________________________________









Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BSpFrnxnU2A