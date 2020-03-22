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Конгрессъ по буквице. Доклад Ивана Царевича. День 1

15:32. 22 марта 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Конгрессъ по Буквице состоялся в Москве, 2 февраля 2020 года.

Конгрессъ проводился с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.

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#Буквица #Славяне #Конгресс #Книга #Языкознание #НаследиеПредков #Эзотерика #Магия #СлавянскиеМифы #ИванЦаревич #ГеоргийЛевшунов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vELlC5qspnM

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