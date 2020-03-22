Коммунисты связались с западными спецслужбами и теперь могут позволить себе зарубежную недвижимость
Членов партии КПРФ едва ли волнуют проблемы российского рабочего класса, ведь все они озабочены своим благосостоянием. При этом коммунисты видят собственное благополучие где-то за бугром, а не в России. Зарубежная недвижимость и счета в офшорах у членов партии Геннадия Зюганова это подтверждают.
Например, экс-кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин скрывал от ФНС то, что он был бенефициаром офшора, владеющего совхозом им. Ленина. Однако всё тайное становится явным и летом 2018 года враньё Грудинина раскрыл суд.
Коммунист Владимир Блоцкий владеет участком площадью 1050 кв.м и домом площадью 312 кв.м в Великобритании. За такую роскошь член партии КПРФ явно выложил кругленькую сумму. Тут же к нему возникает и ещё один вопрос, откуда, собственно, слуга народа взял столько денег на покупку зарубежной недвижимости?
Впрочем, коммунистам есть с кого брать пример. По различным данным, у Зюганова несколько элитных квартир в Москве и вилла в Катаре, за которую главный коммунист отвалил более миллиона долларов.
В общем, члены КПРФ живут на широкую ногу и ни в чём себе не отказывают. Одним из источников дохода коммунистов является, в том числе, и западное финансирование. Как стало известно, КПРФ работает на геополитических противников России. На тех же, что кормят одиозного блогера Алексея Навального. При этом сам Навальный, по всей видимости, плотно сотрудничает с КПРФ, выполняя методички Запада, о чём свидетельствует его встреча с Рашкиным после поездки в США.
Соколова да вы провокатор форменный, чем вам комы то не угодили, они имитируют борьбу за социальные права трудящихся. Радуйтесь что есть такие декораторы. Разлогаются комы, ну и хорошо, будут как твои хозяева заказчики на одно лицо. Проще с ними будет власть делить.
Игорь, не надо коммуняк с Комами ровнять. Комы могут обидеться.
Уже давно известно, что в России только одна управляющая партия, это КООП “ОЗЕРО”. У этой партии есть думские филиалы: ЕДРО, КПРФ, СР, ЛДПР, ТЫБЛАКО и пр.
СР, ЛДЗПР точно филиалы ЕЛДРА, проверено, а Тыблако и КП – декораторы демпроцесов, вместе с Навальнятами кстати.
Не-а, навальнята не входят в КООП “ОЗЕРО”.
Они там типа водных лилий цепляют пловцов за ноги и балуют видом обывателей.
Заткните уже рот этому проплаченному троллю! Бьет и бьет в одну точку лживыми статейками. Неужто КПРФ этому украинцу любимую мозоль отдавила? Прям как Гитлер: я такую личную неприязнь испытываю к коммунистам, что кушать не могу. )))
Ваши чуть ли не вопли выдают Ваш мотив.
Ни кому рот затыкать не надо, тут очевидная грубая работа подсовывания меченных купюр, она просто позорит заказчиков и вскрывает их кондовость
Зюганов все 90-е не вылезал из консульства США!
А Вы, конечно , ходили за ним следом каждый день, и фиксировали каждый его шаг на фото и видео.
Эко безобразие – коммунист-олигарх.
Это нормально также, как поп на Мерсе, с крестом на шее размером с графин. Нишеброда сейчас просто отловят и в обезьянник, время такое.
В госдуме нет не единой России не коммунистов нет там партий там есть узаконенное банд формирования повязанные между собой кровью народа через денежные траншеи и привилегии во власти!решить что-то можно только через спортивное мероприятия такое как провел Пеночет!Тол ко там стрелял коммунистов доведших страну до ручки а у нас обнаглевших феодально жидо капиталистов!
А вдруг расстреляют Вас? Задумайтесь.