Коммунисты связались с западными спецслужбами и теперь могут позволить себе зарубежную недвижимость

Членов партии КПРФ едва ли волнуют проблемы российского рабочего класса, ведь все они озабочены своим благосостоянием. При этом коммунисты видят собственное благополучие где-то за бугром, а не в России. Зарубежная недвижимость и счета в офшорах у членов партии Геннадия Зюганова это подтверждают.

Например, экс-кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин скрывал от ФНС то, что он был бенефициаром офшора, владеющего совхозом им. Ленина. Однако всё тайное становится явным и летом 2018 года враньё Грудинина раскрыл суд.

Коммунист Владимир Блоцкий владеет участком площадью 1050 кв.м и домом площадью 312 кв.м в Великобритании. За такую роскошь член партии КПРФ явно выложил кругленькую сумму. Тут же к нему возникает и ещё один вопрос, откуда, собственно, слуга народа взял столько денег на покупку зарубежной недвижимости?

Впрочем, коммунистам есть с кого брать пример. По различным данным, у Зюганова несколько элитных квартир в Москве и вилла в Катаре, за которую главный коммунист отвалил более миллиона долларов.

В общем, члены КПРФ живут на широкую ногу и ни в чём себе не отказывают. Одним из источников дохода коммунистов является, в том числе, и западное финансирование. Как стало известно, КПРФ работает на геополитических противников России. На тех же, что кормят одиозного блогера Алексея Навального. При этом сам Навальный, по всей видимости, плотно сотрудничает с КПРФ, выполняя методички Запада, о чём свидетельствует его встреча с Рашкиным после поездки в США.