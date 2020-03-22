Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
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События этой недели поставили новые вопросы – сколько ещё Россия сможет продержаться в нефтяной ценовой войне и правда ли, что нефть может и вовсе стать бесплатной? Почему обвал цен не приводит к снижению стоимости бензина в России? Когда уже будет создана вакцина против вируса и кем? Все эти и другие вопросы разберём в текущем выпуске программы «Время – вперёд!», а также расскажем о том, что становится самым большим дефицитом в текущих условиях.
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