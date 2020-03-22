Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус

Переходи на .рус!

Сайт регистратора: http://я.рус



События этой недели поставили новые вопросы – сколько ещё Россия сможет продержаться в нефтяной ценовой войне и правда ли, что нефть может и вовсе стать бесплатной? Почему обвал цен не приводит к снижению стоимости бензина в России? Когда уже будет создана вакцина против вируса и кем? Все эти и другие вопросы разберём в текущем выпуске программы «Время – вперёд!», а также расскажем о том, что становится самым большим дефицитом в текущих условиях.



Проект “Железный конь”: https://planeta.ru/campaigns/ironhorse





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FNjm2_t7IPA