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Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика

18:54. 22 марта 2020 173 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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События этой недели поставили новые вопросы – сколько ещё Россия сможет продержаться в нефтяной ценовой войне и правда ли, что нефть может и вовсе стать бесплатной? Почему обвал цен не приводит к снижению стоимости бензина в России? Когда уже будет создана вакцина против вируса и кем? Все эти и другие вопросы разберём в текущем выпуске программы «Время – вперёд!», а также расскажем о том, что становится самым большим дефицитом в текущих условиях.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FNjm2_t7IPA

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