Интеллектуальное интервью #1 (03 марта 2020)

Здравствуйте дорогие пользователи канала Youtube. С вами на связи Виталий Куликов. И это первый эфир программы “Интеллектуальное интервью”. Напротив меня сегодня сидит первый гость нашей программы. Это Анатолий Александрович Вассерман. Добрый день.

Здравствуйте.

Я очень рад, что вы посетили эту студию первым. Одним из самых первых. Вы как очень эрудированный человек, в узких и широких кругах очень известный. Сразу возникает первый вопрос. Как вы поняли, что участие в интеллектуальных играх это ваша стезя?

Попробовал – получилось. А если серьёзнее, то я смотрел “Что? Где? Когда?” с самого начала. С самой первой передачи. К сожалению сейчас я уже несколько лет почти не смотрю эту передачу. Просто потому-что время её эфира перенесли. И теперь она идёт одновременно кое с какими передачами, которые мне важны по работе. И я вынужден смотреть прежде всего их. Но если есть какие-то возможности посмотреть то пользуюсь ими. Но главное, что когда я начал смотреть “Что? Где? Когда?”, я довольно быстро убедился, что мне интересно даже не столько следить за командным обсуждением, сколько самому пытаться придумать ответ. Ну и на сколько я знаю, очень многие приходят в интеллектуальные игры именно через такие вот попытки отвечать одновременно с телеигроками.

Скажите пожалуйста. Вы как отбирались на свою игру вообще в целом. Вас сразу приняли?

Отбирался я через спортивную тусовку. Не все знают, что от трёх основных интеллектуальных игр телевизионных “Что? Где? Когда?”, “Брейн-ринг”, “Своя игра” очень быстро отпочковались мощные спортивные движения. Ну вот например. Сезон спортивного “Что? Где? Когда?” начинается где-то на рубеже августа-сентября. Так вот в предыдущем сезоне участвовали в общей сложности 4560 команд. Из них примерно треть в Российской Федерации, треть в остальной России, а оставшаяся треть рассеяна по всему белу свету. Причём в большинстве стран играют наши соотечественники разъехавшиеся по миру в силу разных обстоятельств. Но вот например в Болгарии, Польше, Чехии, Израиле играют местные уроженцы. Так вот. Спортивное “Что? Где? Когда?” началось в 1989 году. Первые опытные игры в новом формате проведены во время учредительного конгресса Международной ассоциации клубов “Что? Где? Когда?”. Игры прошли 31 июля и 1 августа 1989 года. Первый тур Первого официального турнира, а именно чемпионата СССР, прошёл 16 декабря того же 1989 года. А “Брейн-ринг” первоначально возник как финальный этап этого чемпионата. И лишь спустя пару лет стал совершенно самостоятельным соревнованием…

Источник: https://vassermans.ru/mir/intellektualnoe-intervyu-1-03-marta-2020/