Главная » Аналитика, Видео, История, События прошлого

Елена Прудникова про Катынь.

15:11. 22 марта 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Программа Дианы Романовой. 22 дек. 2019 г.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-F1Zf3gZi40

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Елена Прудникова про Катынь
Книга "Катынь: ложь, ставшая историей": https://www....
Елена Прудникова. Ответы на вопросы
... - польский шпион13:58 Про НЭП14:46 Фальшивки про катынь и критерии подлинности документа22...
Кто расстрелял в Катыни польских офицеров?
... этого преступления.На долгие десятилетия про Катынский расстрел забыли, однако, когда... Катынскую трагедию. Так, Елена Прудникова и Иван Чигирин в книге «Катынь. Ложь, ставшая... это обстоятельство, ссылаясь на работу Прудниковой и Чигирина, указывает в одной...
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
...этих чревовещателей. Им бы только про очередной «штурм» бандеровскими мордоворотами.... Причем не только в Катыни. Практически одновременно гитлеровское министерство ...знали отлично, отмечают украинские историки Елена Прудникова и Иван Чигирин! Дальше ...
«Польский» приказ
... поляков – реанимируйте геббельсовские выдумки про польских офицеров якобы убитых злыми... поделилась с нами писатель-историк Елена ПРУДНИКОВА, автор многих книг, посвященных ... «польского» приказа? — Видимо, говорить про Катынь уже всем надоело. А определенным...
Я-сталинист
... поработал, во все времена хватало. Елена Прудникова в журнале «Эксперт» опубликовала цикл... — такая вот миграция. — Но вы про Постышева говорили. — Он был одним.... Вся знаменитая особая папка по Катыни состоит исключительно из фальшивок, причем...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)