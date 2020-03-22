Давайте все остынем и вспомним прошлые катастрофы: иное мнение о «пандемии»

Российский писатель и журналист Георгий Зотов на страницах личного блога делится соображениями по поводу набирающей обороты истерии на фоне пандемии коронавируса.

«Однажды Георгий кротко попросил представить, что было бы, кабы во время эпидемии самого обычного гриппа (от которого, как Трамп сказал в твите, за год в США умирает 37 000 человек) все СМИ вывесили счётчики заболевших, увеличивающиеся просто ужасающе, а газеты публиковали заголовки — „Уже двадцать новых смертей от гриппа!“. Или во время аномальной жары во Франции летом 2003-го года, когда погибли 15 000 пожилых людей, тоже вывесили бы счётчики мертвецов, увеличивающиеся каждый день. Сдаётся Георгию, что народ вынес бы двери магазинов и засел дома.

Всеобщий психоз такая вещь, он создаётся СМИ вообще как нечего делать, по щелчку пальцев.

Георгий помнит, как в 2010-м году извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к закрытию воздушного пространства Европы на неделю (и люди добирались домой абы как, едва ли не на ослах и телегах) по причине того, что частицы пепла от извержения могут попасть в двигатели самолётов. Позже выяснилось, что это лишь предположение, полёты отменять было не нужно.

Или 2002 год, вспомним заговор британских террористов, которые хотели массово взорвать самолёты, пронеся на борт жидкую взрывчатку, и посему повсеместно в мире тотально запретили пронос жидкостей на борт. После выяснилось, что информация ошибочная, взрывать хотели совсем другим методом. Но запрет на жидкости в пассажирских самолётах остался, и действует до сих пор. Кто-то это помнит? Уверен, почти никто.

Профессиональные вирусологи пытаются что-то говорить и объяснять — ситуация неприятная, но не надо так паниковать. Их в общем хоре никто не слышит.

У нас все заделались вирусологами внезапно, и специалистами по карантину, а уж по международной обстановке — ну вообще святое дело.

Вчера Георгия просто прибил факт существования бабушки с телевизором из Израиля, которая с диким апломбом заявила, что Георгий не разбирается в ситуации в Китае, а бабушка разбирается, у неё телек есть. И наплевать, что Георгий журналист-международник, и 22 раза в Китае был, бабушке виднее. Были у нас диванные воины, появились диванные китаисты.

Боже, какое чумовое счастье жить в эпоху Интернета. Дураков нету, все профессора.

Предложение смотреть на опыт Китая, Японии и Кореи, справляющихся с эпидемией успешнее других, вызывает у людей оторопь. Как это?! Не-не-не. Мы ещё закроем то и это, и объявим комендантский час, и выведем на улицы бронетехнику. И тогда это всех чудесно спасёт, пожертвуем же экономикой во имя всеобщего здоровья.

А эти китайцы, корейцы, и японцы, они, знаете ли, дураки. Даже танки в борьбе против коронавируса не задействовали, смешно.

Им потом и вспомнить будет нечего».

Читайте также: Кашляют в каждой хате — как живёт украинское село, занёсшее в страну коронавирус (ФОТО)