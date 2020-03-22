COVID-19: главное к этому часу

К утру 22 марта стало понятно, что Соединённые Штаты Америки стали третьим в мире государством по числу заражённых коронавирусом нового типа.

Так, за прошедшие сутки в стране выявлено 4825 новых случаев заражения, а общее количество составляет 24 218. Число скончавшихся от инфекции возросло до 302.

Всего, по данным ВОЗ, число заразившихся в мире составило более 267 тыс., 11 200 человек умерли.

Цифры ВОЗ расходятся с цифрами американского Университета Джонса Хопкинса — там утверждают, что число заразившихся уже превысило 307 тыс., 13 048 человек скончались от болезни и выздоровели 92 372.

На фоне растущей паники из-за ограничительных мер в российской столице Сергей Собянин заявил, что городской метрополитен закрывать не собираются. Он пояснил, что «метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии».

В Роспотребнадзоре утверждают, что средний инкубационный период коронавируса нового типа составляет около пяти дней. Напомним, в начале эпидемии, когда заболевание было мало изучено, китайские медики называли цифры от трех суток до месяца.

С конца месяца «Аэрофлот» временно прекратит регулярные полёты в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию и Грецию.

Международное авиасообщение приостанавливает и Сирия.

Обновлено 13:00

Число инфицированных коронавирусом в Германии за сутки выросло на 1948 человек до 18610, 55 человек скончались. Такие цифры приводят специалисты института Роберта Коха.

Вьетнам запретил въезд иностранцев на территорию страны. Также введены ограничения на посещение курортных районов для туристов, уже находящихся на территории страны.

В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения СМИ о том, что российские власти якобы склоняются к ужесточению карантинного режима в стране.

Обновлено 14:17

В Марокко начинается патрулирование улиц военными. Цель — недопущение беспорядков и обеспечение соблюдения гражданами карантинного режима.

Евросоюз открывает стандарты производства защитных масок и некоторых других видов медицинских материалов, чтобы их могли производить все желающие компании. Обычно доступ к стандартам платный.

Норвегия, США и Бразилия требуют от МОК переноса Олимпиады на 2021. В свою очередь, Токио отказывается даже обсуждать такую возможность. Олимпийские игры в Токио — последнее крупное спортивное мероприятие, которое пока не отменили. До открытия игр остаётся 125 дней.

На сегодняшней проповеди патриарх Кирилл сказал, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус поможет человечеству осознать хрупкость цивилизации и подтолкнет их к вере в бога.

«Здесь возникает возможность подумать не только о гневе божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости божией. Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности, чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем бог».

Вчера, напомним, патриарх утвердил тексты новых молитвенных прошений, написанных на фоне пандемии. В текстах коронавирус называют «вредоносным поветрием».

Росавиация подтвердила приостановку авиасообщения между Россией и Турцией с 23 марта, кроме рейсов Москва — Стамбул.

Также с 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Японией. Останутся только регулярные рейсы в Токио и чартеры для вывоза россиян. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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