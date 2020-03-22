Черный день демшизы

Вторая новость – сдача американскими спецслужбами Навального и К°. Дело в том, что навальнинский „Фонд борьбы с коррупцией” время от времени публиковал совершенно эксклюзивные документы о коррупции некоторых российских чиновников. Налоговые декларации, банковские выписки со счетов коррупционеров, приобретших недвижимость за границей, например, на Лазурном берегу Франции. То, что такие документы видят свет – это, безусловно, замечательно: страна должна знать своих… подонков. Но в данном случае речь не об этом. А о том, что простому смертному, какому-нибудь французу, раздобыть подобные документы просто нереально. И даже французским спецслужбам это не под силу – тут явно чувствуется американская поддержка. Однако стремительно развивающиеся изменения на глобальном уровне, начавшиеся с предложения Путина о внесении поправок в Конституцию РФ ( из которых главная – о приоритете внутреннего законодательства ) и подкреплённые репетицией выборочного применения бактериологического оружия, – позволили России начать очередной этап по восстановлению суверенитета. И глобальное управление, скрипя зубами, вынуждено эту инициативу нашего руководства молча проглотить. Дальше будет больше, и мы с нетерпением ждём продолжения активных действий властей на указанных выше приоритетах!



О том, что за «Радио Свободы» все-таки пришли, сообщило RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам представителя силового ведомства, речь идёт о материале признанного иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ СМИ «Тегеранская сказка Лубянки. Была ли операция «Длинный прыжок»?».



Он отметил, что если вина публицистов – инагентов будет доказана, то им грозит обвинение по ч. 2 ст. 354.1 УК Российской Федерации «Реабилитация нацизма». Для понимания: по данной части статьи 354 наказание варьируется от скромного для грантоедов штрафа в 300 тыс. рублей до 5 лет лишения свободы.



Надо сказать, что данный эпос «Радио Свободы» о том, что никакой Тегеранской операции не было, опубликован еще в ноябре 2019 года и до сих пор не заблокирован.



Сама идея была выдвинута видным теоретиком – немецким «специалистом» Хайнцом Хёне, который работал редактором отдела Великобритании и США в Der Spiegel, а в молодые годы служил в танковом корпусе "Великая Германия" вермахта. По мнению автора, который не утруждал себя изучением реальных фактов, никакой немецкой агентуры там не было, иначе Берию расстреляли бы как «не оправдавшего доверия». И таких доводов там большая половина.



Теперь вот это свое видение «гению» придется объяснить следователям. Впрочем, будем надеяться, что это только скромное начало, и дальше займутся и иными «светлоликими гениями», который у нас вагон и большая тележка.



Впрочем, тут важен даже не повод, а сам факт того, что следователи наконец-то пришли за «неполживыми» либералами, чьи откровения, также как визги какого-нибудь «Эха Москвы» в последние 30 лет считаются в рукопожатной среде единственным источником истины.



Пока вся либеральная общественность переосмысливала «новые веяния» и то, что за искажения истории теперь могут посадить, из далекого Лондона прилетела другая, не менее грустная для рукопожатной публики весть – подлые британцы взяли и лишили «будущего отца российской демократии» самого ценного – денег, закрыв лондонский штаб «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» беглого российского олигарха Евгения Чичваркина.



Тот самый фонд, который и спонсировал деятельность Навального.



Да ладно бы закрыл, а то ведь прихлопнул за связи с ФСБ, что окончательно внесло раздрай в ряды борцов с режимом. Как сообщили СМИ, причиной ликвидации организации стало подозрение западных спонсоров в сотрудничестве основателей фонда с российскими спецслужбами.



Учредитель фонда Екатерина Терешкина, личная помощница Чичваркина, ранее работала в ФСБ преподавателем английского языка. Связи Терешкиной на Лубянке, как и способность Навального в крайне сжатые сроки получать необходимые паспорта и визы, могли насторожить иностранных жертвователей.



А теперь представим, что пронеслось в головах нашей демшизы – западные чиновники, которые, само собой, врать не будут, официально обвинили нашего светоча в том, что он как минимум сотрудничал с «чекистами».



Тут, даже если бы Алексей под флагом Победы возглавив пробег «Ночных волков» в Крым, и то меньше полетело бы на вентилятор соответствующих продуктов жизнедеятельности. Да и потеря денег Навальным подлила масла в огонь.



В результате потери финансирования региональные штабы Навального приступили к поискам новых сотрудников после массового бегства «идейных» и само собой работающих исключительно на «донаты» кадров.



Массовому увольнению поспособствовало и решение московского суда о штрафе в 500 тыс. рублей фонда Навального за игнорирование требования закона о деятельности иноагентов в России.



Согласно законодательству в группах и пабликах организации в соцсетях она должна была выставить соответствующую иностранному агенту маркировку.



В общем, если так пойдет дальше, то к следующему «Маршу Немцова» и выходить то будет некому.

РИА Катюша



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