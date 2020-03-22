Черный день демшизы
Речь о проверке правоохранительными органами одного материала иноагента „Радио Свободы”. Событие знаковое, ибо это не просто прецедент, но прецедент, связанный с американским СМИ.
Вторая новость – сдача американскими спецслужбами Навального и К°. Дело в том, что навальнинский „Фонд борьбы с коррупцией” время от времени публиковал совершенно эксклюзивные документы о коррупции некоторых российских чиновников. Налоговые декларации, банковские выписки со счетов коррупционеров, приобретших недвижимость за границей, например, на Лазурном берегу Франции.
То, что такие документы видят свет – это, безусловно, замечательно: страна должна знать своих… подонков. Но в данном случае речь не об этом. А о том, что простому смертному, какому-нибудь французу, раздобыть подобные документы просто нереально. И даже французским спецслужбам это не под силу – тут явно чувствуется американская поддержка.
Однако стремительно развивающиеся изменения на глобальном уровне, начавшиеся с предложения Путина о внесении поправок в Конституцию РФ (из которых главная – о приоритете внутреннего законодательства) и подкреплённые репетицией выборочного применения бактериологического оружия, – позволили России начать очередной этап по восстановлению суверенитета. И глобальное управление, скрипя зубами, вынуждено эту инициативу нашего руководства молча проглотить.
Дальше будет больше, и мы с нетерпением ждём продолжения активных действий властей на указанных выше приоритетах!
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Черный день демшизы: на «Радио Свобода» пришли следователи, а «чекист» Навальный лишился денег
О том, что за «Радио Свободы» все-таки пришли, сообщило RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам представителя силового ведомства, речь идёт о материале признанного иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ СМИ «Тегеранская сказка Лубянки. Была ли операция «Длинный прыжок»?».
Он отметил, что если вина публицистов – инагентов будет доказана, то им грозит обвинение по ч. 2 ст. 354.1 УК Российской Федерации «Реабилитация нацизма». Для понимания: по данной части статьи 354 наказание варьируется от скромного для грантоедов штрафа в 300 тыс. рублей до 5 лет лишения свободы.
Надо сказать, что данный эпос «Радио Свободы» о том, что никакой Тегеранской операции не было, опубликован еще в ноябре 2019 года и до сих пор не заблокирован.
Сама идея была выдвинута видным теоретиком – немецким «специалистом» Хайнцом Хёне, который работал редактором отдела Великобритании и США в Der Spiegel, а в молодые годы служил в танковом корпусе "Великая Германия" вермахта. По мнению автора, который не утруждал себя изучением реальных фактов, никакой немецкой агентуры там не было, иначе Берию расстреляли бы как «не оправдавшего доверия». И таких доводов там большая половина.
Теперь вот это свое видение «гению» придется объяснить следователям. Впрочем, будем надеяться, что это только скромное начало, и дальше займутся и иными «светлоликими гениями», который у нас вагон и большая тележка.
Впрочем, тут важен даже не повод, а сам факт того, что следователи наконец-то пришли за «неполживыми» либералами, чьи откровения, также как визги какого-нибудь «Эха Москвы» в последние 30 лет считаются в рукопожатной среде единственным источником истины.
Пока вся либеральная общественность переосмысливала «новые веяния» и то, что за искажения истории теперь могут посадить, из далекого Лондона прилетела другая, не менее грустная для рукопожатной публики весть – подлые британцы взяли и лишили «будущего отца российской демократии» самого ценного – денег, закрыв лондонский штаб «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» беглого российского олигарха Евгения Чичваркина.
Тот самый фонд, который и спонсировал деятельность Навального.
Да ладно бы закрыл, а то ведь прихлопнул за связи с ФСБ, что окончательно внесло раздрай в ряды борцов с режимом. Как сообщили СМИ, причиной ликвидации организации стало подозрение западных спонсоров в сотрудничестве основателей фонда с российскими спецслужбами.
Учредитель фонда Екатерина Терешкина, личная помощница Чичваркина, ранее работала в ФСБ преподавателем английского языка. Связи Терешкиной на Лубянке, как и способность Навального в крайне сжатые сроки получать необходимые паспорта и визы, могли насторожить иностранных жертвователей.
А теперь представим, что пронеслось в головах нашей демшизы – западные чиновники, которые, само собой, врать не будут, официально обвинили нашего светоча в том, что он как минимум сотрудничал с «чекистами».
Тут, даже если бы Алексей под флагом Победы возглавив пробег «Ночных волков» в Крым, и то меньше полетело бы на вентилятор соответствующих продуктов жизнедеятельности. Да и потеря денег Навальным подлила масла в огонь.
В результате потери финансирования региональные штабы Навального приступили к поискам новых сотрудников после массового бегства «идейных» и само собой работающих исключительно на «донаты» кадров.
Массовому увольнению поспособствовало и решение московского суда о штрафе в 500 тыс. рублей фонда Навального за игнорирование требования закона о деятельности иноагентов в России.
Согласно законодательству в группах и пабликах организации в соцсетях она должна была выставить соответствующую иностранному агенту маркировку.
В общем, если так пойдет дальше, то к следующему «Маршу Немцова» и выходить то будет некому.
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Источник.
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Ожидаемо и заслуженно.
Когда Эхо займутся.
Они скорее “переобуются”.
и чем же они лучше переобувшиеся-те же картавые но в выернутых пиджаках,думаешь ложью замаскированной поднять народ на подвиг созидания можно?:
“Однако кроме культурной общественности, жаждущей вернуться под опеку Азазелло, нынешний кризис затронул еще один влиятельный слой идеологической обслуги левых глобалистов. Лет сто тому назад этот слой идеологических работников формировался как верхний этаж над полуподвальным, строго контролируемым слоем «мастеров культуры», которые своим творческим трудом, собственно, все это здание «советской культуры» укрепляли. Без этих мастеров дореволюционной выделки – Булгакова, Горького, Станиславского, Алексея Толстого, да и того же Маяковского, и многих других – в театре, кино, музыке, литературе – никакое влияние идеологической надстройки на общество и, прежде всего, на молодое поколение не было бы возможно.
Позже, когда дело было сделано, сформированная идеологическая надстройка вытеснила «мастеров культуры» даже из их полуподвального этажа. Ученик предал учителя. Кого в лагеря, кого в почетные президиумы, а кого-то и намного дальше. Новое поколение советских писателей и драматургов, воспитанных на мастерских образцах, стало зависимым от идеологов, а не наоборот, как было во времена нэпа. Тонкая прослойка философов и вовсе уничтожена, а отечественная философия запрещена, подменена идеологическим суррогатом из Европы. Эта подмена символически и есть захват полуподвала бедного мастера его бывшим другом.
Однако без опоры в своей философии никакая культура, а с нею и никакая элита удержать позиции не может. Поэтому вполне естественным следствием подмены философии идеологией стало массовое перекрашивание потомственных советских пропагандистов типа Познера или Сванидзе из прежних красных цветов в бело-сине-красную либеральную палитру. Как там Алоизий причитал чуть ниже? – «одна побелка… купорос…
…и чем же они лучше переобувшиеся…
Тем, что им придется выполнять свои функции, но уже в режиме реверса.
По иному они не могут и не хотят, но и идти дальше в том же направлении, что и шли – никак.