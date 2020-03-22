Америка закрывается. “Смертный” план правительства США.

Федеральное правительство сша выпустило с пометкой «Только для официального использования//не для публичного распространения или выпуска» и разослало по федеральным ведомствам 100-страничный доклад о прогнозе и действиях на предполагаемую 18-и месячную эпидемию коронавируса в сша.

https://int.nyt.com/data/docum...

Если прогнозы в этом документе будут хоть сколько-нибудь близки к точным, то предполагается, что погибнет большое количество американцев, экономика США полностью взорвется и начнутся массовые гражданские волнения.

Согласно документу, эта пандемия коронавируса продлится «18 месяцев и более».

План федерального правительства по борьбе в условиях чрезвычайной ситуации, выпущенный на прошлой неделе предупредил политиков, что пандемия «продлится 18 месяцев или дольше» и может включать в себя «множественные волны», что приведет к повсеместному дефициту, который будет напрягать потребителей и систему здравоохранения страны.

План действий изложенный на 100 страницах и датированный 13 марта, вышел в день объявления президентом Трампом национальной чрезвычайной ситуации, и изложил мрачный прогноз для распространения вируса, а также наметил план действий, который активирует все правительственные учреждения и потенциально использует специальные президентские полномочия для мобилизации частного сектора.

Документ также предусматривает, что возникнут «критические дефициты».

Дефицит продуктов может возникнуть, что отразится на здравоохранении, экстренных службах и других элементах критической инфраструктуры- предупреждает план. «Это включает потенциально критическую нехватку диагностических средств, медикаментов (включая СИЗ (средства индивидуальной защиты) и фармацевтические препараты) и персонала в некоторых местах.»

Бывший экономический советник президента Трампа предупреждает, что экономика сша может потерять до миллиона рабочих мест только в этом месяце:

Кевин Хассетт, который до прошлого лета был главным экономическим советником президента Трампа, заявил в понедельник, что экономика соединенных штатов может потерять до миллиона рабочих мест только в марте из-за увольнений и замораживания найма, связанных с коронавирусом.

https://dnyuz.com/2020/03/17/l...

Национальная Ассоциация Рестораторов, в среду (18.03.20), отправила письма в Белый дом и Конгресс с подробным описанием потери предполагаемого объема продаж в размере $225 млрд. в течение следующих трех месяцев, что в решающей степени приведет к потере от 5-и до 7-и млн. рабочих мест.

https://www.zerohedge.com/mark...

Розничная торговля также будет полностью разрушена. «Simon Property Group», крупнейший владелец торговых центров в стране, закрывает все свои торговые центры и розничные объекты из-за вспышки коронавируса.

Закрытие должно было начаться в 7 часов вечера по местному времени в среду (18.03.20), и торговые центры, как ожидается, откроются 29 марта, говорится в сообщении компании из Индианаполиса.

Вероятность их открытия в условленную дату, в связи с продолжением острой фазы коронавируса, очень не большая.

https://www.usatoday.com/story...

Согласно сообщению NBC, государственные сайты по безработице по всей стране терпят крах, потому что очень много людей внезапно обращаются за пособиями по безработице:

«Работники, которые внезапно оказались без зарплаты из-за растущей пандемии коронавируса в сша, теперь имеют дело с другой фрустрацией: государственные веб-сайты по безработице рушатся из-за высокого трафика.

От Орегона до Нью-Йорка и Вашингтона, округ Колумбия, официальные лица и пользователи Twitter подчеркнули эту проблему после массового закрытия ресторанов, розничных магазинов и др. предприятий в рамках усилий по замедлению распространения вируса.»

По сообщению NY Post:

«За последний год штат Нью- Йорк потерял более 20 тыс. койко- мест из-за мощной «дыры в бюджете».

Hilton закрыл свой самый большой отель в центре NY. Только во вторник отдел пособий по безработице штата получил более 21 тыс. звонков и сайт посетили 110 тыс. человек.

В одном из самых больших госпиталей NY Lenox Hill (652 койко-места) мест для больных нет, он дико переполнен, больные лежат даже в коридорах.

Несмотря на запрет, в Вильямсбурге (Бруклин), более 20 человек танцевали на улице празднуя хасидскую свадьбу. В хасидских сообществах вирус распространяется очень быстро.

В тюрьме NY один из сотрудников и один заключённый заболели коронавирусом. Администрация тюрьмы собирается освободить всех заключённых находившихся в группе риска, а также тех, кто сидят за незначительные преступления.»

Экономическая активность по всей Америке резко останавливается. Три крупнейших автопроизводителя закрыли все свои заводы в сша. Детройтская «Большая тройка» автопроизводителей планирует временно закрыть все американские заводы, поскольку коронавирус распространяется по всей стране.

Компании склонились перед давлением со стороны профсоюзных лидеров и сотрудников, которые призвали к защите от пандемии, которая распространилась на более чем 212 тыс. человек почти в каждой стране по всему миру.

https://www.cnbc.com/2020/03/1...

Инвестор Билл Акман предсказал CNBC, что «грядёт ад!» и он предупредил, что если вся страна не будет закрыта одновременно на длительный период времени «Америка больше не будет такой, какой мы её знали».

«То, что пугает американский народ и корпоративную Америку сейчас-это постепенное развитие (эпидемии)»- сказал Акман Скотту Уопнеру в «Halftime Report» в среду.

«Нам нужно немедленно её закрыть-это единственный ответ.»

«Америка больше не будет такой, какой мы её знали. Мне жаль об этом говорить, если мы не примем этот вариант”- сказал он. Акман также добавил, что если Трамп спасет страну от коронавируса, то он будет переизбран в ноябре.

По разным сценариям экспертов в области здравоохранения сша, предполагается:

-от 160 до 214 млн. человек в сша могут быть инфицированы в ходе эпидемии,

-от 200 000 до 1,7 млн. человек могут погибнуть,

-от 2,4 до 21 млн. человек в сша могут потребовать госпитализации, потенциально разрушая медицинскую систему страны, которая имеет только около 925 000 укомплектованных больничных коек.

По другим оценкам, около 96 млн. человек в сша будут инфицированы. Пятеро из каждых ста нуждались бы в госпитализации, что означало бы почти 5 млн. госпитализаций, почти 2 млн. тех пациентов, которые нуждаются в интенсивной терапии, и около половины тех, кто нуждается в поддержке вентиляторов для лёгких.

Расчеты предполагают 480 000 смертей, которые он назвал консервативными. Учтём, что около 20 000-50 000 человек умерли от болезней, связанных с гриппом, в этом сезоне, по данным CDC. В отличие от сезонного гриппа, все население считается восприимчивым к новому коронавирусу.

https://www.nytimes.com/2020/0...

Также по: http://themostimportantnews.co...

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил сегодня чрезвычайное положение и сказал, что тестирование и отслеживание людей потенциально подверженных вирусу, будет главным приоритетом.

Ранее сегодня, Placer County health officials сообщили о смерти жителя, который, вероятно, был подвергнут воздействию на круизном судне, которое отправилось из Сан-Франциско в Мексику в феврале.

Круизный лайнер имел на борту 2500 человек путешествовавших из Сан-Франциско в Мексику. Newsom сообщили на пресс-конференции, что корабль сейчас находится на пути в Сан-Франциско с Гавайев, и у людей на борту развились симптомы вируса.

Еще до того, как было объявлено о смерти первого пациента, округ Лос-Анджелес присоединился к нескольким другим округам в объявлении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, сообщив, что в округе было семь пациентов с вирусом.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти присоединился ко мнению чиновников здравоохранения округа, чтобы объявить чрезвычайное положение, а затем написал в социальной сети пост:

“я подписал декларацию о введении местного чрезвычайного положения для города Лос-Анджелес. Хотя в регионе известно лишь несколько активных случаев COVID-19, декларация помогает нам получить доступ к государственному и федеральному финансированию для укрепления и поддержки наших усилий по подготовке нашего региона и обеспечению безопасности наших общин.”

Округа Сан-Диего, Санта-Клара, Сан-Франциско, Марин, Оранж, Плейсер и Солано также выступили с аналогичными заявлениями.

https://calmatters.org/health/...

Источник

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikday/574834-amerika-zakryvaetsya-smertnyy-plan-pravitelstva-ssha.html