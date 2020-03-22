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“Аэрофлот” вводит новые ограничения на авиасообщения с рядом стран из-за COVID-19

08:58. 22 марта 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Российская авиакомпания “Аэрофлот” вводит новые временные ограничения на полеты в ряд стран в рамках в борьбы с распространением коронавируса нового типа.

instagram.com / @aeroflot

Об этом сообщается на официальном сайте компании. В связи со сложной пандемической ситуацией в мире авиасообщения с Индией, Португалией, Грецией, Хорватией, Болгарией, Азербайджаном, Финляндией и Швецией приостановлены на неопределенное время. 

Кроме того, согласно обнародованной информации, “Аэрофлот” сократит число полетов в Берлин, Амстердам и Брюссель. Отметим, что рейсы в ряд европейских стран продолжают осуществляться из Москвы. 

Анастасия Броцкая

Источник: http://voicesevas.ru/news/50649-aeroflot-vvodit-novye-ogranicheniya-na-aviasoobscheniya-s-ryadom-stran-iz-za-covid-19.html

Метки: новости / россия

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