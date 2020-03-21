Волшебный колокольный звон.
08:09. 21 марта 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/tItYMrtMigM
Источник: https://youtu.be/tItYMrtMigM
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Фев
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Я всегда верил, что человек, начавший более серьезную внутреннюю жизнь, начинает и внешне жить проще. В век сумасбродств и излишеств я хотел бы показать миру, как малы наши истинные потребности.