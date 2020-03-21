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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

07:47. 21 марта 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © Depositphotos / Fascinadora
Руководитель фракции “Справедливая Россия” Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет “Российская газета“, передает РИА Новости.
По мнению Миронова, эта мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цены нефти, что сказалось на курсе рубля.
Депутат отметил, что запланированная на текущий год индексация зарплат работников бюджетной сферы все равно должна быть проведена. При этом предложенная им инициатива не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом.
Парламентарий уверен, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.

“Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств”, — заявил Миронов.

Политик заявил о необходимости обсудить величину индексации и порядок ее проведения с Госдумой, Советом Федерации и правительством.

“Чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше”, — считает парламентарий.

Он заключил, что импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35 процентов. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 234 073 человека, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тысячи). Также сообщается о 9 840 летальных случаях.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50626-v-gosdume-predlozhili-dopolnitelno-proindeksirovat-pensii-i-zarplaty.html

Метки: Россия

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